Ianantuony firmó importante convenio y destacó avances locales
Con proyectos de desarrollo urbano y acompañamiento a la gestión provincial, el jefe comunal de General Alvarado continúa impulsando el crecimiento local.Municipales04 de noviembre de 2025Andrés Montero
El intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, encabezó la firma del Convenio para el Concurso Nacional de Ideas, acompañado por el presidente del Colegio de Arquitectos Distrito IX, Diego Domingorena, el delegado local Federico Arias y miembros de sus respectivas comisiones.
La iniciativa, auspiciada por la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA), marca el inicio del proceso de redacción de las Bases y el Reglamento para la recepción de propuestas de diseño, que se desarrollarán en el área comprendida entre la Villa del Club Atlético y el Camping de la Asociación Judicial Bonaerense.
Ianantuony destacó la relevancia del proyecto, que permitirá visibilizar a la ciudad y atraer inversiones, ya que estudios de arquitectura de todo el país participarán en un concurso de dos rondas, con premios económicos para los proyectos ganadores.
Las propuestas deberán contemplar, en un terreno de más de 30 hectáreas, el desarrollo de locales comerciales y viviendas multifamiliares de primer nivel, orientadas a aprovechar el crecimiento del sector inmobiliario en la zona sur de Mar del Plata.
El intendente subrayó que esta iniciativa representa “una oportunidad muy importante para visibilizar nuestra ciudad y atraer inversiones”, reafirmando el compromiso local con la planificación urbana y el desarrollo sostenido del distrito.
Ianantuony acompañó a Kicillof en la presentación del Presupuesto 2026
El jefe comunal también participó en la presentación del Presupuesto 2026 de la Provincia de Buenos Aires, encabezada por el gobernador Axel Kicillof en la Casa de Gobierno, junto a legisladores provinciales, intendentes, fuerzas sindicales y organizaciones sociales.
Durante el encuentro, Kicillof brindó un detalle pormenorizado de la situación provincial, destacando los esfuerzos para sostener el entramado social frente al difícil contexto económico nacional.
El gobernador repasó los fondos reclamados ante la Suprema Corte de Justicia, que ascienden a $13 billones de pesos, correspondientes a partidas no transferidas del Fondo de Incentivo Docente, Fondo de Seguridad, Transporte y Previsional, entre otros.
Kicillof remarcó la importancia de lograr la aprobación de las leyes de Presupuesto, Fiscal Impositiva y Endeudamiento, herramientas clave para hacer frente tanto a los desafíos actuales como a los compromisos asumidos en gestiones anteriores.
En su exposición, también hizo un llamado al diálogo y advirtió sobre la discriminación hacia la provincia, que concentra el 40% de la población del país:
“Perjudicar a la Provincia de Buenos Aires no es perjudicar a su Gobernador, sino a 17 millones de bonaerenses que quieren progresar y ver reflejado su esfuerzo cotidiano”.
El Newcon crece en General Alvarado
Además, el Polideportivo Municipal de General Alvarado fue sede de un encuentro regional de Newcon, una disciplina similar al vóley que convoca a adultos mayores activos.
Bajo el impulso de la Dirección de Deportes, se conformaron equipos en distintas localidades del distrito, reflejando el crecimiento sostenido de esta actividad recreativa.
El encuentro contó con la participación de delegaciones de Mar del Plata, Necochea, Partido de La Costa y Brandsen, y fue organizado por los jugadores locales, que oficiaron de anfitriones.
Desde el municipio agradecieron a todos los participantes por su compromiso y entusiasmo, destacando el valor del deporte como herramienta de inclusión, bienestar y encuentro comunitario.
De esta manera, General Alvarado avanza con proyectos de desarrollo urbano, participación provincial y promoción deportiva, reafirmando una gestión enfocada en la planificación, la integración y el crecimiento sostenido del distrito.
"Este presupuesto garantiza que la educación, la salud, la producción y la obra pública sigan siendo prioridad"
Andrés Watson acompañó al gobernador Axel Kicillof en el acto de presentación del Presupuesto 2026.
Exaltación de la Cruz avanza con obras en educación, salud y seguridad
El municipio impulsa la tercera etapa del Complejo Universitario, crea una dirección para asistir a víctimas de delitos y suma equipamiento al hospital de Los Cardales.
"La inversión en infraestructura es clave para el desarrollo de nuestro interior bonaerense"
El intendente de Rivadavia, Juanci Martínez, acompañó al gobernador Axel Kicillof en el acto de presentación del Presupuesto 2026.
Fassi: "Una planificación seria y responsable"
La jefa comunal del distrito de Cañuelas, Marisa Fassi, acompañó al gobernador Kicillof en la presentación de los proyectos de leyes de Presupuesto, Impositiva y Financiamiento 2026.
Elecciones 2025: el escrutinio dejó firme el mapa político
El escrutinio definitivo confirmó los triunfos libertarios y peronistas en cinco provincias, pero Buenos Aires sigue en vilo. ¿Qué se sabe del conteo?
Villarruel ordenó desactivar los despachos “heredados”, pero el Senado se rebeló
La vicepresidenta había dispuesto que los legisladores que terminan mandato devolvieran oficinas, muebles y equipos antes del 10 de diciembre. Sin embargo, distintos bloques se opusieron y comenzaron el reacomodamiento interno.
Tapia, bajo fuego: el escándalo financiero que golpea a su círculo cercano
El presidente de la AFA vuelve a quedar en el ojo de la tormenta. Una investigación judicial por presunto lavado de más de $6000 millones involucra a Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, la empresa que patrocinó la Liga Profesional y la Selección argentina.