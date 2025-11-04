Batalla por el Presupuesto 2026: quién ganó en Diputados

En una sesión cargada de tensión, la oposición consiguió forzar la firma de dictámenes del Presupuesto 2026. Sin embargo, La Libertad Avanza terminó imponiéndose con el apoyo de diputados aliados y la doble firma del presidente de la comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch.

La maniobra permitió al oficialismo quedarse con el dictamen de mayoría, clave para mantener el control político de la agenda económica en el Congreso. Desde el entorno libertario celebraron la jugada como “una victoria técnica pero decisiva”.

Cuatro dictámenes y una votación reñida

El debate terminó con cuatro despachos: el del oficialismo y sus aliados, que respalda el proyecto del Ejecutivo; el de Unión por la Patria, que propone rechazarlo con observaciones; el de Encuentro Federal, Democracia para Siempre y el MID, que apoya el superávit pero reincorpora leyes vetadas; y el de la izquierda, que plantea un rechazo total.

El empate técnico entre el bloque libertario y la oposición fue definido por Benegas Lynch, quien reemplazó a José Luis Espert tras el escándalo por su presunta vinculación con el narcotráfico. Con su doble firma, el oficialismo logró imponerse por una diferencia mínima.

Santilli, clave en la estrategia parlamentaria

El oficialismo intentó sin éxito desarticular la reunión que dio forma al dictamen. Su objetivo era postergar el debate hasta después del 10 de diciembre, cuando asuma el nuevo Congreso. En paralelo, el diputado y futuro ministro del Interior, Diego Santilli, fue parte de la jugada: su designación aún no fue formalizada porque su voto podría ser necesario en el recinto.

Con Santilli al frente de la interlocución con los gobernadores, el Gobierno busca ordenar su estrategia legislativa y garantizar los apoyos necesarios para aprobar el Presupuesto antes de fin de año.

Gobernadores aliados y condiciones

La victoria en las urnas fortaleció la posición del oficialismo en el Congreso, pero no sin matices. El dictamen del Gobierno fue acompañado por diputados que responden a los mandatarios de Misiones, Salta, Mendoza y San Juan, aunque con disidencias. Los gobernadores, si bien mostraron respaldo, lo hicieron bajo condiciones concretas: mayores partidas para obra pública y fondos de coparticipación.

Esa negociación será clave para definir los próximos pasos. En la Casa Rosada admiten que las conversaciones con los mandatarios “serán intensas”, especialmente porque varios de ellos también reclaman una compensación por la eliminación del Impuesto PAIS.

Reformas en la mira y posibles escenarios

El oficialismo busca cerrar cuanto antes el debate presupuestario para avanzar con su paquete de reformas laboral, tributaria y penal. En ese marco, evalúa dos caminos: prorrogar las sesiones ordinarias para mantener vigente el dictamen de mayoría y negociar en el recinto, o convocar a extraordinarias, lo que implicaría emitir un nuevo dictamen y redefinir la integración de las comisiones.

Sin embargo, en la oposición algunos no descartan un último movimiento: forzar una sesión antes del 20 de noviembre, cuando concluye el período ordinario. Aunque el escenario parece poco probable, en los pasillos del Congreso aseguran que “todavía puede haber sorpresas”.

Milei refuerza su poder en el Congreso

Desde la mesa política de Javier Milei —integrada por Karina Milei, Patricia Bullrich, Martín Menem y Diego Santilli— celebraron la victoria en comisión como un paso más hacia la consolidación del equilibrio fiscal. En el Gobierno destacan que el Presupuesto 2026 prevé el nivel de gasto más bajo en tres décadas y ratifica la prohibición de financiamiento del Tesoro con emisión del Banco Central.

A la espera del tratamiento en el recinto, el oficialismo sabe que los próximos días serán decisivos. Si logra sostener los acuerdos con los gobernadores, Milei podría aprobar su primer Presupuesto con mayoría propia y consolidar su poder político rumbo a 2026.