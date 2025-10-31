Explota el PRO: Bullrich le arrebató siete diputados a Macri
Menos de una semana después del triunfo oficialista, el mapa político en el Congreso volvió a moverse. Siete diputados nacionales que responden directamente a Patricia Bullrich anunciaron su salida del bloque PRO para incorporarse formalmente a La Libertad Avanza (LLA), el espacio que lidera el presidente Javier Milei.
Los legisladores que pegaron el salto son Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Patricia Vázquez, y los recién electos María Luisa González Estevarena y Carlos Almena.
La movida deja en una posición debilitada al bloque que preside Cristian Ritondo, quien ya descontaba que esta fractura era cuestión de días.
Según fuentes cercanas a Bullrich, la decisión cuenta con el aval total de la ministra de Seguridad, que viene mostrando diferencias cada vez más marcadas con Mauricio Macri. El trasfondo del conflicto se remonta a la expulsión de Arabia del partido y a la falta de apoyo del ex presidente en la campaña porteña.
“Me siguen a mí y al proyecto de país, no los conduce Mauricio Macri”, repite Bullrich en la intimidad, según revelaron dirigentes de su entorno.
Los motivos del quiebre
El sector bullrichista justifica la ruptura en una frase: “La sociedad dictó quién lleva la posta del cambio”. Arabia, uno de los impulsores del movimiento, ya había manifestado la necesidad de “blanquear” la alianza con Milei, que en los hechos venía operando desde hace semanas.
“La Libertad Avanza hoy es un partido a nivel nacional consolidado. Nuestra responsabilidad es fortalecerlo desde el Congreso”, sostienen los diputados que tienen mandato hasta 2027.
La fractura interna: expulsiones, traiciones y la pulseada por el poder
La ruptura tiene dos antecedentes claros. El primero fue la expulsión de Arabia y Pablo Walter del PRO, firmada por el propio Macri el 30 de agosto. La versión oficial fue “inasistencias reiteradas”, pero en la práctica se trató de un castigo por su acercamiento a los libertarios.
“Fue un error estratégico haberlos echado. Ahora no puede contarlos para su negociación”, deslizó un dirigente cercano a Bullrich.
El otro foco de conflicto es político: los bullrichistas acusan a Macri de utilizar el bloque de 35 diputados para “negociar los suyos”, dejando afuera al interior. “Mauricio está en una lógica de que todo le pertenece. Como nos expulsó, nos vamos”, resumió uno de los dirigentes.
Macri, entre la negociación y el enojo
La movida sorprendió al ex mandatario en pleno intento de recomponer el diálogo con Milei. Macri insiste en que el PRO “está más vivo que nunca” y que la prioridad es “apoyar ideas”, pero no oculta sus diferencias con el Presidente. En reuniones privadas llegó a cuestionar que el Gobierno no haya avanzado con el cierre de “más de cuarenta empresas que gastan recursos todos los años”.
Desde el entorno de Ritondo reconocen que el bloque “pierde peso político” tras esta decisión, aunque aseguran que seguirán funcionando como “una oposición responsable”.
El rol de Valenzuela y el “sinceramiento” del PRO
El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, había anticipado este desenlace. “El bloque de La Libertad Avanza crece porque el sector de Patricia Bullrich o se integra o arma un bloque aparte. Después de las expulsiones, muchos no se sienten representados por el PRO”, señaló días atrás.
El dirigente calificó la situación como un “sinceramiento político” y agregó: “Hoy no es el mismo escenario. Se redefinen las fuerzas”.
Un nuevo mapa en Diputados
Con esta jugada, La Libertad Avanza suma volumen en la Cámara baja y consolida su alianza con el ala bullrichista del PRO.
El bloque opositor queda fragmentado, mientras Milei refuerza su poder legislativo a poco de iniciar un nuevo período de sesiones.
El reordenamiento recién empieza, pero el mensaje ya quedó claro: el PRO dejó de ser un bloque monolítico, y Bullrich apuesta a jugar su propio juego dentro del oficialismo libertario.
Maxi Abad: "Hace 42 años, la Argentina eligió el camino de la libertad"
El senador nacional, Maxi Abad (UCR), se refirió al nuevo aniversario del retorno democrático en Argentina. Desde redes, recordó a Raúl Alfonsín.
Legislatura: avanzan con proyectos para aliviar la crisis del campo
La comisión de Asuntos Agrarios de la Cámara de Diputados despachó una batería de expedientes para asistir a productores rurales afectados por las inundaciones que golpean al interior. Desde CARBAP advierten que la situación es “crítica” y reclaman maquinaria, financiamiento y alivio fiscal inmediato.
Kicillof prepara su gran pulseada: se viene el debate por el Presupuesto 2026 en la Provincia
Tras dos años de prórrogas y choques políticos, el gobernador se encamina a presentar la "Ley de Leyes" en medio de tensiones con la oposición y reclamos internos. También busca aprobar el endeudamiento, clave para sostener las finanzas provinciales.
La Libertad Avanza y el PRO sellan una alianza clave en Diputados
La Libertad Avanza y el PRO arman un interbloque para reforzar su poder en Diputados y garantizar el avance de las leyes que impulsa Javier Milei.
Caen las tasas de los plazos fijos: ¿qué rendimiento ofrecen hoy los bancos?
Con nuevas bajas en las tasas y un mercado en movimiento, los plazos fijos vuelven a estar en el centro del debate entre los ahorristas.
El eco del discurso de Macri también llegó al Congreso
Antes de reunirse con Javier Milei, Mauricio Macri avisó que el PRO tendrá candidato en 2027. Tensión en Casa Rosada y ruido en el Congreso.
Elecciones 2025: el escrutinio dejó firme el mapa político
El escrutinio definitivo confirmó los triunfos libertarios y peronistas en cinco provincias, pero Buenos Aires sigue en vilo. ¿Qué se sabe del conteo?