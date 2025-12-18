Cascallares: "Desde el Municipio seguimos acompañando y fortaleciendo el sistema educativo"

En la mencionada jornada se tomó juramento a los nuevos consejeros y se designaron las nuevas autoridades del Consejo Escolar para el período venidero, conforme a lo establecido en el artículo 153 de la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires N° 13.688.

En ese marco, Ezequiel Mars asumió como presidente; Iris Balmaceda como vicepresidenta; Ana Randi como tesorera; Karina Cabrera como secretaria; y Claudia Arce hará lo propio como secretaria técnica.

Como ocurriera días atrás durante la asunción de las y los concejales brownianos, la asunción de los consejeros fue acompañada por Mariano Cascallares, por el intendente interino Juan Fabiani, por el titular del Concejo Deliberante Nicolás Jawtuschenko, y por la jefa de Gabinete del Municipio de Alte Brown, Paula Eichel.

Durante el acto también se realizó la entrega de reconocimientos, diplomas y medallas, a los consejeros escolares salientes María Marta Silva, Federico Fuentes, Lorena Luna, Iris Balmaceda, Germán Salto y Sandra García, en agradecimiento por la labor desarrollada durante la gestión.

“Desde el Municipio seguimos acompañando y fortaleciendo el sistema educativo, trabajando junto al Consejo Escolar para mejorar las condiciones de las escuelas y garantizar el derecho a la educación en todo el distrito”, expresó Mariano Cascallares quien recordó que "durante nuestros mandatos ya logramos abrir 55 nuevos establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades".

En el mismo sentido, el intendente interino Juan Fabiani completó: “Este nuevo período de trabajo de las y los consejeros escolares representa un compromiso renovado para seguir articulando con la comunidad educativa y acompañar la tarea cotidiana que se realiza en cada establecimiento, siempre con la premisa de tener una educación de calidad”.