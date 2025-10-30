La Libertad Avanza y el PRO sellan una alianza clave en Diputados
La Libertad Avanza y el PRO arman un interbloque para reforzar su poder en Diputados y garantizar el avance de las leyes que impulsa Javier Milei.Legislativas30 de octubre de 2025Juan Manuel Villarreal
La Libertad Avanza y el PRO acordaron formar un interbloque en la Cámara de Diputados que les permitiría alcanzar la primera minoría. Con este movimiento, el oficialismo busca garantizar la aprobación de las leyes que impulsa Javier Milei y asegurarse el control de las principales comisiones parlamentarias.
Según cálculos internos, el nuevo interbloque sumará 115 diputados: 81 de La Libertad Avanza y 24 del PRO. Con esa cifra, el oficialismo quedaría en condiciones de imponer la presidencia en la mayoría de las comisiones, un factor central para avanzar en el tratamiento de los proyectos más sensibles del Gobierno.
Cómo se gestó el acuerdo entre Menem y Ritondo
La alianza comenzó a delinearse en un encuentro que mantuvieron el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, el 29 de octubre. Durante esa reunión, Ritondo dejó en claro que no aspira a presidir el cuerpo, respaldando así la continuidad de Menem al frente de Diputados.
El dirigente del PRO trabaja además para contener las tensiones internas dentro de su bancada, donde un grupo de legisladores identificados con Patricia Bullrich, encabezados por Damián Arabia, presiona para formar su propio espacio. La ministra de Seguridad respalda a Ritondo en su objetivo de mantener la cohesión del bloque, que reúne a una decena de legisladores bullrichistas y catorce macristas.
Santilli se enfoca en su futuro político en Buenos Aires
Otro actor clave del PRO, Diego Santilli, definió que su rol será exclusivamente legislativo. Su objetivo, según trascendió, es recorrer la provincia de Buenos Aires con la mirada puesta en una candidatura a gobernador en 2027.
Milei busca sumar aliados para ampliar su poder parlamentario
Desde el oficialismo confían en que, con el escrutinio definitivo, podrán sumar más bancas, especialmente en Santa Cruz y la Ciudad de Buenos Aires. Además, trabajan para asegurar el respaldo de seis diputados radicales cercanos a los gobernadores Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza), un legislador entrerriano y la bonaerense Karina Banfi.
El Gobierno también apuesta a sumar apoyos de los bloques de Libertad y Futuro, Innovación Federal y parte de Provincias Unidas, que contará con diecisiete diputados provenientes de distintas provincias.
El factor peronista: incógnita entre los gobernadores del norte
En paralelo, hay expectativa sobre la posición que adoptarán los legisladores vinculados a los gobernadores peronistas de Tucumán, Osvaldo Jaldo; Catamarca, Raúl Jalil; y el kirchnerismo santiagueño, que podrían convertirse en aliados eventuales o en un frente de resistencia según el contexto legislativo.
El mensaje de Macri que bendijo la alianza
El acuerdo político se produce tras el mensaje público de Mauricio Macri del 26 de octubre, cuando celebró la victoria de La Libertad Avanza y expresó su respaldo a Javier Milei. “Mis felicitaciones a LLA, al Presidente Milei y a todos los argentinos que apoyaron el cambio. Este resultado renueva las esperanzas en nuestro país”, escribió el expresidente en su cuenta de X.
Con esa señal, Macri terminó de consolidar el puente político con el Gobierno libertario, en un escenario donde la oposición peronista se prepara para una nueva etapa de reconfiguración.
El Senado en alerta por la estrategia opositora en Diputados con el Presupuesto 2026
Mientras la oposición acelera el debate en Diputados, en el Senado crece la preocupación por el impacto político y las tensiones internas que podría generar la discusión del Presupuesto 2026.
Diputados reelectos: quiénes continuarán en la Cámara baja desde diciembre
Los resultados de las elecciones confirmaron que alrededor de veinte diputados lograron renovar su mandato. La nómina incluye referentes del oficialismo, la oposición y partidos provinciales.
Nuevo Senado desde diciembre: bloque por bloque, nombre por nombre
El Senado que asumirá en diciembre mostrará un nuevo equilibrio de fuerzas: Milei crece, el kirchnerismo se mantiene como primera minoría y la oposición tradicional pierde peso en el mapa político nacional.
El perfil de los bonaerenses que llegan al Congreso: quién es quién entre los diputados electos
Conocé características y trayectoria de los legisladores que representarán a la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza, Fuerza Patria y el FIT-U en la Cámara baja nacional.
Guerra en Morón: la derrota destapó la interna peronista y los problemas que Ghi no resuelve
Mientras la ciudad se deteriora, el Gobierno municipal se declara la guerra puertas adentro: la derrota electoral aceleró una interna que ya no se esconde y dejó a Morón como rehén del caos político. Entre acusaciones de “mal Gobierno”, denuncias cruzadas y peleas por el poder, la gestión parece haberse frenado en seco.
Entrevista GLP. Tras otra derrota en las urnas, Gilberto Alegre ya no convence: “La gente no compra más el discurso lindo”
El liderazgo de Alegre muestra un desgaste inocultable. La nueva caída electoral expone un municipio atravesado por problemas históricos que nunca encontraron solución. La sociedad, cansada de las mismas promesas, empieza a marcarle el final de ciclo al intendente.
La BUP ganó en Nación y la oposición la pide en PBA
La Boleta Única de Papel funcionó sin mayores problemas y la oposición bonaerense exige debatir su implementación en la provincia para el 2027.