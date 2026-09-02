Endeudamiento familiar: el debate que incomoda al Gobierno y llega al Congreso

La Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados abrirá este miércoles el debate sobre el endeudamiento de los hogares, con 34 proyectos sobre la mesa y una lista de especialistas convocados para exponer sobre una problemática que atraviesa a familias que recurren al crédito, las tarjetas y las billeteras virtuales para afrontar sus gastos.

La reuniónencabezada por el diputado libertario Santiago Pauli, se produce después de que distintos bloques de la oposición impulsaran una sesión especial para el próximo 9 de septiembre. En aquella convocatoria fueron incluidos 50 proyectos vinculados con la situación financiera de los hogares, aunque no todos tienen giro exclusivo a Finanzas.

El movimiento legislativo expone una discusión que enfrenta dos miradas. Mientras la oposición pretende avanzar con mecanismos de alivio, reestructuración de deudas y protección de los consumidores financieros, desde el Gobierno sostienen que el endeudamiento entre personas y entidades financieras constituye fundamentalmente una relación entre privados.

La postura fue expresada públicamente por el presidente Javier Milei, quien sostuvo días atrás que el sobreendeudamiento de familias e individuos con bancos y billeteras virtuales es “un problema entre privados” y cuestionó que el Estado deba intervenir.

El Congreso pone el endeudamiento en agenda

La convocatoria de Finanzas llegó luego de que la oposición reuniera 133 votos en la Cámara baja en una sesión en la que distintos bloques intentaron incorporar los proyectos sobre endeudamiento al temario. No alcanzaron, sin embargo, la mayoría especial que requería esa incorporación.

El resultado tuvo una consecuencia política concreta: los sectores que impulsan una discusión sobre el problema de las deudas buscaron llevar el tema a las comisiones para conseguir un dictamen y mantener abierta la posibilidad de discutirlo en el recinto.

La sesión especial fue solicitada para el miércoles 9 de septiembre e incluye iniciativas vinculadas tanto con endeudamiento como con otras cuestiones sensibles para el Gobierno. En ese escenario, el oficialismo decidió abrir el debate en Finanzas, aunque desde la oposición cuestionan que la convocatoria no sea conjunta con todas las comisiones que tienen proyectos vinculados con la problemática.

Buena parte de las iniciativas también tiene giro a Defensa del Consumidor y Presupuesto y Hacienda. Algunas deben pasar además por Legislación General y Justicia, lo que puede extender el recorrido parlamentario antes de una eventual llegada al recinto.

La discusión, además, atraviesa a buena parte del arco político. Entre los autores aparecen legisladores de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Argentina Federal, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Elijo Catamarca, Coherencia y Producción y Trabajo.

Tarjetas, tasas y límites al crédito

Uno de los grupos de proyectos apunta directamente a las tarjetas de crédito y busca modificar las condiciones en las que se financian los consumos.

Las iniciativas plantean distintas alternativas, entre ellas límites a intereses y cargos, mecanismos especiales de asistencia para quienes acumulan atrasos significativos y herramientas para que los usuarios puedan establecer límites voluntarios de gasto por debajo de los montos habilitados por las entidades financieras. Entre las autoras de iniciativas vinculadas con esta problemática aparecen Kelly Olmos, Mónica Frade, Andrea Freites y Cecilia Moreau.

Otro de los planteos apunta a establecer mecanismos de protección para consumidores que atraviesan situaciones de morosidad, con períodos de gracia, instancias de mediación y condiciones diferenciadas para los considerados deudores de buena fe.

La discusión adquiere una dimensión particular por el crecimiento de las alternativas de financiamiento digital. El uso de billeteras virtuales y plataformas fintech amplió el acceso al crédito, pero también incorporó nuevos actores y modalidades de endeudamiento que los proyectos buscan contemplar.

Los proyectos de desendeudamiento

Otro conjunto de iniciativas propone crear programas específicos de alivio financiero para hogares que acumularon deudas y tienen dificultades para afrontar sus obligaciones.

Entre los proyectos aparecen propuestas para establecer programas nacionales de desendeudamiento, plataformas de segunda oportunidad y mecanismos destinados a reestructurar las obligaciones financieras de las familias.

