El intendente de Rivadavia, Juanci Martínez, compartió en los últimos días diferentes novedades que abarcan tanto la política institucional como el desarrollo de infraestructura educativa y urbana en el distrito.

En primer lugar, Martínez celebró el resultado del escrutinio definitivo realizado este martes en La Plata, que ratificó el triunfo electoral en las últimas elecciones locales. Con la confirmación oficial, el bloque que lidera en el Concejo Deliberante sumará cuatro nuevos concejales: Gabriela Orga, Facundo Galarza, Mariana Barreneche y Juan Cruz Tagliabue. Además, Evelin Garialde pasará a integrar el Consejo Escolar.

“Este voto de confianza de nuestros vecinos nos permite avanzar con el proyecto de distrito que imaginamos, pero también nos exige continuar por el camino de la responsabilidad en el uso de los recursos y la planificación de la gestión”, expresó Martínez al agradecer a todos los integrantes de la lista y al electorado.

En paralelo a las definiciones políticas, la gestión municipal impulsó iniciativas vinculadas al fortalecimiento de la primera infancia. En el CEAT Dr. Héctor “Coco” Fournier y en el Jardín Maternal “Piedra Libre” se inauguraron nuevas juegotecas equipadas con instrumentos musicales, títeres, juguetes sensoriales, trepadores, pisos de goma, pelotas y cocinitas, entre otros recursos.

Estas entregas fueron posibles gracias a las gestiones del intendente ante la Fundación Bapro, en el marco del programa “Acompañamos a Escuelas”, que apunta a acercar materiales lúdicos especialmente diseñados para el desarrollo infantil.

La próxima semana será el turno del Hogar Abrazo Materno de Cáritas, que también recibirá su espacio de juego. En la entrega participaron la directora de Educación, Mercedes García Duperou, la presidenta del Consejo Escolar, Daniela Vázquez, y el consejero escolar, Facundo Galarza.

“Porque jugar es crecer, seguimos sumando espacios de aprendizaje y alegría”, subrayaron desde la gestión municipal.

Finalmente, Martínez recorrió la localidad de González Moreno junto a la delegada Stella Kress y el concejal Diego Pallero, donde se puso en marcha un proyecto de renovación de la plaza ubicada frente a la Plaza Belgrano.

La iniciativa, realizada también con la colaboración de la Fundación Bapro, contempla la instalación de juegos infantiles, cámaras de seguridad, estaciones de carga de agua caliente solar y de celulares, bicicleteros, cestos diferenciados y mobiliario urbano para el descanso.

Además, los juegos y mobiliario actuales serán reubicados en otro predio, con el objetivo de generar un nuevo espacio de esparcimiento para los vecinos.

Martínez señaló que este tipo de acciones se suman a otras realizadas en localidades como Fortín Olavarría, y forman parte de una política integral de ampliación y modernización de los espacios públicos en todo el distrito.