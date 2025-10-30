Elecciones 2025: el escrutinio dejó firme el mapa político

El escrutinio definitivo de las elecciones del domingo pasado —el único válido para definir la distribución de bancas en Diputados y el Senado— ratificó los resultados del recuento provisorio en cinco de los ocho distritos donde la diferencia entre las fuerzas fue menor al 1%.

Mientras tanto, la expectativa se concentra ahora en el recuento de votos de la provincia de Buenos Aires, el distrito más grande del país, donde se emitieron más de 9 millones de sufragios. Allí, la diferencia entre La Libertad Avanza (LLA) y Fuerza Patria ronda los 46 mil votos, un margen ajustado que mantiene en vilo a todo el arco político.

“El trabajo avanza con normalidad y sin grandes novedades”, explicaron a Infobae fuentes de la Justicia Electoral, que inició el conteo definitivo a las 8 de la mañana del miércoles y prevé extenderlo durante varios días más.

En Chaco y Chubut ganó Milei, y el peronismo resistió en tres provincias

De acuerdo con los datos oficiales, La Libertad Avanza se impuso en Chaco y Chubut, confirmando su avance en el interior del país. En tanto, el peronismo logró conservar sus triunfos en La Rioja, La Pampa y Santa Cruz, tres territorios donde la diferencia fue mínima, pero suficiente para retener el primer lugar.

En Río Negro y Corrientes, las fuerzas políticas continúan con la supervisión del conteo original, aunque tanto desde el oficialismo como desde la oposición coinciden en que no se esperan modificaciones significativas en el orden de las listas ni en la distribución de las bancas.

Lousteau pelea voto a voto su ingreso a Diputados

Otro de los focos de atención se concentra en la Ciudad de Buenos Aires, donde el recuento legal definirá quién ocupará una de las bancas más disputadas. La pelea es entre Martín Lousteau, de la UCR, y Valeria Rodrígues Trimarchi, de La Libertad Avanza.

Todo indica que el actual senador nacional logrará ingresar a la Cámara baja, aunque la diferencia es mínima: apenas 1.400 votos separan a ambas listas según el sistema D’Hont.

Qué provincias definieron el mapa político

El panorama que difundieron las distintas Secretarías Electorales muestra un escenario consolidado en cinco provincias:

Chaco: triunfo confirmado de La Libertad Avanza.

Chubut: ratificación del resultado libertario.

La Pampa: victoria peronista.

La Rioja: victoria peronista.

Santa Cruz: victoria peronista.

En tanto, las miradas siguen puestas en Buenos Aires, el distrito clave que puede terminar de definir el equilibrio de poder en el Congreso para el período 2025-2029.