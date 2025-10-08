“Totalmente detonada”: intendentes advierten por el estado crítico de la Ruta Nacional 33.

Los intendentes de Rivadavia, Juanci Martínez, y de Trenque Lauquen, Francisco Recoulat, se unieron para reclamar al Gobierno Nacional la reparación urgente de la Ruta Nacional 33, cuyo deterioro representa un riesgo para la vida de los vecinos y para la producción regional. Ambos jefes comunales ofrecieron incluso colaboración logística desde sus municipios, ante la falta de respuestas por parte de Vialidad Nacional.

Un reclamo conjunto sin distinción política

Martínez explicó que el mal estado de la traza es una preocupación compartida por toda la comunidad y que el reclamo trasciende las diferencias partidarias. “La Ruta Nacional 33, que conecta los puertos de Bahía Blanca y Rosario y mueve la producción de una vasta zona, se encuentra totalmente detonada y llena de cráteres inmensos”, advirtió.

El intendente de Rivadavia recordó que una situación similar se vivió en 2003, antes de la última repavimentación realizada entre 2004 y 2005, lo que refuerza la necesidad de una intervención inmediata.

Juanci Martínez, intendente de Rivadavia.

Sin diálogo ni inversión nacional

La Ruta Nacional 33 está bajo la competencia exclusiva de Vialidad Nacional y del Gobierno Nacional, pero —según Martínez— no hay canales de comunicación abiertos.

“No hay ninguna posibilidad de tener una audiencia, una entrevista con funcionarios nacionales”, lamentó.

Ruta 33.

El jefe comunal atribuyó la falta de avances a una decisión política del Gobierno Nacional: “No le interesa la obra pública, no le interesa invertir”, sostuvo. Y advirtió que el estado actual de la vía no solo provoca roturas en los vehículos, sino que además “puede costar vida humana”.

Los municipios ofrecen colaboración

Frente al silencio oficial, los municipios de Rivadavia, Trenque Lauquen y otros de la región intensificaron los pedidos formales de audiencia y enviaron notas a las autoridades nacionales.

En el caso de Rivadavia, Martínez detalló que ofreció camiones y personal municipal para realizar tareas de bacheo, e incluso un predio en América para que Vialidad Nacional pueda instalarse y acopiar materiales.

Francisco Recoulat, intendente de Trenque Lauquen.

Sin embargo, aclaró que los municipios no pueden afrontar el costo del material adecuado, ya que “son muchos millones de pesos”.

“Necesitamos el material que es el material adecuado, que son muchos millones de pesos que ningún municipio está en condiciones de afrontar”, remarcó el intendente.

Riesgo de colapso total

El mandatario local recordó que en ocasiones anteriores los municipios realizaron trabajos provisorios de bacheo, pero con materiales no aptos y sin respaldo técnico. “Rivadavia lo hizo en dos oportunidades”, comentó, aunque reconoció que las soluciones son temporales.

Además, señaló que Vialidad Nacional llegó a advertir a los municipios que podrían ser responsables legales si se producían accidentes por reparaciones no autorizadas.

Martínez fue contundente: si no hay intervención nacional, “la ruta se corta sola”. Esa situación, subrayó, tendría un impacto catastrófico en la producción y en la atención de emergencias.

Posibles medidas judiciales

Ante la falta de respuestas, los intendentes analizan acciones legales o la presentación de un amparo para exigir la reparación. “Estamos evaluando todas las vías posibles para forzar una solución”, indicó Martínez.

El jefe comunal recordó que la repavimentación definitiva ya había sido gestionada y licitada durante el gobierno anterior, pero el cambio de administración detuvo el proyecto bajo la premisa de que no se realizaría obra pública.

Mientras tanto, la exigencia inmediata de los intendentes de Rivadavia y Trenque Lauquen es clara: que el Gobierno Nacional libere los fondos para el bacheo urgente y así mitigar el peligro inminente sobre la Ruta 33.