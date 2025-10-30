Elecciones 2025: el escrutinio dejó firme el mapa político
El escrutinio definitivo confirmó los triunfos libertarios y peronistas en cinco provincias, pero Buenos Aires sigue en vilo. ¿Qué se sabe del conteo?Política30 de octubre de 2025Juan Manuel Villarreal
El escrutinio definitivo de las elecciones del domingo pasado —el único válido para definir la distribución de bancas en Diputados y el Senado— ratificó los resultados del recuento provisorio en cinco de los ocho distritos donde la diferencia entre las fuerzas fue menor al 1%.
Mientras tanto, la expectativa se concentra ahora en el recuento de votos de la provincia de Buenos Aires, el distrito más grande del país, donde se emitieron más de 9 millones de sufragios. Allí, la diferencia entre La Libertad Avanza (LLA) y Fuerza Patria ronda los 46 mil votos, un margen ajustado que mantiene en vilo a todo el arco político.
“El trabajo avanza con normalidad y sin grandes novedades”, explicaron a Infobae fuentes de la Justicia Electoral, que inició el conteo definitivo a las 8 de la mañana del miércoles y prevé extenderlo durante varios días más.
En Chaco y Chubut ganó Milei, y el peronismo resistió en tres provincias
De acuerdo con los datos oficiales, La Libertad Avanza se impuso en Chaco y Chubut, confirmando su avance en el interior del país. En tanto, el peronismo logró conservar sus triunfos en La Rioja, La Pampa y Santa Cruz, tres territorios donde la diferencia fue mínima, pero suficiente para retener el primer lugar.
En Río Negro y Corrientes, las fuerzas políticas continúan con la supervisión del conteo original, aunque tanto desde el oficialismo como desde la oposición coinciden en que no se esperan modificaciones significativas en el orden de las listas ni en la distribución de las bancas.
Lousteau pelea voto a voto su ingreso a Diputados
Otro de los focos de atención se concentra en la Ciudad de Buenos Aires, donde el recuento legal definirá quién ocupará una de las bancas más disputadas. La pelea es entre Martín Lousteau, de la UCR, y Valeria Rodrígues Trimarchi, de La Libertad Avanza.
Todo indica que el actual senador nacional logrará ingresar a la Cámara baja, aunque la diferencia es mínima: apenas 1.400 votos separan a ambas listas según el sistema D’Hont.
Qué provincias definieron el mapa político
El panorama que difundieron las distintas Secretarías Electorales muestra un escenario consolidado en cinco provincias:
- Chaco: triunfo confirmado de La Libertad Avanza.
- Chubut: ratificación del resultado libertario.
- La Pampa: victoria peronista.
- La Rioja: victoria peronista.
- Santa Cruz: victoria peronista.
En tanto, las miradas siguen puestas en Buenos Aires, el distrito clave que puede terminar de definir el equilibrio de poder en el Congreso para el período 2025-2029.
El eco del discurso de Macri también llegó al Congreso
Antes de reunirse con Javier Milei, Mauricio Macri avisó que el PRO tendrá candidato en 2027. Tensión en Casa Rosada y ruido en el Congreso.
Quirno defendió el Presupuesto y prometió alivio fiscal
El canciller y exsecretario de Finanzas, Pablo Quirno, defendió las proyecciones del Presupuesto 2026 y adelantó una nueva reducción del gasto público.
Derrota compartida en Giles: Gesualdi y Puglelli, fuera de sintonía con los vecinos
Ni el intendente ni su mentor político lograron sintonizar con el clima social de Giles. El modelo de gestión se desmorona ante la ola libertaria y el creciente malestar vecinal por el desgaste del gobierno, la inseguridad y el deterioro urbano.
Kicillof convoca al MDF en La Plata tras las legislativas
El gobernador bonaerense se reúne este viernes con intendentes del Movimiento Derecho al Futuro para analizar las legislativas y trazar prioridades
Guerra en Morón: la derrota destapó la interna peronista y los problemas que Ghi no resuelve
Mientras la ciudad se deteriora, el Gobierno municipal se declara la guerra puertas adentro: la derrota electoral aceleró una interna que ya no se esconde y dejó a Morón como rehén del caos político. Entre acusaciones de “mal Gobierno”, denuncias cruzadas y peleas por el poder, la gestión parece haberse frenado en seco.
Entrevista GLP. Tras otra derrota en las urnas, Gilberto Alegre ya no convence: “La gente no compra más el discurso lindo”
El liderazgo de Alegre muestra un desgaste inocultable. La nueva caída electoral expone un municipio atravesado por problemas históricos que nunca encontraron solución. La sociedad, cansada de las mismas promesas, empieza a marcarle el final de ciclo al intendente.
Otro cachetazo electoral para Osvaldo Dinápoli en General Belgrano
La fuerza política del intendente volvió a caer en el distrito, reflejando un contexto de descontento vecinal, donde se multiplican las críticas por los problemas estructurales persistentes.