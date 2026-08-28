Kicillof amplía su armado federal: respaldos del Norte y un plenario para 2027

Axel Kicillof.

El armado federal de Axel Kicillof sumó este jueves una nueva señal con la llegada a Buenos Aires de una delegación del peronismo jujeño encabezada por el diputado provincial Rubén Armando Rivarola. El encuentro terminó con el compromiso de trabajar en un proyecto común para las elecciones de 2027 y con una definición presidencial que el gobernador todavía evita formular en primera persona.

La reunión no quedó aislada. Se incorporó a una secuencia que ya tuvo escalas en Chaco, Santa Fe, Corrientes y Uruguay, mientras el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) prepara para el 19 de septiembre un plenario con dirigentes de distintas provincias. La construcción intenta reunir representación territorial, respaldo sindical y una propuesta para enfrentar el programa de Javier Milei.

Jujuy entra en la mesa

Rivarola, jefe del bloque peronista en la Legislatura jujeña, llegó acompañado por los intendentes Rubén Eduardo Rivarola, de Palpalá; Karina Paniagua, de Humahuaca; Ariel Machaca, de Abra Pampa; y Dante Velázquez, de La Quiaca. La comitiva incluyó además a las diputadas Verónica Valente, Claudia Sánchez, Daniela Vélez y Noemí Isasmendi.

El gobernador Axel Kicillof recibió a dirigentes peronistas jujeños.

También participaron Pedro Belizán, titular de Luz y Fuerza; Luis Cabana, de UPCN; los concejales Jorge Ale, de Libertador; Adrián Mendieta, de El Carmen; Walter Cardozo, de Perico; y Nilson Ortega, de Monterrico.

Completaron el grupo el jefe de Gabinete de Palpalá, Rubén Pereyra, y el coordinador de MDF Salud en Jujuy, Horacio Alfaro. La representación abarcó ciudades de los Valles, la Quebrada, la Puna y el Ramal, un dato que le dio a la foto una densidad mayor que la de una visita protocolar.

La conversación pasó por el endeudamiento familiar, el acceso a la vivienda, la caída del consumo y la situación de jubilados, personas con discapacidad y trabajadores ante las políticas nacionales. Rivarola sostuvo que Kicillof mostró conocimiento sobre el NOA y expresó su deseo de que el Norte alcance “el desarrollo productivo que se merece”. Después destacó “el potencial del mandatario para transformarse en el próximo presidente de los argentinos”.

Kicillof recibió a una delegación del peronismo jujeño encabezada por el diputado provincial Rubén Rivarola.

Territorio y programa

La visita jujeña encontró antecedentes recientes. En Chaco, Kicillof recibió el respaldo de Adrián Bellomi, referente de Sanidad y conductor de la CGT regional, y de Héctor Daer, secretario del Interior de la central nacional. Bellomi lo definió como “el futuro presidente de la Argentina” y Daer como “el mejor candidato a presidente” del peronismo. El senador nacional y exgobernador Jorge Capitanich también acompañó la visita.

La agenda chaqueña incluyó reuniones con alrededor de 40 intendentes, legisladores y dirigentes, un encuentro con empresarios pymes y cámaras sectoriales, convenios con la UNNE y la UNCAUS y un acuerdo con el intendente de Colonia Benítez, Sergio Phipps.

Ese despliegue responde a una división de tareas: Carlos Bianco, ministro de Gobierno, organiza el esquema dentro de Buenos Aires, mientras Andrés Larroque, titular de Desarrollo de la Comunidad, articula fuera de la provincia.

En Reconquista, Kicillof participó por videollamada de un encuentro del noreste santafesino junto al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso; el presidente del Grupo Provincia, Alberto Descalzo; y el intendente Enri Vallejos.

Allí pidió construir “desde abajo hacia arriba” y trabajar por “la victoria en 2027”. En Corrientes, el referente Aníbal Godoy impulsa una sede provincial del MDF; en Montevideo, el gobernador se reunió con el presidente Yamandú Orsi y firmó convenios científicos y productivos. La rama juvenil, conducida por Ayelén López, agregó otro canal de organización.

La expansión territorial se apoya además en una discusión programática. En el Encuentro Federal por el Derecho al Futuro, organizado por el CEDAF que coordina la exministra Mara Ruiz Malec, especialistas, académicos y funcionarios trabajaron sobre soberanía, producción y empleo, derechos sociales y calidad democrática.

Entre las conclusiones aparecieron un plan productivo soberano, una ofensiva diplomática por Malvinas, más días de clases, acceso a la vivienda y una coparticipación justa. Kicillof resumió el criterio con una frase: “Si no planificás vos, sos parte del plan de otro”.

La cita de septiembre

El próximo movimiento será el Plenario Federal del MDF del 19 de septiembre, desde las 11, en el predio de la Universidad Tecnológica Nacional de Wilde, Avellaneda. Bajo la consigna “Construir la Esperanza”, habrá diez espacios de debate sobre organización, educación, salud, ciencia, trabajo, juventudes, seguridad, hábitat, género, cultura y deportes. La jornada terminará con un documento y el discurso de Kicillof.

Los organizadores esperan legisladores nacionales, intendentes del interior, sindicatos, movimientos sociales y referentes políticos de distintos puntos del país. El lugar ya fue escenario en 2023 del acto “Luche y Vuelve”, cuando Kicillof y Máximo Kirchner compartieron escenario.

Ahora el gobernador llegará con el MDF consolidado como espacio propio, en un peronismo donde La Cámpora, el Frente Renovador de Sergio Massa, otros gobernadores y el kicillofismo coinciden en sostener las PASO, pero todavía no alcanzaron un acuerdo general.

La posibilidad de que durante el plenario vuelva a reclamarse una candidatura presidencial está abierta, aunque Kicillof no la confirmó. Ante la prensa chaqueña mantuvo la cautela: “Después veremos cómo se arregla lo electoral”.