El interior bonaerense vuelve a la carga por la Zona Fría: qué está en juego para 1,24 millones de hogares

Intendentes y legisladores rechazan el recorte que impulsa Milei y alertan por fuertes aumentos en las facturas de gas.

El reclamo del sur bonaerense por la continuidad de la Zona Fría reapareció durante la sesión de la Cámara de Diputados provincial. La intervención del presidente del bloque de la Coalición Cívica, Andrés De Leo, volvió a poner en agenda una reforma que espera su definición en el Senado nacional y podría dejar sin el beneficio a cerca de 1,24 millones de hogares.

El legislador de Bahía Blanca cuestionó los argumentos técnicos y fiscales utilizados por el Gobierno de Javier Milei para retrotraer el régimen a la cobertura anterior a 2021. “Los estudios bioambientales determinan que los lugares bonaerenses son Zona Fría”, sostuvo.

Si bien admitió que podrían revisarse algunos criterios incorporados durante la ampliación, advirtió que la reforma no puede avanzar mediante una eliminación generalizada que desconozca las condiciones climáticas del territorio.

La reaparición del tema en la Legislatura no fue solamente una manifestación política. Expresó la presión creciente de intendentes, concejos deliberantes y organizaciones del sur y el sudeste provincial ante una negociación nacional que entró en su tramo decisivo.

La Cámara de Diputados de la Nación ya dio media sanción al recorte y la Casa Rosada busca ahora los votos necesarios en el Senado. Mientras tanto, ofrece compensaciones energéticas y acuerdos financieros a otras provincias para destrabar una reforma cuyo impacto más importante recaería sobre Buenos Aires.



El legislador bahiense planteó que la reforma nacional no debería resolverse mediante una eliminación generalizada del régimen. A su entender, cualquier revisión debe sostenerse en criterios técnicos, científicos y climáticos que permitan distinguir la realidad de cada distrito.

“Es razonable modificar algunos criterios de ampliación de Zona Fría, pero no es cuestión de ser dogmático”, afirmó De Leo durante la sesión. Su cuestionamiento también alcanzó el argumento fiscal utilizado por el Gobierno nacional. La Casa Rosada sostiene que la ampliación aprobada en 2021 generó un desequilibrio y obligó al Tesoro a cubrir parte del beneficio.

De Leo contrapuso ese diagnóstico con cifras correspondientes a 2025. Según expuso, el fondo fiduciario habría recaudado $491.600 millones y cerrado el ejercicio con un resultado positivo de $31.823 millones. Dentro de ese esquema, los aportes del Tesoro habrían rondado los $40.000 millones.

“¿Esta derogación va a implicar una reducción en el 7,5% que pagan todos los usuarios de la Argentina? No”, advirtió el diputado.

La preocupación es que el recargo continúe cobrándose aunque disminuya la cantidad de hogares beneficiados. En ese escenario, el excedente podría dejar de utilizarse para compensar el mayor consumo de las regiones frías y terminar destinado a otros compromisos del Estado nacional.

De Leo comparó ese riesgo con lo ocurrido en otros fondos específicos que, según denuncian desde la Provincia, recaudaron recursos sin traducirlos en las obras o políticas previstas originalmente.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el diputado ya había reclamado que la Legislatura defendiera la continuidad del régimen y convocó a los representantes del sur y sudoeste a priorizar los intereses de sus distritos por encima de los alineamientos partidarios.

Quizás en este fin de semana largo, sea propicio para volver a hablar de zona fría pic.twitter.com/dZ2pSzK8bM — Andrés De Leo (@AndresDeLeo) June 14, 2026

Cuántos hogares bonaerenses están en riesgo

La reforma impulsada por el Gobierno de Javier Milei pretende retrotraer el sistema a la cobertura anterior a la ampliación sancionada en 2021 mediante la Ley 27.637.

Ese cambio incorporó al régimen a 77 municipios bonaerenses y llevó la cobertura provincial a unos 94 distritos. Entre ellos aparecen Bahía Blanca, General Pueyrredón, Tandil, Tres Arroyos, Necochea, Olavarría, Azul, Junín, Pehuajó, Coronel Suárez, Pinamar y Villa Gesell.

La modificación que tiene media sanción nacional dejaría sin el beneficio geográfico a cerca de 1,24 millones de usuarios de Buenos Aires, alrededor del 20% de los hogares conectados a la red de gas en la Provincia.

