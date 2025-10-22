Poletti recibió a Kicillof y destacó el trabajo mancomunado con Provincia
El intendente de Ramallo, Mauro Poletti, ofició de anfitrión del arribo del gobernador Axel Kicillof en el marco del 6° Encuentro Internacional con el Autor.Municipales22 de octubre de 2025Soledad Castellano
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó en Ramallo del 6° Encuentro Internacional con el Autor, uno de los eventos culturales más destacados de la región. Fue en el Centro Universitario “José Orlando Gaeto”, junto al director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; y el intendente local, Mauro Poletti.
Detalles del evento
El evento, organizado por el movimiento literario y cultural Libellula y el apoyo del municipio, reúne a escritores, educadores, estudiantes y personalidades del ámbito académico. La programación se desarrollará hasta el jueves 23 de octubre e incluye rondas de lectura, presentaciones de libros, ponencias y actividades musicales en espacios emblemáticos de la ciudad y en escuelas del distrito.
Poletti: "Contar con la presencia del gobernador, es un enorme orgullo"
“Contar con la presencia del Gobernador en este certamen literario es un enorme orgullo para el municipio: el centro universitario en el que nos encontramos fue posible gracias a su apoyo y hoy cuenta con más de 570 alumnos y alumnas”, sostuvo el Poletti y señaló: “Vamos a seguir trabajando de manera conjunta con la Provincia porque nuestros vecinos necesitan más educación, más obra pública, más cultura y más creación de empleo”.
De la jornada participaron también estudiantes de nivel secundario y personas con discapacidad que representaron al municipio en los Juegos Bonaerenses 2025 y recibieron medallas en distintas disciplinas.
"Si el Estado nacional sigue ausente, vamos a tener una enorme pérdida de talentos y capacidades"
En ese marco, Kicillof afirmó: “A nuestra capacidad industrial y agropecuaria, se le suma también el orgullo de una enorme producción cultural: en cada rincón de la provincia de Buenos Aires emergen escritores, músicos y grandes artistas”.
“Aún en este contexto de ajuste feroz del Gobierno nacional, aquí contamos con un Estado provincial que acompaña y sostiene las políticas públicas destinadas a promover el arte y el deporte de los y las bonaerenses”, agregó.
“Milei no ataca a la cultura solamente por una cuestión presupuestaria o por pedido del FMI, sino porque sabe que su modelo económico está destinado al fracaso si nuestro pueblo mantiene el espíritu crítico y reafirma su identidad”, sostuvo el Gobernador y concluyó: “Si el Estado nacional sigue ausente, vamos a tener una enorme pérdida de talentos y capacidades: el 26 de octubre contamos con la posibilidad de decirle al Presidente que no estamos dispuestos a entregar la educación, la cultura y el trabajo”.
Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; la coordinadora Regional de Políticas Sociales, Cecilia Silva; la diputada nacional Agustina Propato; los intendentes de San Pedro, Cecilio Salazar, y de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni; los dirigentes Silvia Saravia y Ramiro Baguear; funcionarios locales y concejales.
