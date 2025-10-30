Quirno defendió el Presupuesto y prometió alivio fiscal

Aunque esta semana asumió como canciller, Pablo Quirno volvió al Congreso como uno de los principales arquitectos del Presupuesto 2026. Frente a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, defendió la estrategia financiera del Gobierno y anticipó una nueva reducción del gasto público.

“Son supuestos que se utilizan para la confección del Presupuesto”, explicó sobre las proyecciones económicas que contemplan un tipo de cambio oficial mayorista de $1.423 por dólar, una inflación del 10,1% y un crecimiento del PBI del 5% para fines del año próximo.

El funcionario aclaró que si las proyecciones fallan, el resultado será “un exceso o una reducción del superávit primario”, pero que el rumbo del ajuste se mantendrá. En esa línea, sostuvo que el objetivo es ajustar las cuentas fiscales para reducir impuestos, sin alterar el plan financiero.

“Argentina no tiene un problema de deuda, sino de credibilidad”

Durante su exposición, Quirno insistió en que la clave del plan económico libertario no es el endeudamiento sino la confianza. “Argentina no tiene un problema de cantidad de deuda, sino de credibilidad y acceso al mercado”, sostuvo, y recordó que el país “tuvo 23 programas con el Fondo y no cumplió ninguno”.

Además, rechazó la idea de recurrir a nuevos préstamos externos: “No necesitamos tomar nueva deuda, pero sí administrar bien las obligaciones existentes. La deuda es hija del déficit”, resumió.

Acuerdo con Estados Unidos: “No hay compromisos ocultos”

Uno de los momentos más esperados del debate fue cuando el canciller se refirió al auxilio financiero anunciado por Estados Unidos. Según detalló, el respaldo “no incluye exigencias de cancelación del swap con China ni compromisos sobre uranio o litio”.

“El apoyo debe tomarse literalmente. El secretario del Tesoro y el presidente de Estados Unidos fueron muy explícitos”, explicó Quirno, y agregó que Washington “utilizará todo lo que tenga a su alcance para apoyar a una situación argentina que era de mucha incertidumbre”.

El canciller también aclaró que esa asistencia no vulnera la Ley 24.156 de Administración Financiera, dado que “no implica un nuevo endeudamiento”.

Reservas y deuda: proyecciones del equipo económico

Consultado sobre las reservas internacionales, Quirno aseguró que “este Gobierno es el que más reservas compró en la historia”, estimadas entre u$s26.000 y u$s27.000 millones.

Adelantó que, una vez que Argentina recupere el acceso al financiamiento internacional, los dólares hoy destinados a pagar deuda podrán destinarse a acumular reservas, gracias a un eventual refinanciamiento.

En cuanto a la deuda pública, detalló que pasó de u$s485.563 millones en noviembre de 2023 a u$s436.544 millones en agosto de 2025, lo que implica una baja de u$s49.019 millones. No obstante, reconoció que el Tesoro aumentó su pasivo en dólares por la absorción de compromisos del Banco Central, que pasó de u$s158.820 millones a u$s199.903 millones en el mismo período.

Menos intereses y vencimientos más largos

Quirno también destacó la reducción de los intereses promedio de la deuda, del 10,2% en 2023 al 1,2% en 2025. Según sus estimaciones, los vencimientos del 2026 (u$s12.708 millones) continuarán subiendo hasta 2031 (u$s22.666 millones), y luego comenzarán a descender hacia 2035 (u$s11.397 millones).

Finalmente, atribuyó los recientes procesos de reestructuración de deuda a la “incertidumbre electoral”, pero aseguró que el horizonte financiero está estabilizado.