El régimen contempla actualmente bonificaciones del 30% y el 50%, según las condiciones económicas y sociales de cada usuario. No se trata de una transferencia directa del Tesoro: el mecanismo se financia principalmente mediante un recargo aplicado sobre las facturas del conjunto de los consumidores.

El proyecto libertario busca volver a la delimitación original, concentrada en la Patagonia, la Puna, el departamento mendocino de Malargüe y el municipio bonaerense de Carmen de Patagones.

Por eso, el recorte no impactaría de igual manera sobre todo el territorio provincial. Patagones conservaría el reconocimiento por formar parte del esquema inicial, mientras la mayoría de las localidades sumadas en 2021 quedarían afuera del beneficio automático.

La pérdida de la Zona Fría no implica necesariamente que todos los hogares afectados deban pagar de inmediato la tarifa plena. Quienes cumplan los requisitos del nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados podrían mantener una asistencia determinada por sus ingresos.

Sin embargo, desaparecería el reconocimiento automático de las condiciones climáticas. Una familia podría conservar un descuento por vulnerabilidad económica, pero no por vivir en una región donde necesita utilizar más gas para mantener la vivienda a una temperatura adecuada.

También cambiaría la base sobre la cual se calcula el alivio. Actualmente, la bonificación tiene impacto sobre la factura completa. Con el esquema nacional, la ayuda se concentraría en el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte.

De esa manera, los componentes vinculados con el transporte, la distribución, los impuestos y otros cargos tendrían una incidencia mayor sobre el monto final.

Las estimaciones varían según la categoría, el consumo y la condición socioeconómica de cada hogar. Las advertencias difundidas durante el debate ubican los incrementos entre el 30% y el 50%, aunque determinados usuarios podrían afrontar aumentos cercanos al 100%.

Como analizó este medio luego de la media sanción, el impacto no quedaría limitado a los hogares. Comercios, pymes y entidades que utilizan el servicio intensivamente también podrían enfrentar un crecimiento significativo de sus costos.

“El clima nos obliga”

La discusión legislativa se apoya en una presión territorial que viene creciendo desde el avance del proyecto nacional. El intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, fue uno de los jefes comunales que rechazó con mayor firmeza la reforma. En declaraciones a GRUPOLAPROVINCIA.COM, sostuvo que el consumo más elevado no responde a una comodidad de los usuarios.

“Consumimos más gas porque el clima nos obliga, no porque nos demos un gusto”, remarcó. Garate planteó que la decisión nacional observa únicamente el costo fiscal y desconoce cómo se vive durante el invierno en los municipios del interior. En Tres Arroyos, como en buena parte del sur bonaerense, la calefacción se utiliza durante varios meses y representa un gasto estructural para las familias.

“El problema no es un porcentaje, es la jubilada que apaga la estufa antes de dormir, el comerciante mirando otra factura más, la familia haciendo cuentas en pleno invierno”, señaló.

El intendente también cuestionó la distancia entre las decisiones tomadas en los despachos nacionales y la situación cotidiana de los distritos. “Hay decisiones que se toman mirando una planilla y otras mirando cómo vive la gente”, afirmó. Y agregó que el interior bonaerense no reclama un privilegio, sino el reconocimiento de una condición climática verificable.

Lunes 24 de Agosto. Temperatura, 1 grado bajo cero. 5 bajo cero la sensación térmica.



Y algunos salames locales que se autoperciben dirigentes politicos nos quieren explicar a los bahienses que Bahía no es Zona Fría.



De no defender a tu ciudad no se vuelve. ¡Bahía es Zona Fría! — Federico Susbielles (@fsusbielles) August 24, 2026

Susbielles elevó la presión desde Bahía Blanca

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, también volvió a intervenir en la disputa. Lo hizo durante una jornada en la que la temperatura descendió por debajo de cero y utilizó ese dato para cuestionar a los dirigentes locales que respaldan la modificación.

“Lunes 24 de agosto. Temperatura, un grado bajo cero. Cinco bajo cero la sensación térmica. Y algunos salames locales que se autoperciben dirigentes políticos nos quieren explicar a los bahienses que Bahía no es Zona Fría”, lanzó.

“De no defender a tu ciudad no se vuelve. Bahía es Zona Fría”, agregó. El mensaje estuvo dirigido a referentes bahienses del PRO y La Libertad Avanza que acompañan la iniciativa de la Casa Rosada. Entre ellos se encuentra el diputado provincial libertario Oscar Liberman.

Susbielles ya había advertido que eliminar el régimen implicaría otro golpe sobre familias que deben afrontar inviernos intensos en un contexto de pérdida del poder adquisitivo y aumento de los servicios públicos.

