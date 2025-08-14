El intendente de Rivadavia, Juanci Martínez, encabezó este martes una nueva reunión de la Comisión de Políticas Salariales, en la que participaron funcionarios municipales, representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rivadavia y los concejales Josefina Pérez y Héctor García.

Durante el encuentro se acordó un incremento salarial del 7% para el mes de agosto. Con esta actualización, el aumento acumulado en los primeros ocho meses del año asciende al 27,13%, frente a una inflación proyectada del 17,40%.

De esta manera, los trabajadores municipales logran un salario que se ubica 10 puntos por encima de la inflación en lo que va de 2025, lo que se suma a los 24 puntos recuperados en 2024.

Martínez subrayó la importancia de este acuerdo: “En un contexto económico complejo, con una marcada caída de la coparticipación y una disminución en la recaudación, seguimos priorizando a nuestros trabajadores, manteniendo los incrementos salariales por encima de la inflación. Este esfuerzo es un reconocimiento a su compromiso diario, y reafirma nuestra voluntad de sostener este ámbito de diálogo permanente”.

Jornada sobre responsabilidad profesional médica

En paralelo, Rivadavia fue sede de una jornada sobre responsabilidad profesional médica, declarada de Interés Municipal, que convocó a una gran cantidad de profesionales de la medicina.

El encuentro abordó temas centrales para el fortalecimiento del sistema de salud local, como la optimización de los procesos médicos-administrativos internos del hospital, la responsabilidad legal y ética en el ejercicio de la profesión, y el rol de los centros médicos.

La jornada fue organizada de manera conjunta por la Asesoría Legal Municipal, a cargo del Dr. Darío Culacciatti; la Secretaría de Salud, encabezada por el Lic. Jorge Gayoso; la Dirección Médica del Hospital Municipal, a cargo de la Dra. Maia Médici; y el Colegio de Médicos del Distrito VII de la Provincia de Buenos Aires.

Participaron autoridades del Colegio de Médicos del Distrito VII, entre ellos su presidente, Dr. Horacio Cardus; el secretario general, Dr. Claudio Cragnolino; el tesorero, Dr. Atilio Marín; el coordinador del FAP, Dr. Raúl Riccioppo; y los integrantes de la Asesoría Letrada, Dres. Carlos Luciani y Horacio Posada, junto a otras autoridades.

Un espacio de reflexión y compromiso

La iniciativa se constituyó en un espacio de intercambio que buscó reforzar la calidad en la atención médica y el compromiso de los profesionales con la comunidad de Rivadavia. Según los organizadores, este tipo de capacitaciones resulta fundamental para actualizar criterios, unificar prácticas y fortalecer el vínculo entre los diferentes actores del sistema sanitario local y provincial.