Karina Milei tomó el control de la nueva mesa política del Gobierno

El Gobierno nacional estrenó una nueva mesa política con una novedad que marcó fuerte dentro del oficialismo: Manuel Adorni, flamante jefe de Gabinete, quedó fuera del círculo de decisión.

El nuevo espacio está encabezado por Karina Milei, acompañada por Patricia Bullrich, Martín Menem y Diego Santilli, flamante ministro del Interior. Este grupo fue el encargado de celebrar el dictamen del proyecto de Presupuesto que los libertarios lograron aprobar en la Cámara de Diputados.

“Es el primer triunfo de la mesa política del Presidente”, señalaron en Casa Rosada, donde remarcan que el objetivo es ordenar la estrategia legislativa y consolidar la alianza con los sectores del PRO y del peronismo dialoguista.

Caputo, otro ausente de peso

Además de Adorni, otro nombre que llamó la atención por su ausencia fue el de Santiago Caputo, uno de los principales perdedores del reciente cambio de gabinete tras las elecciones. Los Menem —Martín y Eduardo— habían impulsado la idea de que Karina Milei presidiera una mesa de control político integrada por Patricia Bullrich, Martín Menem y el propio Caputo. Sin embargo, el estratega decidió no participar.

Según trascendió, la “hermana del Presidente” terminó consolidando un espacio de poder propio, donde Caputo —quien fue clave en la comunicación y armado libertario en 2023— ya no tiene injerencia directa.

Adorni, afuera de las decisiones políticas

La salida de Adorni de esta estructura interna también marca un cambio de dinámica en la gestión. Durante los primeros dos años del gobierno libertario, la mesa política siempre incluyó al jefe de Gabinete —entonces Guillermo Francos— como articulador entre ministros y asesores.

Ahora, el rol del vocero se limitará a funciones comunicacionales y de control, bajo la supervisión directa de Karina Milei, quien se consolida como la figura más influyente del entorno presidencial. “Adorni servirá como una extensión de Karina para controlar a los ministros, pero sin voz en las decisiones políticas”, describen en el entorno libertario.

Reconfiguración del poder libertario

Con esta nueva conformación, la Casa Rosada avanza hacia una estructura más cerrada, concentrando el poder político en torno a Karina Milei, Bullrich, Menem y Santilli, en un esquema que busca combinar gestión, disciplina interna y músculo legislativo.

El desplazamiento de figuras como Adorni y Caputo confirma la tendencia: el oficialismo privilegia el control político por sobre la comunicación y el marketing.

Mientras tanto, la influencia de Karina Milei sigue creciendo y ya nadie duda de que, dentro del círculo presidencial, la hermana del jefe de Estado tiene la última palabra.