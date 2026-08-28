Luis Caputo avanza sobre el armado de Pareja mientras el PRO gana espacio en LLA bonaerense

Luis Caputo y Diego Santilli.

La llegada de Luis “Toto” Caputo al armado bonaerense de La Libertad Avanza ya tiene un segundo punto de apoyo en el Conurbano norte. Después de impulsar a Miguel Schmukler como coordinador de Tigre, fuentes partidarias atribuyen ahora a su sector la llegada a San Fernando de Miguel Ángel Romero, presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), en reemplazo del concejal Kevin Buj. La decisión abre otro capítulo en la disputa territorial rumbo a 2027.

Romero y Schmukler comparten la cercanía con Economía y la falta de recorrido previo como organizadores distritales. El titular del INTI, además, pasó por la gestión PRO de Mauricio Macri. Ese perfil acerca la oferta local al viejo electorado macrista y hace temer a los libertarios de primera hora por las próximas listas.

El INTI entra en la política de San Fernando

Romero preside el INTI y no tenía vínculos conocidos con la estructura sanfernandina. En el organismo fue cuestionado por desplegar gendarmes tras anunciar despidos y recortes que provocaron protestas de trabajadores.

Fuentes del espacio relacionaron la salida de Buj, entre otros factores, con su gestión en PAMI San Fernando. Aludieron a reclamos y a una puerta rota que permaneció varias semanas cubierta con una placa de madera. Al cierre de esta nota, Buj seguía al frente de la obra social y ocupaba su banca en el Concejo Deliberante.

El concejal había asumido la coordinación a comienzos de 2025, cuando el diputado nacional y presidente de LLA bonaerense Sebastián Pareja y Ramón “Nene” Vera desplazaron a Raúl Ávila, primer referente distrital dentro del esquema de Karina Milei. Buj encabezó después la boleta municipal: La Libertad Avanza obtuvo alrededor del 27,6% en septiembre de 2025, frente al 61% de Fuerza Patria.

Aquel cambio ya había desatado un conflicto abierto. La inauguración de un local en el barrio Mil Viviendas de Virreyes terminó en abril de 2025 con piedras, huevos, botellas y al menos tres heridos, entre ellos una mujer y su hija menor. El sector de Buj responsabilizó a actores externos y denunció menores con armas blancas; vecinos y publicaciones locales atribuyeron los incidentes a una pelea libertaria. No hubo una versión oficial que saldara esa diferencia.

Buj junto a Pareja y Vera.

De la salida de Ávila a Pasos Firmes

La crisis recrudeció a fines de julio, cuando Raúl Ávila, abogado y padre de la concejal Pamela Ávila, dejó la jefatura de ANSES San Fernando. Las versiones difundidas señalaron un presunto uso de datos para identificar personas próximas a jubilarse y ofrecerles servicios desde su estudio jurídico. También atribuyeron la decisión al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.

Ni ANSES ni esa cartera informaron públicamente los motivos o confirmaron las acusaciones. Ávila las negó, sostuvo que se trató de un traslado interno y afirmó que su actividad privada se limita al derecho civil y penal. También aseguró que los sistemas del organismo impiden accesos discrecionales.

Después apareció Pasos Firmes, encabezado por Diego Martín, secretario en 2024 de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político de LLA local. Según fuentes consultadas, reúne antiguos militantes de los Ávila que habrían recibido del sector de Buj ofrecimientos de cargos incumplidos. Sus integrantes niegan procedencia kirchnerista y rechazan lo que llaman el “reciclado” de Pareja.

“Dimos vuelta la página”, “proyecto real” y “esto recién comienza” fueron las consignas del lanzamiento. La agrupación apareció mientras Buj buscaba mostrarse como jefe de la oposición y recibía cuestionamientos por ejercer simultáneamente como concejal y director del PAMI local.

El PRO ocupa casilleros y crece la resistencia

San Fernando reproduce movimientos registrados en Tigre. Allí, tras el desplazamiento del coordinador José de los Ríos, Claudio Baumgarten fue corrido de ANSES y reemplazado por la exconcejal del PRO Vanina Pignata, vinculada al concejal Juan Furnari y al esquema de los Menem. Schmukler asumió la conducción en un distrito donde conviven sectores de Pareja, el sciolismo, el Partido Libertario y el exconcejal Segundo Cernadas.

El ascenso de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete amplificó la competencia por delegaciones y candidaturas. En el parejismo señalan intervenciones de Eduardo “Lule” Menem y dirigentes ligados al jefe de Gabinete, al diputado Cristian Ritondo y al jefe de Gobierno porteño Jorge Macri. La concejal PRO Mercedes Condesse fue designada jefa regional de ANSES con sede en Mercedes.

La Libertad Avanza y el PRO volvieron a reunirse en Casa Rosada este jueves.

En la Séptima Sección, el exintendente de Olavarría y funcionario nacional Ezequiel Galli empezó a caminar como referente regional, un avance que podría afectar a Celeste Arouxet, referente local y jefa regional de ANSES, y a Guillermo Lascano, titular de PAMI. El coordinador seccional de Pareja, Pablo Di Salvo, perdió presencia, mientras los concejales Adela Casamayor y Saúl Lucero exteriorizaron sus diferencias.

En otro frente, la diputada nacional Lilia Lemoine encargó a su abogado Hernán Seivane el seguimiento de las votaciones de ediles libertarios; el caso difundido fue el de la concejal de Morón Alejandra Liquitay. También impulsó junto a Pareja una organización digital para competir con las Fuerzas del Cielo, alineadas con Santiago Caputo.

Las salidas de los concejales Edgar Foglia en Balcarce, Ricardo Rij en Quilmes y Mariana Huber en Escobar, más los conflictos en Lanús, Ezeiza, Vicente López y Berazategui, completan un mapa donde cada cambio puede alterar bloques y boletas. Con 2027 como próxima estación, una fuente que respaldó a Romero resumió la orientación buscada: “El universo del votante libertario se solapa cada vez más con el viejo electorado del PRO”.