Este lunes, Javier Milei encabezará en la Casa Rosada la primera reunión de su renovado Gabinete, tras un fin de semana marcado por designaciones clave. El flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, asumirá su nuevo rol como articulador político del Gobierno, mientras que Diego Santilli debutará como ministro del Interior, en un movimiento que reconfigura el mapa de poder dentro del Ejecutivo.

El propio Adorni definió el momento como el inicio de una “etapa donde la prioridad es avanzar en las reformas que la Argentina necesita”. Su llegada a la Jefatura de Gabinete representa un viraje hacia un esquema de gestión con impronta política, diálogo federal y búsqueda de consensos, en un intento de Milei por estabilizar la relación con aliados y gobernadores.

La alianza con el PRO y el mensaje al poder político

El nombramiento de Santilli, anunciado el domingo en la Quinta de Olivos, fue interpretado como un gesto directo al PRO. Con pasado en el Gobierno porteño y fuerte llegada al interior bonaerense, el nuevo ministro del Interior busca fortalecer los puentes con el macrismo y ordenar la relación con los gobernadores, un frente que el Ejecutivo considera clave para sostener las próximas reformas estructurales.

En redes, Adorni le dio la bienvenida destacando que “la prioridad es avanzar en las reformas que la Argentina necesita para seguir el camino hacia la prosperidad”. Santilli, por su parte, agradeció la confianza del Presidente y habló de “un momento único” para consolidar las transformaciones prometidas durante la campaña libertaria.

Una transición que apunta al control político

La salida de Guillermo Francos y Lisandro Catalán marca el cierre de una etapa inicial del Gobierno. Adorni y Santilli, ambos con cargos electivos que decidieron no asumir, representan una transición hacia un gabinete más político y alineado al núcleo duro de Milei.

Según trascendió, durante la reunión de hoy se abordarán temas centrales para la agenda legislativa de noviembre, como el Presupuesto 2026 y el paquete de reformas laborales, impositivas y judiciales que el Ejecutivo planea enviar al Congreso.

“Vamos a discutir todas las leyes con las provincias y el Congreso. No va a haber nada más federal que esta etapa”, aseguró Adorni, quien además encabezará las futuras conferencias de prensa del Gobierno, en reemplazo de Francos.

Lo que viene: más cambios y una mesa de poder renovada

La reestructuración no termina con estos movimientos. Patricia Bullrich y Luis Petri dejarán próximamente sus ministerios para asumir sus bancas en el Congreso, lo que anticipa nuevos recambios en las áreas de Seguridad y Defensa.

El encuentro de este lunes también será la primera participación del nuevo canciller, Pablo Quirno, en una reunión de Gabinete. Completan la mesa los ministros Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mario Russo (Salud).

En Balcarce 50 lo definen como “un relanzamiento político del Gobierno”. Una nueva etapa donde Milei busca equilibrio entre su impronta liberal y la necesidad de ampliar su base de poder para sostener la gestión.