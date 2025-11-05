Veinte años después de aquella cumbre que marcó un punto de inflexión en la relación de América Latina con Estados Unidos, Mar del Plata vuelve a reunir a referentes políticos, sindicales y sociales de toda la región. El gobernador Axel Kicillof será este miércoles el encargado de cerrar el encuentro internacional por el aniversario del “No al ALCA”, un evento cargado de memoria histórica y también de proyección política.

La jornada comenzó el martes con la apertura encabezada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, acompañado por representantes de la CGT, las CTA y la UTEP, junto a figuras como Jorge Taiana, Víctor De Gennaro, Sonia Alesso, Rafael Freire, Mónica Valente y Oscar Laborde, entre otros.

El evento se desarrolla en el Teatro Auditorium y otros espacios de la ciudad, con mesas de debate sobre integración, soberanía y desarrollo regional, y actividades culturales que evocan aquella contracumbre de los Pueblos que en 2005 se opuso al proyecto impulsado por George W. Bush.

Bianco definió aquel episodio como “un recuerdo agridulce”. “Se abrió una época dorada para los pueblos de América Latina, la década ganada”, señaló, antes de contrastar el presente: “Hoy ni siquiera hay una construcción hemisférica, sino una dependencia de la potencia norteamericana con una intervención también inédita sobre Argentina”.

El mensaje político del acto y la mirada hacia adentro del peronismo

El cierre del encuentro tendrá lugar este mediodía, con Kicillof como figura central y la presencia de invitados internacionales como Rafael Freire (Confederación Sindical de las Américas), Adilson Araujo (CTB Brasil) y Mónica Valente (Foro de Sao Paulo).

Desde la organización remarcan que el objetivo es “recuperar el espíritu del momento en que los pueblos latinoamericanos dijeron no al neoliberalismo y apostaron por un camino propio de unidad y desarrollo”.

El gobernador bonaerense llega a Mar del Plata en un contexto político distinto al de aquella cumbre de 2005: Javier Milei afianza su alineamiento con Washington, mientras Kicillof busca mostrarse como el principal exponente de un peronismo autónomo, no subordinado a la agenda económica de la Casa Blanca ni al discurso del ajuste.

Su presencia en el escenario del “No al ALCA” no solo tiene valor simbólico: también funcionará como una muestra de fuerza política hacia el interior del peronismo bonaerense. En medio de una etapa de reacomodamientos y debates por el rumbo del espacio, la foto de Mar del Plata servirá para medir apoyos, alianzas y posicionamientos de cara a 2027.

“Bush venía a humillarnos, a hacernos firmar un acuerdo y hubo un póker de ases con Chávez, Lula, Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez para impedirlo”, recordó el dirigente sindical Víctor De Gennaro, mientras que Hugo Yasky definió aquella jornada como “una enorme gesta popular de América Latina en donde un grupo de presidentes fue capaz de enfrentar a Estados Unidos”.

Gestión y territorio: la Rambla y la agenda bonaerense

Además del acto político, Kicillof aprovechará su visita a Mar del Plata para recorrer las obras de puesta en valor de la Rambla, una de las intervenciones urbanas más emblemáticas de su gestión en la costa atlántica.

El proyecto abarca más de 25 mil metros cuadrados e incluye la reparación estructural, modernización del entorno y restauración de los lobos marinos y estructuras históricas, con el objetivo de preservar el patrimonio y dinamizar el turismo local.

La iniciativa se presenta como parte del modelo de obra pública provincial que Kicillof defiende como herramienta de empleo y desarrollo, en contraste con las políticas de ajuste del gobierno nacional.

Tras su paso por la ciudad, el mandatario tiene previsto continuar la agenda en Mar Chiquita, junto al intendente Walter Wischnivetzky, para participar de actividades institucionales y comunitarias.