El Municipio envió al Concejo Deliberante un proyecto para habilitar una presentación judicial si el Congreso aprueba definitivamente el recorte. El jefe comunal también participó de gestiones ante legisladores nacionales junto con otros intendentes de las zonas alcanzadas.

Concejos deliberantes y una defensa que cruzó bloques

El reclamo también llegó a los cuerpos legislativos locales. En distintos municipios se aprobaron resoluciones para pedir que el Congreso mantenga la tarifa diferencial.

En Mar del Plata, el beneficio alcanza a unas 260.000 familias. El Concejo Deliberante se pronunció contra su eliminación, aunque las diferencias aparecieron en la votación: Unión por la Patria, Acción Marplatense, el Frente Renovador y la UCR acompañaron el planteo, mientras sectores del PRO, la Coalición Cívica y La Libertad Avanza se abstuvieron.

En Tandil, 18 de los 20 concejales respaldaron la continuidad del esquema. Olavarría logró un pronunciamiento consensuado y Balcarce advirtió que más de 11.000 hogares podrían sufrir el impacto de la reforma.

La distribución de los apoyos muestra que la discusión no reproduce de manera exacta la grieta nacional. En algunos distritos, dirigentes opositores al peronismo acompañaron el reclamo porque reconocen el impacto económico que tendría sobre sus propias comunidades. En otros, las posiciones se alinearon con la conducción partidaria nacional. Esa tensión entre pertenencia política y representación territorial es la que De Leo buscó exponer nuevamente en la sesión bonaerense.

En paralelo, la administración de Milei sostiene que la ampliación realizada en 2021 desvirtuó el objetivo original del régimen e incorporó zonas que no deberían recibir un tratamiento diferencial.

También cuestiona que el beneficio sea automático y alcance a hogares de ingresos elevados solamente por su ubicación geográfica. Su propuesta consiste en concentrar la asistencia en quienes demuestren una situación económica que justifique el subsidio.

Según estimaciones oficiales difundidas durante el debate, la reforma permitiría reducir el gasto en más de $250.000 millones anuales. Otros cálculos sitúan el ahorro cerca de los US$400 millones.

El Ejecutivo también señaló que el aumento de beneficiarios generó un crecimiento del consumo y obligó al Tesoro a aportar recursos para sostener el sistema.

Desde la Provincia rechazan esa interpretación. Un estudio del Instituto Consenso Federal calculó que entre 2021 y 2024 la demanda de gas en las zonas incorporadas creció alrededor del 7%, un porcentaje que no mostraría un uso desmedido.

El mismo relevamiento señaló que las viviendas ubicadas en regiones frías consumen un promedio anual de 1.052 metros cúbicos, frente a los 542 metros cúbicos de las zonas templadas.

Para los defensores del régimen, esa diferencia confirma que el consumo responde principalmente al clima. Para la Nación, la variable geográfica debe ceder frente a una segmentación basada en la capacidad de pago.

El ministro Diego Santilli recibió en la Casa Rosada a los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora; Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

La Zona Cálida entró en la negociación

La suerte de los hogares bonaerenses está atada ahora a una negociación que excede los límites de la Provincia. Para conseguir votos en el Congreso, la Casa Rosada abrió conversaciones con los gobernadores del Norte Grande y ofreció implementar un esquema diferencial sobre el consumo eléctrico durante los meses de temperaturas extremas.

La llamada Zona Cálida elevaría el bloque subsidiado de 300 a 550 kWh mensuales en las regiones consideradas muy cálidas y de 150 a 300 kWh en las cálidas, entre noviembre y abril.

En este contexto, el ministro Diego Santilli recibió en la Casa Rosada a los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora; Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

La reunión incluyó reclamos por rutas, energía y tarifas. La Nación puso sobre la mesa un esquema para refinanciar deudas eléctricas de grandes usuarios, mientras busca que los mandatarios faciliten los votos necesarios para aprobar la modificación pendiente en el Senado.

Córdoba y Santa Fe también tienen localidades alcanzadas por la ampliación de 2021. Por eso, sus representantes enfrentan una tensión parecida a la de los legisladores bonaerenses: acompañar la agenda nacional puede implicar un aumento de tarifas dentro de sus propios territorios.

La negociación con los gobernadores demuestra que el desenlace no dependerá exclusivamente de los senadores por Buenos Aires. La Casa Rosada puede construir la mayoría mediante acuerdos sobre obras, deudas energéticas, subsidios o partidas presupuestarias con otras jurisdicciones.