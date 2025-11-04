El gobierno de Axel Kicillof presentó este lunes el proyecto de Presupuesto 2026 junto a la Ley Impositiva y de Endeudamiento, con foco en sostener la inversión y la asistencia social en medio de una economía provincial golpeada por la recesión y la caída de recursos nacionales.

Un diagnóstico crítico: caída industrial y derrumbe de la recaudación

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, fue categórico: “La actividad económica se encuentra seis puntos por debajo del nivel de 2023”.

Según el documento oficial, la industria cayó un 10% respecto del año pasado, con desplomes más profundos en sectores clave como metales comunes (-18%), textiles y cueros (-22%), vehículos automotores (-6,9%) y productos químicos (-5,6%).

La construcción fue la más golpeada, con una baja del 25,4%, mientras la inversión pública nacional se redujo un 80%, dejando casi 1.000 obras paralizadas en territorio bonaerense.

“El agro muestra un repunte por el fin de la sequía histórica de 2023, pero si descontamos ese efecto, el resto de la economía provincial retrocedió más de seis puntos”, explicó López.

En paralelo, la recaudación provincial cayó 1,4 billones de pesos en 2023 y acumula más de 3 billones en dos años.

El ministro advirtió además que la Nación mantiene una deuda con la Provincia de 12,9 billones de pesos, de los cuales 2 billones corresponden a fondos previsionales.

“La Nación se apropia del 70% de los recursos, mientras las provincias reciben apenas el 30%. Eso limita la autonomía fiscal bonaerense”, subrayó.

Inversiones, prioridades y endeudamiento

Pese al contexto adverso, el Presupuesto 2026 proyecta una inversión total de 3,2 billones de pesos en infraestructura, orientada a la continuidad del Programa Escuelas a la Obra, la reurbanización de barrios populares y las obras hídricas en el Gran La Plata y Bahía Blanca–Coronel Rosales.

A esto se suman 1,7 billones de pesos en políticas sociales, 1,4 billones para seguridad y 1,3 billones destinados a educación, con foco en la jornada completa, el fortalecimiento de la educación inicial desde los tres años y la finalización de obras paralizadas por la Nación.

En materia de salud, se prevé una inversión de 1,7 billones de pesos para equipamiento hospitalario, medicamentos y programas del Instituto Provincial del Cáncer.

Además, se asignan 60.000 millones de pesos a políticas productivas, con créditos a PyMES, incentivos a parques industriales y apoyo técnico a emprendedores.

En cuanto a la Ley de Endeudamiento, la Provincia solicitará autorización legislativa para emitir deuda por USD 1.990 millones más USD 1.045 millones pendientes de 2025, equivalentes a 3.000 millones de dólares.

“El objetivo es cumplir con las obligaciones financieras y mantener la deuda en niveles sostenibles”, afirmó López.

El ministro remarcó que el peso de la deuda provincial bajó del 9% al 6% del Producto Bruto Geográfico, y que los intereses pasaron del 8% al 3% del presupuesto.

Uno de los puntos más relevantes para la negociación política será la creación del nuevo Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal (ex FIM), destinado a financiar obras prioritarias en los municipios.

Tributos, MiPymes y promesa de no aumentar impuestos

En la presentación, el ministro de Economía aseguró que la Ley Fiscal e Impositiva 2026 buscará “reconocer el esfuerzo de los sectores productivos y no incrementar la carga tributaria”.

El esquema mantiene sin cambios las alícuotas de Ingresos Brutos y actualiza los montos de facturación anual para las MiPymes, de modo que más contribuyentes accedan a tasas reducidas.

En los impuestos patrimoniales, el Gobierno bonaerense plantea una estructura más progresiva sobre los bienes inmuebles y automotores, con ajustes según la capacidad contributiva.

No habrá modificaciones en el Impuesto de Sellos, y se sostendrá la carga actual en los tributos urbanos y rurales.

“Necesitamos tener las herramientas indispensables para poder funcionar”, resumió López, quien defendió el Presupuesto como un instrumento para “proteger a los sectores vulnerables y acompañar la producción en medio de la emergencia”.