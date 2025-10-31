Explota el PRO: Bullrich le arrebató siete diputados a Macri

Menos de una semana después del triunfo oficialista, el mapa político en el Congreso volvió a moverse. Siete diputados nacionales que responden directamente a Patricia Bullrich anunciaron su salida del bloque PRO para incorporarse formalmente a La Libertad Avanza (LLA), el espacio que lidera el presidente Javier Milei.

Los legisladores que pegaron el salto son Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Patricia Vázquez, y los recién electos María Luisa González Estevarena y Carlos Almena.

La movida deja en una posición debilitada al bloque que preside Cristian Ritondo, quien ya descontaba que esta fractura era cuestión de días.

Según fuentes cercanas a Bullrich, la decisión cuenta con el aval total de la ministra de Seguridad, que viene mostrando diferencias cada vez más marcadas con Mauricio Macri. El trasfondo del conflicto se remonta a la expulsión de Arabia del partido y a la falta de apoyo del ex presidente en la campaña porteña.

“Me siguen a mí y al proyecto de país, no los conduce Mauricio Macri”, repite Bullrich en la intimidad, según revelaron dirigentes de su entorno.

Los motivos del quiebre

El sector bullrichista justifica la ruptura en una frase: “La sociedad dictó quién lleva la posta del cambio”. Arabia, uno de los impulsores del movimiento, ya había manifestado la necesidad de “blanquear” la alianza con Milei, que en los hechos venía operando desde hace semanas.

“La Libertad Avanza hoy es un partido a nivel nacional consolidado. Nuestra responsabilidad es fortalecerlo desde el Congreso”, sostienen los diputados que tienen mandato hasta 2027.

La fractura interna: expulsiones, traiciones y la pulseada por el poder

La ruptura tiene dos antecedentes claros. El primero fue la expulsión de Arabia y Pablo Walter del PRO, firmada por el propio Macri el 30 de agosto. La versión oficial fue “inasistencias reiteradas”, pero en la práctica se trató de un castigo por su acercamiento a los libertarios.

“Fue un error estratégico haberlos echado. Ahora no puede contarlos para su negociación”, deslizó un dirigente cercano a Bullrich.

El otro foco de conflicto es político: los bullrichistas acusan a Macri de utilizar el bloque de 35 diputados para “negociar los suyos”, dejando afuera al interior. “Mauricio está en una lógica de que todo le pertenece. Como nos expulsó, nos vamos”, resumió uno de los dirigentes.

Macri, entre la negociación y el enojo

La movida sorprendió al ex mandatario en pleno intento de recomponer el diálogo con Milei. Macri insiste en que el PRO “está más vivo que nunca” y que la prioridad es “apoyar ideas”, pero no oculta sus diferencias con el Presidente. En reuniones privadas llegó a cuestionar que el Gobierno no haya avanzado con el cierre de “más de cuarenta empresas que gastan recursos todos los años”.

Desde el entorno de Ritondo reconocen que el bloque “pierde peso político” tras esta decisión, aunque aseguran que seguirán funcionando como “una oposición responsable”.

El rol de Valenzuela y el “sinceramiento” del PRO

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, había anticipado este desenlace. “El bloque de La Libertad Avanza crece porque el sector de Patricia Bullrich o se integra o arma un bloque aparte. Después de las expulsiones, muchos no se sienten representados por el PRO”, señaló días atrás.

El dirigente calificó la situación como un “sinceramiento político” y agregó: “Hoy no es el mismo escenario. Se redefinen las fuerzas”.

Un nuevo mapa en Diputados

Con esta jugada, La Libertad Avanza suma volumen en la Cámara baja y consolida su alianza con el ala bullrichista del PRO.

El bloque opositor queda fragmentado, mientras Milei refuerza su poder legislativo a poco de iniciar un nuevo período de sesiones.

El reordenamiento recién empieza, pero el mensaje ya quedó claro: el PRO dejó de ser un bloque monolítico, y Bullrich apuesta a jugar su propio juego dentro del oficialismo libertario.