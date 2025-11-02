El termómetro industrial muestra números en rojo y el Gobierno culpa al “riesgo kuka”

El freno industrial volvió a quedar en evidencia con la baja en la producción de acero crudo y laminados. Desde el Ejecutivo confían en una recuperación a partir de noviembre, tras el aval electoral a las políticas de Milei. En el sector, sin embargo, persisten las dudas sobre el nivel de actividad y el consumo interno.

Economía02 de noviembre de 2025Mariana PortillaMariana Portilla
Acero
La producción de acero dejó números negativos en septiembre.

La economía argentina sigue sin señales claras de reactivación. Según datos de la cámara del sector, la producción de acero crudo cayó 3,7% en septiembre respecto de agosto, y retrocedió 3,8% en la comparación interanual. La cifra es un nuevo reflejo de la desaceleración que golpea a la industria, uno de los pilares del empleo formal en el país.

En el Gobierno, no obstante, buscan transmitir optimismo. Fuentes oficiales sostienen que la tendencia “se revertirá a partir de noviembre”, impulsada por el resultado electoral que consolidó las reformas impulsadas por Javier Milei. En los despachos oficiales hablan de un clima de “mayor certidumbre” y hasta mencionan que el freno actual se debe al llamado “riesgo kuka”, en referencia a la desconfianza de los mercados frente a un posible regreso del kirchnerismo.

Durante septiembre, la producción total de acero crudo fue de 356.700 toneladas, afectada por paradas técnicas y adecuaciones de stock. En tanto, la fabricación de laminados (planos y no planos) alcanzó las 313.900 toneladas, una mejora mensual del 2,7%, aunque todavía 1,6% por debajo del mismo mes del año pasado.

Garrahan“Dirección tomada”: tensión total en el Hospital Garrahan

El comportamiento dispar también se reflejó en los subrubros: los laminados planos tuvieron un salto del 11,2% intermensual, mientras que los no planos avanzaron un 6,1%. Aun así, las expectativas del sector apuntan a un cierre de año apenas superior al 2024, pero todavía lejos de los niveles previos a la pandemia.

Retenciones al acero y al aluminio

 
La construcción tradicional, todavía en pausa

El rubro de la construcción continúa mostrando señales de debilidad. Aunque los despachos de cemento subieron 3,7% respecto de agosto, los aceros destinados a la obra pública y privada no muestran mejoras sostenidas. En cambio, la construcción industrial —sobre todo la vinculada a galpones logísticos— mantiene un nivel de actividad estable, empujado por el sector privado.

El sector automotor registró en septiembre un crecimiento del 5,8% frente al mes anterior, aunque todavía acumula una baja del 5% en comparación con 2024. En los primeros nueve meses del año, la producción fue un 4,6% superior interanualmente.

Por su parte, la maquinaria e implementos agrícolas se sostienen con buenas perspectivas gracias a la próxima cosecha de trigo y a condiciones favorables para la siembra de soja y maíz. No obstante, en el mercado interno preocupa la escasez de crédito, las altas tasas y el ingreso de equipos importados, que restan competitividad a la industria nacional.

 

Bullrich MacriExplota el PRO: Bullrich le arrebató siete diputados a Macri



El consumo interno sigue en retroceso

Los sectores vinculados al consumo masivo —como línea blanca, envases y tambores— siguen siendo los más golpeados por la baja en las ventas. La caída del poder adquisitivo, la falta de financiamiento y la competencia con productos importados mantienen en alerta a las fábricas.

Mientras el Gobierno apuesta a un “rebote post electoral” y a la reactivación del crédito, los industriales piden señales concretas: menor presión fiscal, estabilidad cambiaria y una hoja de ruta que les permita planificar a mediano plazo. Por ahora, el termómetro de la producción sigue marcando frío.

Tras la victoria de La Libertad Avanza, ¿crees que la economía va a mejorar?

Si

No

Tal vez

Te puede interesar
Populares
FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado