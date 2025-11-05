Lapidario informe del PRO sobre la crisis de Milei
El ranking mensual de imagen de gobernadores de noviembre de 2025 muestra movimientos significativos en la percepción pública hacia los mandatarios provinciales. Según la medición, Gustavo Valdés (Corrientes) se ubica nuevamente como el gobernador con mejor imagen del país, alcanzando un 61,5% de valoración positiva entre los habitantes de su provincia.
En el segundo lugar aparece Claudio Poggi (San Luis), con un 60,4% de aprobación, consolidando una tendencia estable en su gestión. Mientras que el podio se completa con Osvaldo Jaldo (Tucumán), quien registra un 59,8% de imagen positiva, ubicándose entre las administraciones mejor evaluadas en el norte argentino.
En el extremo opuesto del ranking, Alberto Weretilneck (Río Negro) aparece como el gobernador con peor imagen del país, con un 43,3% de valoración positiva. Apenas por encima se encuentra Axel Kicillof (Provincia de Buenos Aires), con un 47,4%, en un contexto marcado por tensiones fiscales y conflictos sectoriales.
En tanto, Ricardo Quintela (La Rioja) completa el tramo final con un 48,0% de aprobación provincial.
El crecimiento más destacado del mes fue para el gobernador Gustavo Sáenz (Salta), quien registró un avance de +4,9% respecto a la medición anterior, consolidando un repunte en su imagen pública.
Por el contrario, Maximiliano Pullaro (Santa Fe) fue el que más cayó, con una disminución de -4,2% en su nivel de aprobación.
En paralelo, el ranking federal de intendentes correspondiente a noviembre de 2025 posiciona a Ulpiano Suárez (Mendoza Capital) como el jefe comunal con mejor imagen del país, con un 60,8% de valoración positiva entre sus vecinos.
El segundo lugar lo ocupa Jorge Jofré (Formosa Capital), con 60,3%, seguido de cerca por Eduardo Tassano (Corrientes Capital), quien alcanza un 59,2% de aprobación.
En el tramo final del listado se encuentra Pablo Grasso (Río Gallegos), con un 36,2% de imagen positiva, el registro más bajo del mes. Lo siguen Walter Cortés (Bariloche), con un 36,7%, y Armando Molina (La Rioja Capital), quien obtuvo un 36,9%.
El intendente que más creció en comparación con la medición anterior fue Roy Nikisch (Resistencia), con un incremento de +2,9% en su imagen. Por su parte, el mayor retroceso lo registró Walter Vuoto (Ushuaia), con una caída de -3,0%.
El presidente de la AFA vuelve a quedar en el ojo de la tormenta. Una investigación judicial por presunto lavado de más de $6000 millones involucra a Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, la empresa que patrocinó la Liga Profesional y la Selección argentina.
El oficialismo acumula críticas por problemas con la recolección de residuos, calles intransitables, obras inconclusas y luminarias que ponen en riesgo a la comunidad. Las denuncias de “abandono generalizado” y los resultados electorales confirman el ocaso del britismo.
La fuerza política del intendente sufrió un duro revés electoral en octubre, reflejando el descontento vecinal con una gestión cuestionada por calles intransitables, luminarias en mal estado, abandono de espacios públicos, bajos salarios municipales y deficiencias en el hospital local.