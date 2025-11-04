Santilli se consolida en la mesa chica de Milei

Diego Santilli atraviesa el momento más alto de su carrera política. Tras su inesperado triunfo en la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas del 26 de octubre, el dirigente del PRO no solo asumirá como ministro del Interior en reemplazo de Lisandro Catalán, sino que también ocupará el lugar de Guillermo Francos en la estratégica mesa política del Gobierno libertario.

El presidente Javier Milei decidió que Santilli se sume al núcleo duro del poder, que se reúne cada martes en Casa Rosada y del que participan los principales referentes de La Libertad Avanza: la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero saliente y flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el titular de Diputados, Martín Menem, y el asesor Santiago Caputo.

El desembarco del “Colorado” en esa mesa no es casual. En las últimas semanas, Santilli encabezó el tramo final de la campaña electoral tras la renuncia de José Luis Espert y logró consolidar una victoria que sorprendió incluso dentro del oficialismo. Ese resultado, según admiten cerca del Presidente, elevó su consideración por su “experiencia, volumen político, capacidad de diálogo y carisma”.

Con el ascenso, Milei terminó de sellar su incorporación plena al Gabinete y le encomendó una tarea clave: articular la relación con los gobernadores, en un momento en el que el Gobierno busca apoyo para avanzar con las reformas estructurales previstas para la segunda mitad del mandato.

Encuentro con Pareja y plan bonaerense

Apenas confirmado su nombramiento, Santilli mantuvo una reunión con el diputado nacional electo y principal armador bonaerense de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja. El encuentro —impulsado por el propio ministro— giró en torno a tres ejes: la reorganización del Ministerio del Interior, la agenda parlamentaria y el trabajo político en la provincia de Buenos Aires con la mirada puesta en 2027.

“Estuve con Diego Santilli en nuestro primer encuentro de trabajo en su nueva función al frente del Ministerio del Interior donde priorizamos los grandes desafíos que tenemos por delante y le ratifiqué el acompañamiento desde toda LLA PBA para esta etapa. Vamos a hacer grande a la Argentina otra vez y seguiremos trabajando codo a codo para sacar a nuestra querida Provincia del abandono. VLLC!”, escribió Pareja en sus redes sociales, acompañando una foto junto al funcionario.

En su publicación, el titular de LLA PBA etiquetó a Karina Milei y a los principales miembros del equipo presidencial, incluidos Adorni, Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem, reflejando el alineamiento interno con el nuevo esquema de poder.

Entre el Congreso y las reformas

El Ministerio del Interior, ahora bajo el mando de Santilli, tendrá un papel central en la relación política del Ejecutivo con las provincias, mientras el oficialismo acelera su agenda legislativa. En la Cámara de Diputados, el foco inmediato estará puesto en la aprobación del Presupuesto 2026, cuyo debate en comisión culmina este martes.

De acuerdo con el texto oficial, el Gobierno proyecta para el próximo año una inflación del 10,1%, un crecimiento del PBI del 5% y un tipo de cambio oficial de $1.423. Sin embargo, las tensiones internas y la falta de mayorías podrían obligar a postergar su tratamiento para después del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores.

Con una cartera reforzada y respaldo presidencial, Santilli emerge como uno de los nombres fuertes de la nueva etapa libertaria. Su desafío inmediato será garantizar gobernabilidad en el Congreso y en las provincias. El siguiente, mucho más ambicioso, será proyectarse como el candidato de Milei para la gobernación bonaerense en 2027.