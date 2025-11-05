Milei viaja a EE.UU. para un foro con Trump, Messi y Will Smith

Milei viaja a EE.UU. para un foro con Trump, Messi y Will Smith

El presidente Javier Milei emprenderá este miércoles su viaje número 14 a Estados Unidos desde que asumió la Presidencia. El objetivo principal será participar del America Business Forum, un encuentro internacional que reunirá a figuras políticas, empresariales, deportivas y culturales en la ciudad de Miami. Tras esa escala, el mandatario continuará viaje hacia Bolivia, donde asistirá a la asunción del presidente Rodrigo Paz Pereira.

Una cumbre con nombres de alto impacto

El evento se desarrollará en el Kaseya Center, estadio del equipo de la NBA Miami Heat, y contará con la conducción del periodista Bret Baier, presentador de Fox News. La lista de oradores incluye a:

Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Javier Milei, presidente argentino

Lionel Messi, capitán de la selección argentina

María Corina Machado, Nobel de la Paz

Will Smith, actor estadounidense

Rafael Nadal, tenista español

Jamie Dimon, titular de JPMorgan Chase

Eric Schmidt, ex CEO de Google

Gianni Infantino, presidente de la FIFA

Ken Griffin, fundador de Citadel

Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1

Adam Neumann, creador de Flow

La organización informó que las entradas se agotaron. Los tickets más accesibles costaban USD 100, mientras que los pases VIP alcanzaban los USD 10.000, con encuentros privados incluidos.

Sin encuentro con Trump

Pese a compartir agenda, no está previsto un encuentro entre Milei y Donald Trump. Desde el Gobierno señalaron que ambos participarán en el foro en días distintos, lo que dificulta cualquier reunión, incluso informal.

En la Casa Rosada remarcan que el Presidente sí mantendrá contactos con empresarios y ejecutivos internacionales, aunque la agenda completa se definirá sobre la marcha.

Reacomodamientos en el gabinete antes de despegar

Previo a partir, Milei encabezará la jura de Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete, tras la salida de Guillermo Francos. La ceremonia está prevista para las 15 en Balcarce 50.

La semana pasada también se concretó el recambio en el Ministerio del Interior, donde Lisandro Catalán fue reemplazado por Diego Santilli, y la salida de la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, sustituida por Guido Giana.

La agenda completa en EE.UU. y Bolivia

Miércoles 15.00 – Partida hacia Miami

Jueves 6/11 – 17.45 – Discurso en el America Business Forum

Jueves 19.35 – Viaje a Palm Beach

Jueves 22.30 – Cena de gala de la CPAC

Viernes – Nueva York – Exposición en el Council of the Americas, sobre inversiones en Argentina

Viernes 19.00 – Salida hacia Bolivia

Sábado – El Alto y La Paz – Participación en la Asamblea Legislativa y ceremonia de traspaso de mando a Rodrigo Paz Pereira

El regreso está previsto para el sábado a las 17.35 en Buenos Aires.