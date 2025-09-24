El municipio de Rivadavia, bajo la gestión del intendente Juanci Martínez, continúa desarrollando acciones que abarcan desde obras de infraestructura y mejoras en los servicios, hasta celebraciones comunitarias y la implementación de herramientas digitales para los vecinos.

En materia de obras, se finalizó la colocación de nuevas columnas de alumbrado LED en el barrio de la Escuela Secundaria N°5. Esta primera etapa incluyó 75 columnas distribuidas en distintos puntos de la ciudad y ya se avanza con los trabajos en Procrear Sur y Quinta 144. Con estas acciones se busca no solo mejorar la iluminación, sino también reforzar la seguridad y la calidad de vida de los vecinos.

Otra intervención destacada fue la instalación de nueva señalización en el Vivero Municipal por parte de la Guardia Urbana. Se colocaron carteles indicadores para facilitar la orientación hacia la pista de manejo, además de carteles de velocidad máxima de 30 km/h, con el objetivo de garantizar una circulación más ordenada y segura dentro del espacio.

En paralelo, se presentó un nuevo Portal de Autogestión Municipal, que permitirá a los vecinos realizar habilitaciones comerciales de manera 100% online. A través de la página web de la Municipalidad, se podrá subir la documentación, recibir la revisión del equipo, coordinar la inspección y obtener la resolución final directamente por correo electrónico. Se trata de un sistema rápido, accesible y sin costo, que busca consolidar una gestión moderna, ágil y sustentable.

Además de estas acciones, el municipio acompañó a la comunidad de San Mauricio en la celebración de su 141° aniversario. El acto oficial, realizado el lunes 22 de septiembre, contó con la presencia del intendente Juanci Martínez, funcionarios, concejales, consejeros escolares, autoridades educativas y vecinos. Durante la jornada hubo presentaciones de los alumnos y docentes de la Escuela Primaria N°3 y del JIRIMM N°2 de San Mauricio, además de la actuación de la cantante Natalia Castro.

La celebración culminó con la tradicional procesión y la Santa Misa en el centro de la plaza, en un marco de gran participación de la comunidad que se sumó a conmemorar un nuevo aniversario de la localidad.

De esta manera, Rivadavia avanza con un conjunto de iniciativas que combinan infraestructura, modernización y vida comunitaria, reflejando el compromiso de la gestión municipal con el desarrollo y bienestar de todos los vecinos.