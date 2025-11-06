Jamie Dimon aseguró que Argentina podría no necesitar un préstamo por la llegada de inversiones extranjeras

El CEO global de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, aseguró que la Argentina podría no necesitar un préstamo bancario gracias a la inminente llegada de hasta USD 100.000 millones en inversiones extranjeras.

En una entrevista con Reuters en Detroit, Dimon destacó la gestión económica del presidente Javier Milei, con quien se reunió en Buenos Aires la semana previa a las elecciones legislativas. “Hay alrededor de USD 100.000 millones de capital extranjero que podrían regresar a la Argentina. Hay grandes empresas que quieren invertir allí ahora”, señaló el ejecutivo.

Dimon agregó que, si Milei logra continuar implementando sus políticas durante el resto del mandato —y eventualmente en un segundo—, podría “transformar la economía argentina”.

JP Morgan, el Tesoro de EE.UU. y el debate por un préstamo de USD 20.000 millones

Las declaraciones del banquero llegan en un momento clave: semanas atrás, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reveló que su gobierno trabaja con bancos y fondos de inversión para estructurar un préstamo de USD 20.000 millones a la Argentina, destinado a fortalecer la deuda soberana.

Sin embargo, Dimon consideró que esa línea de crédito “puede no ser necesaria”, en caso de que los flujos de inversión privada finalmente se concreten.

“Si lo necesitan, estamos dispuestos a escucharlos. Hemos hecho financiamiento especial para Argentina en el pasado”, aclaró el CEO, recordando que JP Morgan opera en el país hace más de un siglo y ha participado de anteriores reestructuraciones de deuda.

El banco estadounidense también acompañará al Gobierno en una operación de recompra de títulos soberanos emitidos en moneda extranjera, junto con organismos multilaterales.

Un encuentro clave entre Milei y Dimon en Buenos Aires

El encuentro entre Javier Milei y Jamie Dimon se realizó el 24 de octubre, dos días antes de las elecciones legislativas, en un evento privado organizado por JP Morgan en el Museo Nacional de Arte Decorativo.

Del cónclave participaron el ministro de Economía, Luis Caputo, el canciller designado, Pablo Quirno, y los ejecutivos del banco Facundo Gómez Minujín y Alfonso Aguirre.

Esa misma mañana, Caputo y Dimon mantuvieron una reunión privada, cuyos detalles no fueron difundidos oficialmente, pero que fuentes financieras describieron como “muy positiva”.

Según el Gobierno, JP Morgan formará parte del equipo de bancos internacionales que asesorarán al país en la estrategia para recuperar confianza en los mercados y contener la volatilidad del dólar.

Milei viajó a EE.UU. y compartirá escenario con Dimon

Las declaraciones del CEO se conocieron justo cuando Javier Milei arribó a Miami, donde participará del American Business Forum, un encuentro que reúne a líderes políticos, empresariales y figuras globales en el Kaseya Center los días 5 y 6 de noviembre.

El mandatario expondrá el jueves, el mismo día en que hablará Jamie Dimon.

En la primera jornada del foro disertaron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, y la opositora venezolana María Corina Machado, recientemente distinguida con el Premio Nobel de la Paz 2025.

Fuentes del entorno presidencial confirmaron que Milei y Dimon volverán a verse en Miami, consolidando el vínculo con el mayor banco estadounidense.

Quién es Jamie Dimon, el banquero más influyente de Wall Street

Nacido en Nueva York en 1956, Jamie Dimon es uno de los ejecutivos más respetados del mundo financiero. Graduado en Tufts University y con un MBA en Harvard, comenzó su carrera en American Express, luego trabajó en Citigroup y en Bank One, antes de asumir la dirección de JP Morgan Chase en 2005.

Durante la crisis financiera de 2008, Dimon lideró el banco sin recurrir a rescates públicos, lo que fortaleció su reputación y lo posicionó como una figura clave de la estabilidad global.

Hoy, su palabra es seguida de cerca por gobiernos y mercados. Y su respaldo público a la gestión de Javier Milei es leído como una señal de confianza internacional hacia la Argentina, que busca consolidar su recuperación económica y atraer inversiones.