Juanci Martínez: “Los vecinos eligieron la continuidad del camino recorrido”
El intendente destacó la incorporación de cuatro concejales tras el escrutinio definitivo y presentó iniciativas vinculadas a la educación inicial y la renovación urbana en González Moreno.Municipales19 de septiembre de 2025Andrés Montero
El intendente de Rivadavia, Juanci Martínez, compartió en los últimos días diferentes novedades que abarcan tanto la política institucional como el desarrollo de infraestructura educativa y urbana en el distrito.
En primer lugar, Martínez celebró el resultado del escrutinio definitivo realizado este martes en La Plata, que ratificó el triunfo electoral en las últimas elecciones locales. Con la confirmación oficial, el bloque que lidera en el Concejo Deliberante sumará cuatro nuevos concejales: Gabriela Orga, Facundo Galarza, Mariana Barreneche y Juan Cruz Tagliabue. Además, Evelin Garialde pasará a integrar el Consejo Escolar.
“Este voto de confianza de nuestros vecinos nos permite avanzar con el proyecto de distrito que imaginamos, pero también nos exige continuar por el camino de la responsabilidad en el uso de los recursos y la planificación de la gestión”, expresó Martínez al agradecer a todos los integrantes de la lista y al electorado.
En paralelo a las definiciones políticas, la gestión municipal impulsó iniciativas vinculadas al fortalecimiento de la primera infancia. En el CEAT Dr. Héctor “Coco” Fournier y en el Jardín Maternal “Piedra Libre” se inauguraron nuevas juegotecas equipadas con instrumentos musicales, títeres, juguetes sensoriales, trepadores, pisos de goma, pelotas y cocinitas, entre otros recursos.
Estas entregas fueron posibles gracias a las gestiones del intendente ante la Fundación Bapro, en el marco del programa “Acompañamos a Escuelas”, que apunta a acercar materiales lúdicos especialmente diseñados para el desarrollo infantil.
La próxima semana será el turno del Hogar Abrazo Materno de Cáritas, que también recibirá su espacio de juego. En la entrega participaron la directora de Educación, Mercedes García Duperou, la presidenta del Consejo Escolar, Daniela Vázquez, y el consejero escolar, Facundo Galarza.
“Porque jugar es crecer, seguimos sumando espacios de aprendizaje y alegría”, subrayaron desde la gestión municipal.
Finalmente, Martínez recorrió la localidad de González Moreno junto a la delegada Stella Kress y el concejal Diego Pallero, donde se puso en marcha un proyecto de renovación de la plaza ubicada frente a la Plaza Belgrano.
La iniciativa, realizada también con la colaboración de la Fundación Bapro, contempla la instalación de juegos infantiles, cámaras de seguridad, estaciones de carga de agua caliente solar y de celulares, bicicleteros, cestos diferenciados y mobiliario urbano para el descanso.
Además, los juegos y mobiliario actuales serán reubicados en otro predio, con el objetivo de generar un nuevo espacio de esparcimiento para los vecinos.
Martínez señaló que este tipo de acciones se suman a otras realizadas en localidades como Fortín Olavarría, y forman parte de una política integral de ampliación y modernización de los espacios públicos en todo el distrito.
Succurro: “Hay que poner la cara y el cuerpo, y defender la Democracia”
El intendente participó en la movilización por la universidad y la salud, acompañó la histórica jornada de plantación de árboles junto a familias y mantuvo reuniones regionales para fortalecer la gestión.
Martínez destacó el rol del deporte en la contención de los jóvenes en Pergamino
El intendente reconoció a deportistas que participaron en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento y remarcó la importancia del deporte como política de gestión. En paralelo, distintas áreas municipales avanzan en la coordinación con los clubes para la próxima temporada estival.
Mendoza: “El gobierno de Javier Milei no hizo ni una sola obra en Quilmes”
La intendenta de Quilmes cargó contra el presidente Javier Milei, a quien acusó de paralizar obras, desfinanciar la educación y “someter al país al FMI”. También llamó a respaldar a Jorge Taiana y la lista de Fuerza Patria en las elecciones del 26 de octubre.
Mar del Plata fortalece su industria cultural
El Ente Municipal de Turismo y Cultura abrió la convocatoria para propuestas artísticas del próximo año y distinguió con el Premio Alfonsina a referentes de las artes, la ciencia y la asistencia humanitaria.
Encuesta agita el escenario electoral y redefine las preferencias
Un nuevo sondeo sobre la provincia de Córdoba muestra un escenario que pocos esperaban. Mirá quién lidera la intención de voto y cómo se reparten los indecisos. Todos los detalles.
Entrevista GLP. Tambalea Ignacio Pugnanoli en Hipólito Yrigoyen: la elección dejó a su gestión al borde de la cornisa
El resultado local del 7 de septiembre fue un duro "llamado de atención al oficialismo", que apenas logró imponerse por dos puntos. La gestión queda expuesta ante el creciente malestar ciudadano y enfrenta fuertes críticas por la falta de inversión en áreas clave como la salud, donde la merma de especialidades alarma a los vecinos.
Encuesta revela la preferencia entre Kicillof y Milei antes de Octubre
Una encuesta midió a Milei y Kicillof en PBA: el gobernador arrasa en imagen y deja al Presidente muy atrás de cara a las elecciones de octubre.