En este grupo figuran iniciativas de Roxana Monzón, Natalia Zaracho y Santiago Roberto. Este último también plantea modificaciones al Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

La idea de una “segunda oportunidad” apunta a generar herramientas para personas que quedaron atrapadas en un esquema de deuda que les impide recuperar capacidad de pago. El debate legislativo, en ese punto, se cruza con la discusión más amplia sobre el acceso al crédito y las condiciones bajo las cuales se ofrece financiamiento al consumo.

También existen propuestas destinadas específicamente a quienes mantienen obligaciones con empresas fintech y entidades no financieras de crédito. Entre los legisladores que impulsaron iniciativas en ese sentido aparecen Diego Juliano, Juan Carlos Molina y Pablo Juliano.

Una emergencia financiera sobre la mesa

Entre los proyectos que serán analizados aparece además una iniciativa de Yolanda Vega que propone declarar por un año la emergencia financiera.

El texto plantea establecer límites para las tasas que pueden cobrar bancos, emisoras de tarjetas y otras entidades que otorgan financiamiento destinado al consumo. Entre sus disposiciones figura un tope para la Tasa Nominal Anual equivalente a 1,5 veces la correspondiente a los plazos fijos a 30 días para personas humanas publicada por el Banco Central.

La propuesta también contempla límites para la Tasa Efectiva Anual y el Costo Financiero Total, un indicador que incorpora no solamente los intereses sino también comisiones, cargos, seguros y otros costos asociados al crédito.

En paralelo, existen proyectos de Gustavo Bordet, Yolanda Vega y Nicolás del Caño que buscan declarar la emergencia crediticia por períodos de uno o dos años.

El temario incluye además tres iniciativas presentadas por Marcela Pagano, actualmente exintegrante de La Libertad Avanza. Los proyectos plantean un régimen integral para prevenir el sobreendeudamiento, la insolvencia y establecer una segunda oportunidad para las personas humanas; un marco para el crédito responsable y el desendeudamiento del consumidor financiero; y cambios a la Ley de Tarjetas de Crédito para reforzar la protección de los usuarios.

La respuesta del Gobierno

El oficialismo llega a la discusión con una posición que difiere de buena parte de los proyectos opositores. Milei ya había marcado distancia con la idea de que el Estado deba intervenir frente al endeudamiento de personas con bancos y plataformas digitales.

En las últimas horas, además, el ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al tema durante su viaje a Estados Unidos. Consultado sobre si la situación del endeudamiento argentino había sido mencionada en ese país, respondió: “Cero. Ni siquiera una pregunta, nada”.

La postura oficial contrasta con la decisión de abrir una instancia parlamentaria específica para discutir los proyectos. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, había hablado de la posibilidad de analizar “proyectos alternativos”, mientras que el tema también formó parte de la reunión de la Mesa Política realizada en Casa Rosada.

El oficialismo sostiene además que algunos indicadores recientes mostrarían una mejora de la morosidad. La oposición, en cambio, busca que el Congreso avance con herramientas concretas para las familias que ya tienen dificultades para afrontar sus obligaciones.

Quiénes expondrán ante los diputados

La reunión de Finanzas contará con especialistas de distintos ámbitos. Entre los invitados figuran Jorge Colina, presidente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino; Pablo Curat y Mariano Flores Vidal, economistas y exdirectores del Banco Central; y el exdiputado radical Martín Tetaz.

También fueron convocados Osvaldo Giordano, exdirector de la ANSeS y presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea; Arturo Pozzali, defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires; Matías Huala, director académico de la Certificación Avanzada en Fintech del Instituto Tecnológico de Buenos Aires; y Víctor Hugo Ruilova Quezada, economista y consultor en FMyA.

La presencia de especialistas vinculados con el sistema financiero, la economía, la defensa de los consumidores y las nuevas plataformas digitales busca ampliar una discusión que hasta ahora estuvo concentrada en el terreno político.

El próximo paso será determinar si los 34 proyectos tratados por Finanzas pueden avanzar hacia un dictamen y, fundamentalmente, si el oficialismo y los bloques dialoguistas están dispuestos a acompañar algún mecanismo concreto de alivio para los hogares endeudados.