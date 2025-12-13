La industria volvió a mostrar en octubre señales claras de enfriamiento y desarma la narrativa oficial del “repunte en V”. Según el último informe del Indec, la utilización de la capacidad instalada se ubicó en 61%, por debajo del 63% registrado en el mismo mes de 2024, y confirmó que buena parte del aparato productivo opera con altos niveles de ociosidad. El dato expone un deterioro persistente en sectores clave para la producción y el empleo, en un contexto de ajuste, apertura importadora y retiro del Estado de las políticas industriales.

El promedio general, además, esconde fuertes disparidades sectoriales. Mientras algunas ramas vinculadas a la energía o a estructuras altamente concentradas sostienen niveles elevados de actividad, la mayoría de las industrias funciona muy por debajo de su potencial.

Sectores que resisten y ramas en caída libre

Dentro de los rubros que operaron por encima del promedio se destacaron la refinación de petróleo, con una utilización del 82,2%, las industrias metálicas básicas (71,1%) y alimentos y bebidas (68,7%). Sin embargo, incluso en estos sectores se registraron retrocesos interanuales, como en el caso de alimentos, afectados por una menor faena vacuna y una caída en la producción de bebidas.

En contraste, ramas intensivas en mano de obra y orientadas al mercado interno atraviesan una situación crítica. El caso más extremo es el de la industria textil, que en octubre utilizó apenas el 32,5% de su capacidad instalada, muy lejos del 47,8% de un año atrás. Según el Indec, la elaboración de hilados de algodón cayó 34,7% interanual y la fabricación y acabado de textiles retrocedió 34,1%, anticipando nuevos cierres de plantas y pérdida de empleo.

También se profundizó la ociosidad en caucho y plástico, con una utilización del 42,6%, frente al 48,9% de 2024, impactada por la caída en la producción de manufacturas plásticas y neumáticos, que se desplomaron 28,7% interanual. La metalmecánica, excluida la industria automotriz, se mantuvo en niveles muy bajos, con 48,2%, reflejando la debilidad de la inversión productiva.

La industria automotriz, uno de los sectores que el Gobierno suele exhibir como termómetro de la actividad, tampoco logró escapar al deterioro: utilizó el 56,1% de su capacidad instalada, frente al 61,2% de octubre del año pasado, incluso en un contexto de mayor ingreso de vehículos importados.

Textiles, importaciones y ausencia de política industrial

La crisis del sector textil se agravó con la apertura importadora, con China consolidada como principal proveedor externo. Un informe de la Fundación Pro Tejer advirtió que el avance de las compras desde el gigante asiático impacta de lleno en una cadena que emplea a unos 500.000 trabajadores en todo el país. “La desregulación del régimen courier, la flexibilización aduanera y la falta de controles sobre plataformas digitales abrieron una puerta que China aprovechó como ningún otro país”, señaló el documento.

De acuerdo con el informe, China concentra más del 70% del mercado textil importado, con participaciones que alcanzan el 94% en tejidos de punto, el 71% en indumentaria y el 68% en confecciones terminadas. Entre enero y octubre, las importaciones textiles desde ese país crecieron 109% interanual, por encima del promedio general del sector.

Más allá del detalle sectorial, el informe del Indec confirma una tendencia que se repite a lo largo de 2025: la industria no logra recuperar niveles compatibles con un proceso sostenido de crecimiento. El indicador se movió en una meseta cercana al 60%, lejos de los valores necesarios para expandir el empleo y el entramado productivo.

Este desempeño no puede separarse del rumbo económico. En los últimos meses, el Gobierno profundizó una estrategia de retirada del Estado de las políticas productivas, sintetizada por el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, cuando afirmó que “la mejor política industrial es la que no existe”. El cierre de la Secretaría Pyme, la eliminación de líneas de crédito productivo y los recortes en organismos como el INTI, el INTA y el Conicet completan un escenario que deja a la industria cada vez más expuesta.

Así, la caída de la capacidad instalada no refleja solo un problema coyuntural de demanda, sino un proceso de desarticulación productiva que amenaza con dejar daños permanentes. La industria argentina hoy produce muy por debajo de lo que podría producir, y el dato de octubre vuelve a encender luces amarillas sobre el rumbo de la economía real.