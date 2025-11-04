El intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, encabezó la firma del Convenio para el Concurso Nacional de Ideas, acompañado por el presidente del Colegio de Arquitectos Distrito IX, Diego Domingorena, el delegado local Federico Arias y miembros de sus respectivas comisiones.

La iniciativa, auspiciada por la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA), marca el inicio del proceso de redacción de las Bases y el Reglamento para la recepción de propuestas de diseño, que se desarrollarán en el área comprendida entre la Villa del Club Atlético y el Camping de la Asociación Judicial Bonaerense.

Ianantuony destacó la relevancia del proyecto, que permitirá visibilizar a la ciudad y atraer inversiones, ya que estudios de arquitectura de todo el país participarán en un concurso de dos rondas, con premios económicos para los proyectos ganadores.

Las propuestas deberán contemplar, en un terreno de más de 30 hectáreas, el desarrollo de locales comerciales y viviendas multifamiliares de primer nivel, orientadas a aprovechar el crecimiento del sector inmobiliario en la zona sur de Mar del Plata.

El intendente subrayó que esta iniciativa representa “una oportunidad muy importante para visibilizar nuestra ciudad y atraer inversiones”, reafirmando el compromiso local con la planificación urbana y el desarrollo sostenido del distrito.

Ianantuony acompañó a Kicillof en la presentación del Presupuesto 2026

El jefe comunal también participó en la presentación del Presupuesto 2026 de la Provincia de Buenos Aires, encabezada por el gobernador Axel Kicillof en la Casa de Gobierno, junto a legisladores provinciales, intendentes, fuerzas sindicales y organizaciones sociales.

Durante el encuentro, Kicillof brindó un detalle pormenorizado de la situación provincial, destacando los esfuerzos para sostener el entramado social frente al difícil contexto económico nacional.

El gobernador repasó los fondos reclamados ante la Suprema Corte de Justicia, que ascienden a $13 billones de pesos, correspondientes a partidas no transferidas del Fondo de Incentivo Docente, Fondo de Seguridad, Transporte y Previsional, entre otros.

Kicillof remarcó la importancia de lograr la aprobación de las leyes de Presupuesto, Fiscal Impositiva y Endeudamiento, herramientas clave para hacer frente tanto a los desafíos actuales como a los compromisos asumidos en gestiones anteriores.

En su exposición, también hizo un llamado al diálogo y advirtió sobre la discriminación hacia la provincia, que concentra el 40% de la población del país:

“Perjudicar a la Provincia de Buenos Aires no es perjudicar a su Gobernador, sino a 17 millones de bonaerenses que quieren progresar y ver reflejado su esfuerzo cotidiano”.



El Newcon crece en General Alvarado

Además, el Polideportivo Municipal de General Alvarado fue sede de un encuentro regional de Newcon, una disciplina similar al vóley que convoca a adultos mayores activos.

Bajo el impulso de la Dirección de Deportes, se conformaron equipos en distintas localidades del distrito, reflejando el crecimiento sostenido de esta actividad recreativa.

El encuentro contó con la participación de delegaciones de Mar del Plata, Necochea, Partido de La Costa y Brandsen, y fue organizado por los jugadores locales, que oficiaron de anfitriones.

Desde el municipio agradecieron a todos los participantes por su compromiso y entusiasmo, destacando el valor del deporte como herramienta de inclusión, bienestar y encuentro comunitario.

De esta manera, General Alvarado avanza con proyectos de desarrollo urbano, participación provincial y promoción deportiva, reafirmando una gestión enfocada en la planificación, la integración y el crecimiento sostenido del distrito.