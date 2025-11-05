La CGT define su conducción en medio de tensiones internas
Reforma laboral en puerta y puja de poder en la CGT: dialoguistas y combativos miden fuerzas. La definición se juega en horas. Enterate qué se discute.Política05 de noviembre de 2025Juan Manuel Villarreal
La CGT llega este miércoles a uno de sus congresos más determinantes de los últimos años. Desde las 9, en el club Obras Sanitarias, comenzará la acreditación de congresales para renovar autoridades en un clima de disputas, negociaciones contra reloj y advertencias públicas. Todos hablan de unidad, pero lo que está en discusión es qué tipo de unidad y bajo qué estrategia se enfrentará al gobierno de Javier Milei, que impulsa una reforma laboral con impacto directo sobre salarios, condiciones de trabajo y representatividad sindical.
Debate sobre el rumbo de la central
El eje de la discusión interna está en el perfil de la futura conducción. Los sectores dialoguistas, encabezados por los gremios más numerosos —los llamados Gordos y los Independientes— sostienen que la CGT debe mantener canales abiertos con la Casa Rosada. Su peso numérico les da ventaja en una posible votación.
Del otro lado, los espacios combativos reclaman que la unidad no puede ser sólo administrada desde la negociación. Plantean que la reforma laboral obliga a recuperar capacidad de confrontación para “defender derechos básicos”.
La pelea por el triunvirato
En principio, el formato con mayor consenso sigue siendo el triunvirato. Entre los nombres que circulan están Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (Vidrios), impulsados por los sectores mayoritarios. El debate se concentra en la tercera silla.
La disputa por el lugar del moyanismo
Hugo Moyano presiona para mantener presencia en la conducción y busca que Octavio Argüello continúe. Ese movimiento podría dejar afuera a Maia Volcovinsky, dirigente judicial y una de las impulsadas por sectores que reclaman mayor representación femenina.
La postura de los sectores combativos
Los dirigentes de perfil más confrontativo advierten que el contexto exige un mensaje claro hacia la sociedad. “El diálogo sin fuerza detrás no alcanza. Nadie negocia con débiles”, afirmó el titular de APLA, Pablo Biró.
En la misma línea, Mario “Paco” Manrique (Smata) advirtió que la CGT “hace años no tiene un liderazgo definido” y que un mensaje ambiguo puede debilitar su rol histórico.
Sergio Palazzo (La Bancaria) fue más lejos: sostuvo que la etapa del triunvirato “ya cumplió su ciclo” y que la conducción debería volver a un secretario general único.
El programa que reclaman los metalúrgicos
La UOM insiste en que la nueva CGT debe contar con un programa de acción. Abel Furlán plantea que la prioridad es defender el salario, garantizar paritarias libres y revisar el peso de la deuda externa, que considera un obstáculo para cualquier estrategia de desarrollo industrial.
“Sin un plan, se hipotecan generaciones enteras”, sostuvo en los pasillos de Azopardo.
Un cierre que se define en horas
Con negociaciones abiertas y llamadas hasta la madrugada, nadie se anima a dar por cerrado ningún acuerdo. En la CGT todos coinciden en que la unidad es el objetivo, pero también reconocen que no sería la primera vez que una falta de consenso derive en fractura.
El resultado se conocerá con la acreditación sobre la mesa. Y una vez definida la conducción, comenzará el verdadero desafío: enfrentar la reforma laboral que el Gobierno se prepara para presentar.
Crisis en IOMA: qué dice la denuncia penal contra Kicillof y el titular de la obra social
La presentación judicial fue realizada por un concejal de La Libertad Avanza, que apuntó contra el gobernador y Homero Giles por presuntas irregularidades en la obra social bonaerense.
Milei viaja a EE.UU. para un foro con Trump, Messi y Will Smith
Milei viaja otra vez a EE.UU. para hablar en un foro con Messi, Trump y figuras globales. Agenda cargada, cambios internos y visitas políticas clave.
Kicillof encabeza el cierre por los 20 años del “No al ALCA” en Mar del Plata
El gobernador participa del acto que conmemora la histórica cumbre de 2005, donde Néstor Kirchner y Hugo Chávez frenaron el acuerdo impulsado por EE.UU.
Comenzó el debate por el Presupuesto bonaerense: la oposición marca sus condiciones
Tras la presentación del proyecto, los bloques opositores advirtieron que el endeudamiento no se aprobará sin una negociación integral y reclaman fondos fijos para los municipios.
Tapia, bajo fuego: el escándalo financiero que golpea a su círculo cercano
El presidente de la AFA vuelve a quedar en el ojo de la tormenta. Una investigación judicial por presunto lavado de más de $6000 millones involucra a Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, la empresa que patrocinó la Liga Profesional y la Selección argentina.
Las urnas en Chivilcoy marcaron otro revés para Guillermo Britos y crecen los reclamos vecinales
El oficialismo acumula críticas por problemas con la recolección de residuos, calles intransitables, obras inconclusas y luminarias que ponen en riesgo a la comunidad. Las denuncias de “abandono generalizado” y los resultados electorales confirman el ocaso del britismo.
Lobería votó con bronca: señales de fin de ciclo para Pablo Barrena
La fuerza política del intendente sufrió un duro revés electoral en octubre, reflejando el descontento vecinal con una gestión cuestionada por calles intransitables, luminarias en mal estado, abandono de espacios públicos, bajos salarios municipales y deficiencias en el hospital local.