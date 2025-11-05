El ranking mensual de imagen de gobernadores de noviembre de 2025 muestra movimientos significativos en la percepción pública hacia los mandatarios provinciales. Según la medición, Gustavo Valdés (Corrientes) se ubica nuevamente como el gobernador con mejor imagen del país, alcanzando un 61,5% de valoración positiva entre los habitantes de su provincia.

En el segundo lugar aparece Claudio Poggi (San Luis), con un 60,4% de aprobación, consolidando una tendencia estable en su gestión. Mientras que el podio se completa con Osvaldo Jaldo (Tucumán), quien registra un 59,8% de imagen positiva, ubicándose entre las administraciones mejor evaluadas en el norte argentino.

Los gobernadores peor valorados

En el extremo opuesto del ranking, Alberto Weretilneck (Río Negro) aparece como el gobernador con peor imagen del país, con un 43,3% de valoración positiva. Apenas por encima se encuentra Axel Kicillof (Provincia de Buenos Aires), con un 47,4%, en un contexto marcado por tensiones fiscales y conflictos sectoriales.

En tanto, Ricardo Quintela (La Rioja) completa el tramo final con un 48,0% de aprobación provincial.

Quién sube y quién cae

El crecimiento más destacado del mes fue para el gobernador Gustavo Sáenz (Salta), quien registró un avance de +4,9% respecto a la medición anterior, consolidando un repunte en su imagen pública.

Por el contrario, Maximiliano Pullaro (Santa Fe) fue el que más cayó, con una disminución de -4,2% en su nivel de aprobación.

Ranking federal de intendentes: Ulpiano Suárez lidera entre las capitales

En paralelo, el ranking federal de intendentes correspondiente a noviembre de 2025 posiciona a Ulpiano Suárez (Mendoza Capital) como el jefe comunal con mejor imagen del país, con un 60,8% de valoración positiva entre sus vecinos.

El segundo lugar lo ocupa Jorge Jofré (Formosa Capital), con 60,3%, seguido de cerca por Eduardo Tassano (Corrientes Capital), quien alcanza un 59,2% de aprobación.

Los intendentes con peores números

En el tramo final del listado se encuentra Pablo Grasso (Río Gallegos), con un 36,2% de imagen positiva, el registro más bajo del mes. Lo siguen Walter Cortés (Bariloche), con un 36,7%, y Armando Molina (La Rioja Capital), quien obtuvo un 36,9%.

El intendente que más creció en comparación con la medición anterior fue Roy Nikisch (Resistencia), con un incremento de +2,9% en su imagen. Por su parte, el mayor retroceso lo registró Walter Vuoto (Ushuaia), con una caída de -3,0%.