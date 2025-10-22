Ianantuony: "Fuerza Patria es la alternativa frente al desempleo, abandono de jubilados y personas con discapacidad"
El intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, se refirió a las elecciones del domingo 26. Llamó a ponerle un freno a Milei.Municipales22 de octubre de 2025Soledad Castellano
El intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, se refirió a las elecciones del domingo: "Este 26 de octubre #fuertealmedio y elegí #FuerzaPatria para poner un freno al gobierno nacional", escribió en X.
E hizo un llamao al electorado: "Buscá la bandera argentina que es la alternativa ante el desempleo, el abandono a nuestros jubilados y personas con discapacidad y la falta de oportunidades para nuestros pibes".
Este 26 de octubre #fuertealmedio y elegí #FuerzaPatria ✌️para poner un freno al gobierno nacional.— Sebastián Ianantuony (@IanantuonySeba) October 21, 2025
Buscá la bandera argentina🇦🇷 que es la alternativa ante el desempleo, el abandono a nuestros jubilados y personas con discapacidad y la falta de oportunidades para nuestros pibes. pic.twitter.com/gALRHsDuQz
Ianantuony coincidió con los dichos de Massa
En un nuevo video difundido en redes, el principal referente del Frente Renovador, Sergio Massa, explicó cómo votar este domingo 26 de octubre, tras el cambio en el sistema electoral. Massa enseñó las dos formas más simples de votar a Fuerza Patria para frenar a Milei: “La primera es contar hasta siete. Como el 7 de septiembre, cuando empezamos a frenar a Milei. En la columna siete, la cruz a Jorge Taiana y Jimena López”. Y agregó: “La segunda forma es ir fuerte en la columna del medio”. Y finalizó el video: “El 26 de octubre, votamos Fuerza Patria para frenar a Milei”.
Tras ello, el alcalde de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, compartió en sus redes (X) el mensaje y vídeo de Massa.
¿Qué es la Boleta Única Papel?
El 1 de octubre de 2024 la Cámara de Diputados de la Nación sancionó la Ley 27.781 que modificó el Código Electoral Nacional e introdujo la Boleta Única Papel (BUP) como instrumento de votación en elecciones nacionales.
De este modo la BUP será implementada por primera vez en las elecciones nacionales legislativas 2025.
La BUP es una boleta de papel que incluye en una misma papeleta a todos los candidatos, categorías de cargos, y partidos políticos que pueden ser elegidos en un acto electoral nacional.
La BUP está dividida en espacios horizontales para cada una de las categorías de cargos electivos y en columnas verticales para cada agrupación política que cuente con listas oficializadas. Próximo a cada cargo electivo hay un casillero en blanco para que se pueda votar por cada una de las categorías.
