Suba de tarifas y nueva modalidad de lectura: los cambios que dispuso el ENRE para Edenor y Edesur.

A través de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) oficializó un nuevo esquema tarifario para las distribuidoras EDENOR y EDESUR, encargadas del suministro eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El incremento comenzará a regir desde el 1 de noviembre.

La medida se enmarca en las disposiciones de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, que instruyó continuar con la actualización de los precios relativos de los servicios públicos, en el contexto de la emergencia energética y económica vigente desde diciembre de 2023.

Los aumentos en Edenor y Edesur

Según la resolución, el ENRE aprobó los nuevos valores del Costo Propio de Distribución (CPD), que representa la retribución que perciben las distribuidoras por su servicio. En este sentido, el ajuste será del 3,53% para los usuarios de EDESUR y del 3,6% para los de EDENOR, en comparación con las tarifas de octubre.

El nuevo cuadro tarifario se compone de diferentes elementos definidos por la Secretaría de Energía: el Precio de Referencia de la Potencia (POTREF), el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) y el Precio Estacional de Transporte (PET), que regirán durante el período noviembre 2025 – abril 2026.

Segmentación de usuarios y subsidios

La segmentación de usuarios residenciales se mantiene con tres niveles:

Nivel 1: usuarios sin subsidio.

Nivel 2: usuarios de menores ingresos.

Nivel 3: usuarios de ingresos medios.

Los dos últimos grupos seguirán recibiendo bonificaciones y topes de consumo establecidos por la Secretaría de Energía.

Además, el ENRE dispuso que las empresas identifiquen de manera visible en las facturas el “Subsidio Estado Nacional” y el “Costo del Mercado Eléctrico Mayorista”, con el objetivo de transparentar los montos subsidiados y el costo real de la energía.

Tarifas especiales y otros ajustes

También se aprobaron tarifas específicas para los Clubes de Barrio y de Pueblo, incluidos en el registro del Ministerio de Turismo y Deportes, y para las Entidades de Bien Público.

A su vez, se fijaron tarifas de inyección para los Usuarios-Generadores, es decir, quienes aportan energía a la red eléctrica, y se actualizaron los valores del Costo de la Energía Suministrada en Malas Condiciones (CESMC) y del Costo de la Energía No Suministrada (CENS), aplicables en casos de cortes o deficiencias en el servicio.

Cambios en la medición eléctrica: lectura mensual para Edenor y Edesur

El ENRE también resolvió autorizar a ambas distribuidoras a modificar el sistema de lectura de medidores para los usuarios de la categoría Tarifa 1 - Pequeñas Demandas, permitiendo que la medición y facturación de los consumos eléctricos pasen de un esquema bimestral a uno mensual.

Esta modificación tiene un impacto directo en millones de hogares y pequeños comercios, y busca resolver la disociación temporal entre el consumo real y la facturación, que generaba confusión entre los usuarios.

El planteo de las empresas

Tanto EDENOR como EDESUR explicaron que el régimen instaurado en 2016 obligaba a facturar mensualmente consumos medidos cada dos meses, lo que derivaba en diferencias entre lo consumido y lo facturado. Las empresas aseguraron que “la adopción de un sistema de lectura mensual permitiría a los usuarios tener una señal más clara, transparente y oportuna de su consumo, ya que el período facturado coincidiría -por su mayor proximidad- con el de consumo”.

Evaluación del ENRE y período de transición

El organismo, encabezado por el interventor Néstor Marcelo Lamboglia, analizó las presentaciones de ambas distribuidoras y las respuestas a los requerimientos técnicos. Las empresas detallaron los cambios operativos y tecnológicos necesarios para la migración, y solicitaron un período de transición junto con la suspensión temporal de sanciones por eventuales demoras en la implementación.

También propusieron planes de pago en hasta seis cuotas para los usuarios que pudieran verse afectados por saldos pendientes del sistema anterior.

Por su parte, el ENRE recordó que los contratos de concesión contemplan la posibilidad de modificar los períodos de facturación siempre que existan fundamentos técnicos. La Secretaría de Energía respaldó la medida, considerando que, si bien la migración podría generar impactos económicos transitorios, “en definitiva redundará en beneficios para los usuarios, al permitirles contar con una mayor previsibilidad a la hora de planificar su economía, atento que se acortarán los plazos entre el consumo, la medición, la facturación y el pago”.

Hacia la digitalización del sistema eléctrico

La resolución también se enmarca en el proceso de modernización tecnológica del sector, ya que la lectura mensual es compatible con la futura implementación de medidores inteligentes, capaces de registrar en tiempo real el consumo eléctrico.

El ENRE aclaró que, aun si la propuesta hubiese sido rechazada, la migración hacia la lectura mensual sería inevitable a corto plazo, para acompañar la digitalización del sistema.

En cuanto a la puesta en marcha, se estableció que EDENOR y EDESUR deberán iniciar las acciones necesarias dentro de los 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la norma. Durante el período de transición convivirán ambos esquemas de lectura, y las distribuidoras deberán presentar un informe detallado con los cronogramas, metodología, planes de lectura y modelos de facturación.

Además, los ajustes por saldos remanentes deberán dividirse en al menos dos facturas, identificados como “Ajuste migración mensual”.