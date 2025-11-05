Guerrera: "El gobierno nacional viene atacando con la quita de recursos"
El titular de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, recibió al ministro de Economía y al titular de Arba quienes detallaron alcances de las leyes de Presupuesto, Financiamiento y Fiscal e Impositiva 2026.Legislativas05 de noviembre de 2025Soledad Castellano
"Junto a la vicegobernadora y titular del Senado bonaerense, Verónica Magario; recibimos en el auditorio del Anexo de la Honorable Cámara de Diputados, al ministro de Economía, Pablo López y al titular de ARBA, Cristian Girard, que brindaron detalles de las leyes de Presupuesto, Financiamiento y Fiscal e Impositiva 2026", explicó en sus redes el titular de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera.
En ese sentido, Guerrera comentó "Necesitamos de los legisladores, y todas las partes intervinientes en este debate, un diálogo serio y comprometido para sacar adelante una herramienta clave para nuestra Provincia".
Además, apuntó conta Milei: "Del 2023 hasta acá, el gobierno nacional viene atacando a nuestros vecinos y vecinas con la quita de recursos que son fundamentales para sostener la educación, salud, seguridad y la obra pública que se necesitan en los 135 municipios bonaerenses".
Presupuesto 2026: los ejes centrales
Se prevé una inversión de capital total de $3,2 billones, ya que la Provincia considera a la obra pública como imprescindible para seguir mejorando la calidad de vida de las y los bonaerenses. Se continuará con el Programa Escuelas a la Obra; la reurbanización de barrios populares; los trabajos de vialidad destinados al mantenimiento en rutas y caminos rurales; la pavimentación de caminos productivos; la continuación de los planes hídricos del Gran La Plata y Bahía Blanca-Coronel Rosales; la construcción de plantas potabilizadoras, acueductos, desagües pluviales y cloacas; entre otras.
Protección a los sectores vulnerables: la inversión prevista es de $1.7 billones. Incluye al Servicio Alimentario Escolar y al Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria Bonaerense, entre otras políticas.
Inversión en Salud: incluye infraestructura, maquinaria y equipos, alcanzando los $1.7 billones. Prioriza el fortalecimiento de los programas Salud Digital Bonaerense y Medicamentos Bonaerenses; y la continuidad de la cobertura del Instituto Provincial del Cáncer.
Inversión en Educación: alcanzará los $1.3 billones Se continuará trabajando en la universalización de la jornada completa; la extensión de la obligatoriedad de la educación inicial a sala de 3 años; y en garantizar la infraestructura necesaria a universidades provinciales y la culminación de obras abandonadas por el Gobierno nacional.
Inversión en seguridad: para fortalecer a la Policía y al Sistema Penitenciario Bonaerense, la inversión será de $1.4 billones.
Inversión en políticas productivas: se destinarán $60.000 millones, con un rol clave de los Ministerios de Desarrollo Agrario; Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Trabajo y la Comisión de Investigaciones Científicas; que se complementará con la política crediticia y promoción del consumo del Banco Provincia de Buenos Aires.
Ley Impositiva 2026
El lineamiento de la política tributaria 2026 es reconocer el esfuerzo de los sectores productivos y no incrementar la carga tributaria; y eliminar las distorsiones y los desajustes provocados por la no aprobación de la Ley Impositiva 2024, en un marco de alta inflación.
Ingresos Brutos: no se modifica alícuota alguna. Se actualizan los montos de facturación anual que permiten acceder a las alícuotas reducidas a las MiPyMES de los distintos sectores productivos.
Impuestos patrimoniales: se implementa una tributación sobre los bienes inmuebles y los automotores más justa. Se sostiene la carga tributaria, en el caso del Urbano y el Rural, y se disminuye y mejora la equidad en el caso del Impuesto Automotor.
Impuesto de Sellos: no se modifica la estructura del Impuesto ni las alícuotas.
Ley de financiamiento
Tiene el objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones financieras que enfrenta la Provincia, manteniendo su deuda en niveles sostenibles.
