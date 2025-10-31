Milei aseguró que la reforma laboral tiene aval político

El presidente Javier Milei calificó como “extremadamente positiva” la reunión que mantuvo en la Casa Rosada con veinte gobernadores provinciales. Según afirmó, hubo “consenso absoluto” para avanzar con la reforma laboral y coincidencias “con matices” sobre los pasos que necesita dar el país en esta nueva etapa.

“Lo primero que hice fue agradecerles por el gesto. Muestra la voluntad de respetar lo que pidieron más de dos tercios de los argentinos”, sostuvo el mandatario, quien remarcó que su objetivo es “trabajar juntos para hacer a la Argentina grande nuevamente”.

Durante el encuentro, el primer punto que se discutió fue el Presupuesto 2026. Milei reiteró que “el déficit cero es una política de Estado” y destacó que las provincias “hicieron un ajuste de más de tres puntos”. “Estamos todos laburando en la misma línea”, afirmó en declaraciones televisivas.

“La reforma laboral le va a cambiar la vida a la gente”

Milei aseguró que existe “consenso absoluto para la reforma laboral” y que esta medida “le va a cambiar la vida” especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Subrayó que “nadie va a perder derechos”, y defendió el proyecto como una oportunidad para ampliar el empleo formal.

“Si usted ya está en el mercado laboral puede seguir con los contratos actuales. La diferencia es para adelante, para quienes tienen que ingresar al mercado. Nadie pierde, solo ganan derechos los que estaban afuera”, explicó.

El mandatario remarcó que el nuevo esquema busca vincular el salario con la productividad. “En muchas provincias los gobiernos locales se veían obligados a contratar empleados públicos porque no generaban empleo privado. Eso tiene que cambiar: el Estado debe enfocarse en salud y seguridad, no en sostener plantillas sobredimensionadas”, sostuvo.

Ausencias y tensiones políticas

Cuatro gobernadores no fueron invitados al encuentro: Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Milei explicó que la decisión respondió a diferencias de fondo: “Si usted repite recetas que hundieron a la Argentina durante los últimos 100 años, es muy difícil tener un diálogo razonable. No nos podemos juntar con gente a la que dos más dos no le da cuatro”.

Pese a las tensiones, el Presidente aseguró que está dispuesto a dejar atrás diferencias con el resto de los mandatarios para avanzar con las promesas de campaña. “Las reformas de primera generación ya las cumplimos todas. Es momento de seguir adelante con las de segunda generación”, dijo.

Economía, coparticipación y nuevos anuncios

En materia económica, Milei volvió a remarcar que la inestabilidad financiera de los últimos meses se debió al contexto político. “El riesgo país subió por la incertidumbre, eso elevó las tasas de interés y frenó la inversión. Los números del tercer trimestre van a estar flojos”, advirtió.

Consultado por los reclamos de los gobernadores en torno a la coparticipación, el Presidente señaló: “Ese debate viene desde 1994. Estoy dispuesto a discutir la correspondencia fiscal, que cada provincia recaude lo que decide gastar. Pero no es el momento: primero hay que sentar las bases”.

Milei también se refirió a los resultados electorales en la provincia de Buenos Aires y los calificó como “una bendición”. “Nos hizo corregir muchas cosas. Aprendí mucho de política y de economía en estos meses”, reconoció.

Por último, anunció que planea visitar dos provincias por mes y realizar reuniones de gabinete en el interior del país. “La construcción de la Argentina no es obra de una sola persona. Necesito a la mayor cantidad de argentinos arriba de este proyecto”, concluyó.