"Celebramos a la UNESCO y su misión de transformar el mundo a través de la educación, la cultura y la cooperación entre los pueblos", escribió en su cuenta de X el intendente de José C. Paz y Secretario Ejecutivo por la Argentina de la Red de Ciudades del Aprendizaje, Mario Ishii.

"Como Secretario Ejecutivo por la Argentina de la Red de Ciudades del Aprendizaje, reafirmo mi compromiso con sus valores y con la construcción de sociedades más justas e inclusivas", acotó.

Vale decir que el 4 de noviembre se considera el Día de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (en inglés United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO). Es un organismo especializado de las Naciones Unidas, cuya creación marcó el compromiso de mejorar la calidad de vida de las personas y promover la paz, mediante la cooperación internacional en el ámbito educativo, cultural, comunicacional y de la ciencia.

La Unesco fue creada al finalizar la II Guerra Mundial, con la finalidad de reestablecer los sistemas educativos de aquellos países aliados impactados por la guerra y que no disponen de suficientes recursos para la ejecución de acciones en materia de educación y cultura, con el fin último de contribuir a la paz mundial y generar calidad de vida para sus ciudadanos.

En noviembre de 1945 se llevó a cabo una conferencia de las Naciones Unidas, con la participación de cuarenta y cuatro países, de los cuales treinta y siete aprobaron la fundación de la UNESCO. Se firmó la Constitución de la UNESCO, cuyo documento entró en vigor a partir del 4 de noviembre de 1946. Posteriormente, se inauguró su sede principal en el distrito VII de Paris, en el año 1958.

¿Cuáles son los objetivos de la UNESCO como organización?

De acuerdo a la naturaleza de este organismo su objetivo fundamental es el de contribuir a la paz mundial y al desarrollo de las naciones menos favorecidas, orientados fundamentalmente hacia los sectores de educación, ciencia y cultura. Sus objetivos son: Erradicar el analfabetismo, procurando que no se excluya a la población infantil de la Educación Básica que contribuya a su crecimiento y desarrollo. Salvaguardar el patrimonio cultural, estimulando la creatividad y la preservación de las tradiciones culturales de las naciones. Fomentar el pluralismo y la diversidad de los medios de información, promoviendo la libre circulación de las ideas.

Regularización dominial en José C. Paz

Se firmaron un total de 61 Títulos de Propiedad: 37 bajo la Ley Dominial 10.830 y 24 pertenecientes tanto al Instituto de la Vivienda del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano como de la Escribanía General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Estuvieron presentes, en representación del Intendente Municipal de José C. Paz Mario Alberto Ishii, la Intendenta Interina Lic. Lorena Espina; de la Escribanía General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, la Escribana Adscripta Claudia Defelitto; la Directora General de Casa de Tierras, Elba Benítez y el Director de Viviendas, Agustín López.

La Intendenta Interina, Lic. Lorena Espina, transmitió la felicidad y el orgullo de la gestión. “Es muy emocionante estar acá, en nombre del Intendente quiero darles las felicitaciones a cada una de las personas que hoy accede a este sueño, un sueño que seguramente lo vieron muy lejano, pero que, gracias a la convicción del Intendente Mario Ishii, su equipo de trabajo y la responsabilidad que ello implica, se hace realidad. Mario Ishii trabaja cada día por un José C. Paz más justo. Le mandamos un fuerte aplauso, ya que está representando a José C. Paz en la UNESCO”.