Milei viaja a EE.UU. para un foro con Trump, Messi y Will Smith

Milei viaja otra vez a EE.UU. para hablar en un foro con Messi, Trump y figuras globales. Agenda cargada, cambios internos y visitas políticas clave.

Política05 de noviembre de 2025Juan Manuel VillarrealJuan Manuel Villarreal
JMilei
Milei viaja a EE.UU. para un foro con Trump, Messi y Will Smith

El presidente Javier Milei emprenderá este miércoles su viaje número 14 a Estados Unidos desde que asumió la Presidencia. El objetivo principal será participar del America Business Forum, un encuentro internacional que reunirá a figuras políticas, empresariales, deportivas y culturales en la ciudad de Miami. Tras esa escala, el mandatario continuará viaje hacia Bolivia, donde asistirá a la asunción del presidente Rodrigo Paz Pereira.

DIPUTADOS LIBRALas huellas del dinero cripto: señales hacia Olivos

Una cumbre con nombres de alto impacto

El evento se desarrollará en el Kaseya Center, estadio del equipo de la NBA Miami Heat, y contará con la conducción del periodista Bret Baier, presentador de Fox News. La lista de oradores incluye a:

  • Donald Trump, presidente de Estados Unidos
  • Javier Milei, presidente argentino
  • Lionel Messi, capitán de la selección argentina
  • María Corina Machado, Nobel de la Paz
  • Will Smith, actor estadounidense
  • Rafael Nadal, tenista español
  • Jamie Dimon, titular de JPMorgan Chase
  • Eric Schmidt, ex CEO de Google
  • Gianni Infantino, presidente de la FIFA
  • Ken Griffin, fundador de Citadel
  • Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1
  • Adam Neumann, creador de Flow

America Business

La organización informó que las entradas se agotaron. Los tickets más accesibles costaban USD 100, mientras que los pases VIP alcanzaban los USD 10.000, con encuentros privados incluidos.

Sin encuentro con Trump

Pese a compartir agenda, no está previsto un encuentro entre Milei y Donald Trump. Desde el Gobierno señalaron que ambos participarán en el foro en días distintos, lo que dificulta cualquier reunión, incluso informal.

En la Casa Rosada remarcan que el Presidente sí mantendrá contactos con empresarios y ejecutivos internacionales, aunque la agenda completa se definirá sobre la marcha.

Trump Milei

Reacomodamientos en el gabinete antes de despegar

Previo a partir, Milei encabezará la jura de Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete, tras la salida de Guillermo Francos. La ceremonia está prevista para las 15 en Balcarce 50.

La semana pasada también se concretó el recambio en el Ministerio del Interior, donde Lisandro Catalán fue reemplazado por Diego Santilli, y la salida de la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, sustituida por Guido Giana.

La agenda completa en EE.UU. y Bolivia

  • Miércoles 15.00 – Partida hacia Miami
  • Jueves 6/11 – 17.45 – Discurso en el America Business Forum
  • Jueves 19.35 – Viaje a Palm Beach
  • Jueves 22.30 – Cena de gala de la CPAC
  • Viernes – Nueva York – Exposición en el Council of the Americas, sobre inversiones en Argentina
  • Viernes 19.00 – Salida hacia Bolivia
  • Sábado – El Alto y La Paz – Participación en la Asamblea Legislativa y ceremonia de traspaso de mando a Rodrigo Paz Pereira
CGTLa CGT define su conducción en medio de tensiones internas

El regreso está previsto para el sábado a las 17.35 en Buenos Aires.

Tras la victoria de La Libertad Avanza, ¿crees que la economía va a mejorar?

Si

No

Tal vez

Te puede interesar
Populares
Pablo Barrena, intendente de Lobería

Lobería votó con bronca: señales de fin de ciclo para Pablo Barrena

Pamela Orellana
Política04 de noviembre de 2025

La fuerza política del intendente sufrió un duro revés electoral en octubre, reflejando el descontento vecinal con una gestión cuestionada por calles intransitables, luminarias en mal estado, abandono de espacios públicos, bajos salarios municipales y deficiencias en el hospital local.

FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado