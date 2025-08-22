Rivadavia inauguró el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud en América
El edificio, financiado por la Provincia, cuenta con consultorios especializados, equipamiento moderno y digitalización de historias clínicas.Municipales22 de agosto de 2025Andrés Montero
La Municipalidad de Rivadavia inauguró oficialmente el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Dr. Enrique Groppo”, en la calle Tucumán del barrio Post Vía de la ciudad de América.
La obra se concretó a partir de la financiación del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, dentro del Programa de Fortalecimiento e Integración de Redes de Salud, que tiene como objetivo garantizar el acceso a servicios sanitarios de calidad en todos los distritos bonaerenses.
El acto de apertura contó con la presencia del intendente Juanci Martínez, la viceministra de Salud de la Provincia, Dra. Alexia Navarro, funcionarios locales, representantes de la empresa constructora BAUBER S.A., familiares del Dr. Enrique Groppo, vecinos y medios de comunicación.
Instalaciones modernas y funcionales
El CAPS está diseñado para optimizar la atención médica y mejorar la gestión de pacientes. Entre sus espacios se incluyen:
- Ingreso y administración.
- Consultorios de ginecología y odontología con equipamiento de última generación.
- Cuatro consultorios adicionales para medicina clínica, psicología, nutrición y fonoaudiología.
- Vacunatorio, farmacia y área de enfermería.
- Salón de Usos Múltiples, oficinas y sanitarios.
- Acceso especial para ambulancias.
Además, el centro contará con la digitalización integral de las historias clínicas, lo que permitirá una gestión más ágil y moderna de la información sanitaria, facilitando la atención de cada vecino.
Un paso adelante en la salud pública
La construcción de este edificio permitirá ampliar y mejorar la cobertura sanitaria, beneficiando directamente a los vecinos del barrio Post Vía y de toda la ciudad de América.
Con esta obra, la gestión del intendente Juanci Martínez reafirma su compromiso con la salud pública, ofreciendo instalaciones adecuadas, seguras y con tecnología actualizada para toda la comunidad.
