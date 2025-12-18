Por primera vez se realizó una artroplastia reversa de hombro en el Hospital Municipal de Mar de Ajó.

Por primera vez se realizó una artroplastia reversa de hombro en el Hospital Municipal de Mar de Ajó.

Mar de Ajó atraviesa jornadas de especial relevancia para la comunidad del Partido de La Costa, marcadas tanto por un avance histórico en el sistema público de salud como por la celebración de sus 90 años de vida. Por un lado, el Hospital Municipal fue escenario de una cirugía de alta complejidad realizada por primera vez en el distrito; por otro, la localidad se prepara para conmemorar su aniversario con una amplia agenda de actividades abiertas a vecinos y visitantes.

Un hito para la salud pública local

Por primera vez en el sistema público de salud del Partido de La Costa, se llevó a cabo una artroplastia reversa de hombro en el Hospital Municipal de Mar de Ajó. Se trata de una intervención quirúrgica de alta complejidad que consiste en invertir la anatomía normal de la articulación del hombro.

La técnica implica la colocación de una semiesfera metálica en la glena y una cavidad en el húmero, lo que permite que el músculo deltoides asuma el rol principal en el movimiento del brazo. De este modo, se reemplaza la función del manguito rotador dañado, contribuyendo a aliviar el dolor y a recuperar la funcionalidad del miembro superior.

Equipamiento, profesionales y trabajo en equipo

El procedimiento fue posible gracias al equipamiento avanzado del Hospital Municipal de Mar de Ajó y al trabajo de un equipo quirúrgico especializado, lo que permite dar respuesta a patologías que años atrás no podían ser tratadas dentro del sistema de salud local.

Entre las afecciones que ahora pueden resolverse se encuentran la artrosis severa de hombro asociada a roturas irreparables del manguito rotador, fracturas complejas en adultos mayores y secuelas de cirugías previas.

La cirugía estuvo a cargo del médico especialista en Ortopedia y Traumatología, Dr. Silverio González Cacheiro, con el acompañamiento y la dirección del jefe del servicio de Traumatología y Ortopedia, Dr. Marcelo Touris.

En el proceso de atención también participaron enfermeros, instrumentadores quirúrgicos, personal de limpieza y de seguridad, conformando un equipo integral de trabajo que hizo posible este avance sanitario.

Mar de Ajó celebra sus 90 años de historia

En paralelo a este hito en materia de salud, Mar de Ajó se prepara para celebrar su 90° aniversario este domingo 21, con una jornada especial que convocará a la comunidad en torno a su historia, su identidad costera y el trabajo colectivo que dio origen a una de las localidades más emblemáticas del Partido de La Costa.

La Municipalidad de La Costa invitó a residentes, comerciantes, instituciones y visitantes a participar de los festejos, que se desarrollarán a lo largo de todo el día con actividades protocolares, culturales y recreativas.

Acto oficial y homenaje a los pioneros

Las actividades comenzarán a las 10.00 con un acto protocolar y el tradicional corte de torta en la Plaza de los Pioneros, ubicada en Tucumán y Ramos Mejía. Se trata de un espacio simbólico que remite a los orígenes de la localidad y rinde homenaje a quienes impulsaron los primeros pasos de Mar de Ajó.

Será un momento de encuentro institucional y comunitario destinado a repasar la historia, reconocer el esfuerzo de las generaciones fundadoras y reafirmar el sentido de pertenencia que caracteriza a la ciudad.

Festival, ferias y celebración popular

A partir de las 18.00, los festejos continuarán en el cruce de Avenida Libertador y Francisco de las Carreras, en pleno corazón urbano de la localidad. Allí se desarrollará un festival artístico con ferias productivas y gastronómicas, además de un nuevo corte de torta.

La propuesta incluye expresiones culturales, emprendimientos locales y espacios pensados para disfrutar en familia, fortaleciendo el vínculo entre cultura, producción y comunidad.

Cronograma de actividades

Desde las 10.00 en Plaza de los Pioneros (Tucumán y Ramos Mejía): izamiento del pabellón nacional y ofrenda floral; entonación del Himno Nacional Argentino; palabras de bendición del cura párroco Luis Aguirre; palabras del intendente Juan de Jesús; palabras de la pionera Clelia Maxit con participación de Roberto Minjolou; poema sobre Mar de Ajó a cargo de Ana Farías; y corte de torta.

Desde las 18.00 en Avenida Libertador y Francisco de las Carreras: presentación del grupo folklórico Los del Mar, del Fomento Mar de Ajó Norte; Grupo Eluney; Gauchos de Güemes; Roberto Minjolou junto a los hermanos Flores; Energía en Movimiento, a cargo de adultos mayores; Cristian Figueroa; corte de torta; y cierre con la Banda Serie 2.

Una localidad emblema del Partido de La Costa

Fundada el 21 de diciembre de 1935, Mar de Ajó es la segunda localidad organizada del Partido de La Costa, con pocos días de diferencia respecto de San Clemente. Ubicada al sur del distrito, nació a partir del impulso de pioneros y familias que apostaron al desarrollo de un nuevo poblado costero.

Con el paso del tiempo, la ciudad se consolidó como un centro turístico, comercial y residencial, creciendo de la mano del trabajo sostenido de sus habitantes, comerciantes e instituciones sociales, culturales y educativas.

En este nuevo aniversario, la Municipalidad de La Costa expresó un saludo especial a los residentes históricos, comerciantes pioneros y emprendedores, cuyo compromiso cotidiano fortaleció el entramado social y productivo de Mar de Ajó. Celebrar los 90 años implica reconocer ese camino compartido y proyectar, desde la memoria y el trabajo colectivo, un futuro con más desarrollo, inclusión y oportunidades para toda la comunidad.