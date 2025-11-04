Macri volvió a diferenciarse de Milei con un mensaje filoso

Mauricio Macri volvió a enviar una señal de distancia hacia Javier Milei. Durante su participación en el Foro ABECEB, el ex presidente advirtió sobre el avance de “personalidades narcisistas” en los liderazgos globales y remarcó la necesidad de “más empatía” y “trabajo en equipo”.

Sin mencionar al jefe de Estado, Macri afirmó que “el mundo ha vuelto a estar liderado por personalidades narcisistas que ni escuchan”, en lo que fue leído como un mensaje directo a la Casa Rosada. Además, sostuvo que “apoyar a este gobierno en una situación de minoría es difícil, pero ejercer liderazgos sin equipo se hace muy difícil”.

“El PRO apoyó como nunca a este Gobierno”

El ex mandatario subrayó que su espacio “ha apoyado como nunca en la historia de la política argentina a un gobierno que no era propio”, y aclaró que ese respaldo continuará “en base a las ideas”. “Creemos, sobre todo en una era de política tan fragmentada, tan violenta, que ejercer liderazgos sin equipo, sin compartir los esquemas de decisión, se hace muy difícil”, expresó.

Aunque insistió en las diferencias, Macri matizó su discurso: “Tengo una muy linda relación humana con Javier Milei y muchas coincidencias. Pero hay oportunidades de mejora”.

Señales internas y diferencias de estilo

Las declaraciones de Macri se dan en medio de tensiones por los cambios en el gabinete y la reconfiguración del rol del PRO dentro de la coalición oficialista. El ex presidente busca marcar límites sin romper la línea de apoyo al Gobierno, al tiempo que refuerza la identidad del PRO frente a La Libertad Avanza.

“El populismo nos arruinó y la gente no quiere volver atrás. Quieren que se abran las puertas a la meritocracia, al emprender, a la integración con el mundo. En ese camino, el Presidente nos va a encontrar para colaborar”, sostuvo, dejando entrever una alianza estratégica pero condicionada.

Crítica al liderazgo global y al rol de las instituciones

Durante su intervención, Macri también amplió su diagnóstico a nivel internacional. “El mundo ha vuelto a estar liderado por personalidades narcisistas a tal nivel que ya ni escuchan. No les importa lo que digan los demás, ellos avanzan en su vida”, lanzó.

Según explicó, este fenómeno está vinculado con “la violencia con que hoy se comunica la sociedad” y con un “retroceso terrible en la oferta de liderazgos”.

Además, advirtió que “las instituciones y los sistemas judiciales siguen siendo débiles”, lo que impide al país alcanzar “una infraestructura de calidad, crédito a largo plazo y competitividad para exportar como corresponde”.

El trasfondo político

El discurso del ex presidente fue interpretado como un nuevo capítulo en su relación oscilante con Milei. Aunque Macri ratificó el acompañamiento al Gobierno, dejó claro que el apoyo será “selectivo” y centrado en los principios del PRO.

Con su frase sobre los “liderazgos sin equipo”, el fundador del PRO buscó reafirmar su visión de conducción colectiva, en contraste con el estilo personalista de Milei. En el oficialismo, las palabras fueron leídas como una advertencia: el respaldo de Macri tiene límites.