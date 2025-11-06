El CEO de JP Morgan sorprendió con su pronóstico sobre la economía argentina
Jamie Dimon dijo que Argentina no necesitará préstamos por la llegada de USD 100.000 millones en inversiones. Elogió las reformas de Javier Milei.Economía06 de noviembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El CEO global de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, aseguró que la Argentina podría no necesitar un préstamo bancario gracias a la inminente llegada de hasta USD 100.000 millones en inversiones extranjeras.
En una entrevista con Reuters en Detroit, Dimon destacó la gestión económica del presidente Javier Milei, con quien se reunió en Buenos Aires la semana previa a las elecciones legislativas. “Hay alrededor de USD 100.000 millones de capital extranjero que podrían regresar a la Argentina. Hay grandes empresas que quieren invertir allí ahora”, señaló el ejecutivo.
Dimon agregó que, si Milei logra continuar implementando sus políticas durante el resto del mandato —y eventualmente en un segundo—, podría “transformar la economía argentina”.
JP Morgan, el Tesoro de EE.UU. y el debate por un préstamo de USD 20.000 millones
Las declaraciones del banquero llegan en un momento clave: semanas atrás, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reveló que su gobierno trabaja con bancos y fondos de inversión para estructurar un préstamo de USD 20.000 millones a la Argentina, destinado a fortalecer la deuda soberana.
Sin embargo, Dimon consideró que esa línea de crédito “puede no ser necesaria”, en caso de que los flujos de inversión privada finalmente se concreten.
“Si lo necesitan, estamos dispuestos a escucharlos. Hemos hecho financiamiento especial para Argentina en el pasado”, aclaró el CEO, recordando que JP Morgan opera en el país hace más de un siglo y ha participado de anteriores reestructuraciones de deuda.
El banco estadounidense también acompañará al Gobierno en una operación de recompra de títulos soberanos emitidos en moneda extranjera, junto con organismos multilaterales.
Un encuentro clave entre Milei y Dimon en Buenos Aires
El encuentro entre Javier Milei y Jamie Dimon se realizó el 24 de octubre, dos días antes de las elecciones legislativas, en un evento privado organizado por JP Morgan en el Museo Nacional de Arte Decorativo.
Del cónclave participaron el ministro de Economía, Luis Caputo, el canciller designado, Pablo Quirno, y los ejecutivos del banco Facundo Gómez Minujín y Alfonso Aguirre.
Esa misma mañana, Caputo y Dimon mantuvieron una reunión privada, cuyos detalles no fueron difundidos oficialmente, pero que fuentes financieras describieron como “muy positiva”.
Según el Gobierno, JP Morgan formará parte del equipo de bancos internacionales que asesorarán al país en la estrategia para recuperar confianza en los mercados y contener la volatilidad del dólar.
Milei viajó a EE.UU. y compartirá escenario con Dimon
Las declaraciones del CEO se conocieron justo cuando Javier Milei arribó a Miami, donde participará del American Business Forum, un encuentro que reúne a líderes políticos, empresariales y figuras globales en el Kaseya Center los días 5 y 6 de noviembre.
El mandatario expondrá el jueves, el mismo día en que hablará Jamie Dimon.
En la primera jornada del foro disertaron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, y la opositora venezolana María Corina Machado, recientemente distinguida con el Premio Nobel de la Paz 2025.
Fuentes del entorno presidencial confirmaron que Milei y Dimon volverán a verse en Miami, consolidando el vínculo con el mayor banco estadounidense.
Quién es Jamie Dimon, el banquero más influyente de Wall Street
Nacido en Nueva York en 1956, Jamie Dimon es uno de los ejecutivos más respetados del mundo financiero. Graduado en Tufts University y con un MBA en Harvard, comenzó su carrera en American Express, luego trabajó en Citigroup y en Bank One, antes de asumir la dirección de JP Morgan Chase en 2005.
Durante la crisis financiera de 2008, Dimon lideró el banco sin recurrir a rescates públicos, lo que fortaleció su reputación y lo posicionó como una figura clave de la estabilidad global.
Hoy, su palabra es seguida de cerca por gobiernos y mercados. Y su respaldo público a la gestión de Javier Milei es leído como una señal de confianza internacional hacia la Argentina, que busca consolidar su recuperación económica y atraer inversiones.
Mercado Libre exigió que el Estado regule a las plataformas chinas
Mercado Libre reclamó regulaciones frente al avance de las plataformas chinas. “Cuando abrís el mercado indiscriminadamente, das trabajo a China”, alertaron.
Es oficial: ANSES actualizó las jubilaciones y asignaciones de noviembre
Se publicaron las resoluciones 338 y 339 en el Boletín Oficial, que establecen el incremento del 2,1% y los nuevos valores de las prestaciones sociales.
El ajuste no alcanza: la recaudación volvió a caer en términos reales
Sin el Impuesto PAIS ni el blanqueo la recaudación cayó 3,5% real en octubre y el Gobierno mira con alarma el impacto del ajuste en la actividad.
La UCA reveló que uno de cada seis asalariados pasa hambre
Según la UCA, el 15% de los asalariados argentinos sufre inseguridad alimentaria. Entre informales y cuentapropistas, el drama es aún peor. Todos los números.
Las urnas en Chivilcoy marcaron otro revés para Guillermo Britos y crecen los reclamos vecinales
El oficialismo acumula críticas por problemas con la recolección de residuos, calles intransitables, obras inconclusas y luminarias que ponen en riesgo a la comunidad. Las denuncias de “abandono generalizado” y los resultados electorales confirman el ocaso del britismo.
Elecciones legislativas: se conocieron los datos finales del escrutinio bonaerense
El recuento definitivo modificó los porcentajes de las principales fuerzas en provincia de Buenos Aires y dejó nuevas cifras que reordenan el mapa político.
Crisis en IOMA: qué dice la denuncia penal contra Kicillof y el titular de la obra social
La presentación judicial fue realizada por un concejal de La Libertad Avanza, que apuntó contra el gobernador y Homero Giles por presuntas irregularidades en la obra social bonaerense.