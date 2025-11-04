La mandamás de Quilmes y diputada provincial electa (Fuerza Patria), Mayra Mendoza, se refirió a la designación de Diego Santilli como ministro del Interior de la Nación. “Espero que sea lo más serio y responsable, la Argentina no está para más irresponsabilidades", dijo y agregó "la verdad que hay un daño muy grande a toda la capacidad institucional, productiva, social de nuestro país, sobre todo en la autoestima de la gente, en la vida de las personas, en la salud mental de los adolescentes".

"Argentina no está para jugar, espero que sea un ministro responsable que cumpla con la deuda que tiene con las provincias, y particularmente con la Provincia de Buenos Aires, 12 billones", comentó Mendoza.

Mayra Mendoza se refirió a la presentación del Presupuesto en Provincia

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó los proyectos de leyes de Presupuesto, Impositiva y Financiamiento 2026. Fue en el Salón Dorado, junto a la vicegobernadora Verónica Magario; los ministros de Economía, Pablo López; y de Gobierno, Carlos Bianco; y el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera.

“Me vine con un cuadernito para anotar todo porque quería ver números. Hay números de otros ítems pero no del Fondo de Fortalecimiento para municipios”, declaró Mendoza.

“Sabemos que la provincia está en emergencia y todo lo que sucede de Nación a Provincia, sucede de provincia a Municipio y de Provincia a legislatura. Ahora vendrá un momento de trabajar y lo haremos”, acotó.

Y desde redes agregó "Asistimos a la presentación del Presupuesto de la provincia de Buenos Aires para el año 2026 por parte del gobernador. Los y las bonaerenses esperan de sus representantes un debate serio acerca de sus necesidades y aspiraciones, en el marco del ajuste brutal que lleva adelante Milei y el presupuesto debe reflejarlas".



Kicillof presentó los proyectos

“En un marco de emergencia económica y de crisis en el tejido productivo como consecuencia de las políticas del Gobierno nacional, necesitamos que la Legislatura nos brinde las herramientas necesarias para seguir trabajando por el bienestar de los y las bonaerenses”, afirmó este lunes el gobernador Axel Kicillof, al encabezar la presentación de los proyectos de leyes de Presupuesto 2026, Impositiva y Financiamiento.

“El presidente Javier Milei recortó de manera ilegal fondos que alcanzan los $13 billones y que destinábamos a educación, salud, seguridad y jubilaciones: debe comprender que no se los robó a este Gobernador, sino a todos los bonaerenses”, sostuvo Kicillof y agregó: “A esto se le suma una caída en la recaudación producto de la crisis económica generada por sus políticas: estamos ante una situación inédita en la que cada vez hay más necesidades, pero menos recursos para atenderlas”.

“Allí donde el Gobierno nacional abandona, el Gobierno provincial y los intendentes damos la cara todos los días: para ello, es imperioso contar con los instrumentos que nos permitan funcionar y refinanciar los vencimientos de deuda para que no recaigan sobre el presupuesto”, explicó el Gobernador y concluyó: “No vamos a cambiar nuestras prioridades y vamos a seguir trabajando para dar respuestas a las necesidades de nuestro pueblo”.