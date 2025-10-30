“Sin señales de recuperación”: alerta por la situación crítica de las pymes
El 41% de las pymes se endeudó para pagar impuestos y salarios en medio de la recesión, según el Radar Pyme 2025 de la ENAC. Mirá los detalles.Economía30 de octubre de 2025Juan Manuel Villarreal
La recesión golpea sin pausa al corazón productivo del país. Según el último Radar Pyme 2025 elaborado por la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales (ENAC), el 41% de las pymes se endeudó para pagar impuestos o salarios, mientras el 88% sufrió aumentos de costos y el 74% tuvo que subir precios. El informe advierte que “la economía argentina continúa sin señales de recuperación”.
Pymes al límite: ventas en caída y máquinas paradas
El relevamiento, que abarcó a 379 empresas, cooperativas y trabajadores autónomos de 18 provincias, confirmó que cuatro de cada diez pymes registraron malas ventas durante el tercer trimestre de 2025. En la industria, el número trepa al 45,9%.
La capacidad operativa promedio se ubicó en apenas 54,6%, reflejando un nivel de subutilización alarmante del aparato productivo. En el sector industrial, esa cifra cayó al 54,7%, por debajo del umbral mínimo del 60% considerado saludable.
“El mercado interno sigue en caída y la actividad productiva se mantiene en niveles de recesión”, advirtió el trabajo.
Salarios que no alcanzan y familias endeudadas
El consumo interno continúa en picada. Los salarios, absorbidos por la inflación, apenas alcanzan para cubrir gastos básicos. Según el informe, las familias están endeudadas en un 130% de sus ingresos, lo que recorta al mínimo la capacidad de consumo.
Por otro lado, el 88% de las pymes informó subas de costos promedio del 18,3%, frente a aumentos de precios del 15,2%. La diferencia golpea la rentabilidad: seis de cada diez pymes trabajan sin ganancias y una de cada cuatro pierde dinero incluso estando operativa.
Empleo en retroceso
El empleo tampoco escapa a la crisis. Durante el tercer trimestre, solo el 17% de las pymes incorporó personal, mientras que casi el 20% despidió trabajadores. En la industria, los despidos alcanzaron al 28,8%.
En conjunto, las empresas registraron una variación negativa del 2,99% en su dotación de personal, consolidando una tendencia de ajuste que se arrastra desde comienzos de año.
Endeudadas para sobrevivir
El dato más preocupante del Radar Pyme es el tipo de endeudamiento: no productivo. Un 21,3% de las empresas tomó créditos para pagar impuestos, y otro 20,5% lo hizo para cubrir salarios o aguinaldos.
“La mayoría no se endeuda para invertir, sino para sostener la actividad básica”, señala el relevamiento. Además, el 59% de las pymes denunció que sus clientes extendieron unilateralmente los plazos de pago, y el 47% observó un aumento del incumplimiento.
En promedio, las pequeñas y medianas empresas financian a sus clientes por 37 días, mientras pagan a proveedores a 30, un desequilibrio que agrava la fragilidad del circuito financiero.
Expectativas por el piso
La percepción del futuro económico tampoco mejora. El 76% de los empresarios cree que la situación nacional empeorará en los próximos meses, y el 59% prevé un deterioro en su propio sector.
Las principales limitantes para crecer son tres: la caída del mercado interno (75%), la baja rentabilidad (55%) y la apertura de importaciones (43%).
“El 65% de las pymes no planea invertir durante el cuarto trimestre y las que lo harán, lo harán con recursos propios”, concluye el informe, dejando en claro que la recesión ya no es una amenaza, sino una realidad instalada.
