El escrutinio definitivo confirmó este martes la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas del 26 de octubre, aunque el peronismo logró achicar la diferencia con respecto al conteo provisorio. Pese al recorte, el espacio que responde a Javier Milei mantuvo la ventaja con 29.354 votos sobre Fuerza Patria (FP).

El recuento, finalizado por la Junta Electoral bonaerense luego de casi una semana de trabajo, ratificó que tanto LLA como FP crecieron en cantidad de sufragios respecto al escrutinio preliminar, aunque sin alterar el resultado general.

Fuerza Patria achicó la brecha, pero no logró revertir el resultado

Según los datos oficiales publicados por la Dirección Nacional Electoral, el conteo definitivo arrojó que LLA alcanzó 3.649.988 votos (41,43%), mientras que Fuerza Patria sumó 3.620.634 (41,10%). En el escrutinio provisorio, LLA había obtenido 3.605.127 votos (41,45%), y FP, 3.558.527 (40,91%).

En términos absolutos, el espacio libertario creció 44.861 votos, y el peronismo, 62.107, lo que refleja un leve repunte del oficialismo bonaerense en el tramo final. De todos modos, los números confirmaron que LLA obtuvo 17 diputados nacionales por la provincia, mientras que FP ingresará 16 a la Cámara baja.

En total, se contabilizaron 9.127.527 votos válidos, con 105.964 en blanco y 211.712 nulos, según precisó el acta oficial de la Junta.

El mapa bonaerense, teñido de violeta

El resultado consolidó un contundente desempeño territorial de La Libertad Avanza, que se impuso en 99 de los 135 distritos de la provincia. Esa performance le permitió al partido libertario revertir la derrota sufrida 50 días antes en las elecciones provinciales y municipales, donde el peronismo había ganado por más de 13 puntos de diferencia.

Detrás de las dos principales fuerzas se ubicó el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), con 443.254 votos, asegurando dos bancas en el Congreso a partir del 10 de diciembre.

En cuarto lugar quedó Propuesta Federal para el Cambio, encabezada por el abogado Fernando Burlando, con 246.246 votos, seguido por Provincias Unidas, con 215.585. Más atrás se posicionaron el Partido Nuevo Buenos Aires, liderado por el periodista Santiago Cúneo (117.149 votos), y el Frente Patriota Federal, del empresario de la carne Alberto Samid (105.900).

La lista Unión Federal, del intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, reunió 79.215 votos. Su desempeño impactó directamente en el caudal del peronismo, ya que en los comicios del 7 de septiembre el jefe comunal había competido dentro del espacio justicialista, pero en esta oportunidad lo hizo por fuera.

La Junta Electoral y los pasos finales

El escrutinio definitivo fue encabezado por el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Jorge Eduardo Di Lorenzo; la presidenta de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan; y el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla.

El documento oficial indicó que se sumaron los resultados de cada mesa habilitada, los votos recurridos e impugnados validados por la Junta, y los remitidos por la Cámara Nacional Electoral, incluyendo a los electores privados de libertad y residentes en el exterior.

Finalmente, se resolvió citar a los apoderados de todas las agrupaciones a una audiencia el jueves 6 de noviembre a las 13.00, en la sede de la Secretaría Electoral de La Plata, para ejercer el derecho de presentar protestas conforme al artículo 121 del Código Electoral Nacional.