Juanci Martínez amplía el programa “Rivadavia, mi tierra” con nuevos terrenos para familias
El intendente Juanci Martínez firmó un convenio urbanístico que permitirá sumar más de 100 lotes al programa municipal “Rivadavia, mi tierra”, mientras la delegación local participa de la etapa final de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata.Municipales15 de octubre de 2025Andrés Montero
El intendente Juanci Martínez anunció la firma de un convenio urbanístico que permitirá sumar más de 100 nuevos terrenos al programa municipal de lotes con servicios “Rivadavia, mi tierra”. La iniciativa, que busca ampliar las oportunidades de acceso a la tierra para las familias del distrito, se concretó esta semana en el barrio Post Vías.
“Continuamos trabajando con el objetivo de que más familias rivadavienses accedan a su tierra y puedan construir su vivienda”, expresó Martínez, destacando el acompañamiento de María Monasterio por su predisposición y el compromiso del equipo municipal que hizo posible este nuevo avance.
El intendente subrayó que la medida se enmarca en una planificación integral del crecimiento urbano de Rivadavia, orientada a responder la demanda habitacional de los vecinos y generar nuevas oportunidades para el desarrollo local.
“Seguimos planificando el crecimiento de Rivadavia, generando oportunidades y dando respuestas a la demanda habitacional de nuestros vecinos”, concluyó el jefe comunal, reafirmando su compromiso con políticas que promuevan el acceso equitativo a la tierra y fortalezcan la integración territorial.
Rivadavia presente en los Juegos Bonaerenses 2025
Mientras avanza el desarrollo local, Rivadavia también dice presente en la etapa final de los Juegos Bonaerenses, que comenzaron oficialmente en Mar del Plata.
El evento, encabezado por el gobernador Axel Kicillof, reunió a 30.000 personas en la ciudad balnearia para dar inicio a la competencia que congrega a deportistas, artistas y jóvenes de los 135 municipios bonaerenses.
La delegación de Rivadavia ya se encuentra instalada en Mar del Plata, lista para participar de una nueva edición de esta tradicional competencia provincial. Tras asistir a la fiesta de bienvenida, los representantes locales ultiman detalles para comenzar su participación en las distintas disciplinas deportivas y culturales.
Desde el municipio, expresaron su apoyo a los jóvenes y adultos que representan al distrito con entusiasmo y compromiso, invitándolos a “disfrutar, competir y dejarlo todo en cada presentación”.
Compromiso con el desarrollo y la comunidad
Con estas acciones, la gestión de Juanci Martínez refuerza su enfoque en dos pilares fundamentales: el desarrollo urbano planificado y el acompañamiento a la comunidad.
La ampliación del programa “Rivadavia, mi tierra” representa una política concreta para ampliar derechos y mejorar la calidad de vida, mientras que la participación en los Juegos Bonaerenses fortalece la identidad local y promueve valores de inclusión, trabajo en equipo y pertenencia.
De esta forma, Rivadavia avanza en una agenda de gestión que combina infraestructura, oportunidades y participación ciudadana, consolidando su crecimiento en toda la región.
