El Congreso arrancará diciembre con un tablero político distinto. La fuga de siete diputados del PRO hacia La Libertad Avanza no solo representa un golpe interno para Mauricio Macri, sino que cambia la composición de la Cámara y fortalece el poder parlamentario del oficialismo libertario.

Con los pases, La Libertad Avanza contará con 87 diputados, justo por encima del tercio necesario para bloquear iniciativas de la oposición, sostener vetos presidenciales y frenar eventuales juicios políticos a Javier Milei.

El bloque libertario suma a Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Patricia Vásquez, María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda.



Tras la salida de estos siete legisladores, el PRO queda reducido a 17 diputados, un golpe directo al poder de Mauricio Macri dentro de su propio bloque y a su capacidad de negociación con Milei. La pérdida refleja la debilidad del partido amarillo frente al avance del oficialismo libertario.

La oposición se reorganiza

El peronismo, con 99 diputados, sigue siendo el bloque más numeroso y consolida su rol como principal fuerza de oposición en la Cámara. Por su parte, los otros bloques menores y no alineados, que suman 50 bancas, buscan espacios de influencia en las comisiones, mientras que la izquierda, con cuatro diputados, mantiene su presencia crítica.

Este nuevo esquema muestra un Congreso más concentrado, donde La Libertad Avanza se convierte en protagonista clave de cada votación, y la oposición deberá formar alianzas estratégicas para influir en la agenda legislativa.

Mauricio Macri junto a Patricia Bullrich.

Implicancias políticas



La movida de Bullrich deja en una posición debilitada al bloque que preside Cristian Ritondo, quien ya descontaba que esta fractura era cuestión de días. La decisión responde a que la ministra de Seguridad viene mostrando diferencias cada vez más marcadas con Mauricio Macri. El trasfondo del conflicto se remonta a las expulsiones de Damián Arabia y Pablo Walter del PRO, firmada por el propio ex Presidente el 30 de agosto. La versión oficial fue “inasistencias reiteradas”, pero en la práctica se trató de un castigo por su acercamiento a los libertarios.

“Fue un error estratégico haberlos echado. Ahora no puede contarlos para su negociación”, deslizó un dirigente cercano a Bullrich.

Diputados del PRO que pegan el salto a La Libertad Avanza.

El otro foco de conflicto es político: los bullrichistas acusan a Macri de utilizar el bloque de 35 diputados para “negociar los suyos”, dejando afuera al interior.

El cambio no solo fortalece a los libertarios, sino que también obliga al resto de los bloques a redefinir sus estrategias. La correlación de fuerzas sugiere que los próximos debates legislativos se definirán con la mirada puesta en alianzas tácticas, más que en mayorías absolutas, lo que promete una dinámica más volátil y estratégica en el Congreso.