Nardini: “Terminamos el año con el mismo impulso con el que lo empezamos”
El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini y la secretaria general del municipio, Noelia Correa, inauguraron una nueva obra de pavimentación e hidráulica en el barrio La Loma.
A pocos días de finalizar el año, el intendente del distrito de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini y la secretaria general del municipio, Noelia Correa, inauguraron una nueva obra de pavimentación e hidráulica en el barrio La Loma. Durante la recorrida, Nardini destacó: “Terminamos el año con el mismo impulso con el que lo empezamos”.
Junto a decenas de vecinos, las autoridades recorrieron las dos cuadras intervenidas, que abarcan desde la intersección de Pelagio Luna y Marañón hasta Pelagio Luna y Prado.
Detalles de la obra
La obra, ejecutada por la Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana, comprendió 1.350 metros cuadrados de pavimento de hormigón y la construcción de sumideros para el desagote de aguas de lluvia, mejorando la infraestructura y poniendo en valor el barrio y sus espacios públicos.
Más tarde, visitaron y habilitaron la obra recientemente finalizada en Pasaje Arrieta y Pío XII, también en Ing. Adolfo Sourdeaux. Esta intervención, de 1.630 metros cuadrados de calzada de hormigón, fue solicitada y llevada adelante por la Secretaría General y la Subsecretaría de Servicios, con mano de obra de cuadrillas municipales y materiales producidos en la hormigonera local. Allí, los vecinos recibieron a las autoridades con un agasajo de empanadas, prometidas al comenzar los trabajos. Guillermo Paz, vecino del barrio, expresó emocionado: “Nos cambia la vida, ahora se van a modernizar las casas también, estamos muy agradecidos. Promesa cumplida por promesa cumplida”.
En la ocasión, el intendente municipal del distrito de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, subrayó la importancia de estas obras para los vecinos de larga trayectoria en el barrio: “Mucha gente mayor, que vive hace 60, 50 o 40 años, pensaba que nunca iba a tener accesibilidad. Nos ven trabajando, avanzando, y entienden que no somos todos iguales: hay un municipio que planifica, que avanza y que trabaja. Eso es Malvinas, es el compromiso que tenemos”.
Desde el municipio se indicó que ambas obras, ubicadas a cinco cuadras de distancia entre sí, están destinadas a mejorar significativamente la vida cotidiana de las y los vecinos de la zona. "Los trabajos permiten una mejor accesibilidad a servicios públicos, optimizan la circulación vehicular y peatonal, y contribuyen a disminuir enfermedades asociadas al polvo o al estancamiento de agua. Además, ponen en valor el espacio público para el disfrute seguro de la comunidad", se indicó desde el gobierno municipal de Malvinas Argentinas a cargo de Leo Nardini.
Al hacer uso de la palabra, el alcalde comunal del distrito de la primera sección electoral (Malvinas Argentinas), Leonardo Nardini, concluyó: “Los vecinos ven que las obras se inician y se culminan, que hay funcionarios comprometidos que ponen el corazón en su lugar, que es el lugar donde viven y se renuevan las esperanzas en una política seria, que trabaja y que tiene la convicción de avanzar”, y concluyó: “Así vamos a arrancar el 2026: con la misma impronta, el mismo sacrificio, la misma voluntad y las mismas ganas de llevar a Malvinas a un futuro mejor”.
