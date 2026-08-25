Sin acuerdo por las “re-re”: el pacto para preservar la unidad que dejó la cumbre del peronismo

El kicillofismo y el massismo acordaron coordinar las reformas electorales entre el Ejecutivo y ambas cámaras.

Carlos Bianco, Malena Galmarini y Ana Luz Balor abrieron una instancia de coordinación entre el Ejecutivo y la Legislatura para conversar sobre el proceso electoral del 2026. El encuentro se extendió durante una hora y cuarenta minutos en el despacho del ministro de Gobierno. La convocatoria había surgido de un pedido formal realizado por Galmarini, presidenta de la Comisión de Reforma Política y Régimen Electoral del Senado.

La incorporación de Balor agregó una novedad. La diputada, alineada con Axel Kicillof a través del Movimiento Derecho al Futuro, preside la comisión equivalente en la Cámara baja y no estaba incluida originalmente en la reunión.

Su presencia permitió ampliar la conversación hacia una coordinación entre las dos cámaras. El objetivo será identificar qué iniciativas cuentan con posibilidades reales de avanzar y evitar que Diputados y Senado trabajen sobre agendas desconectadas.

Los participantes consideraron que cualquier modificación de las reglas debe resolverse durante 2026 y no en 2027, cuando la Provincia atravesará un nuevo proceso electoral.

“Estamos viendo cómo seguimos afinando la sintonía entre el Ejecutivo y el Legislativo”, explicó Galmarini tras el encuentro. La senadora confirmó que se conversó sobre reelecciones, Boleta Única y otros proyectos que se encuentran distribuidos entre distintas comisiones.

Balor, por su parte, planteó que el diálogo recién comienza y que todavía existen varios meses para construir una síntesis. El acuerdo metodológico consiste en revisar los proyectos de ambas cámaras, conocer la posición de los diferentes bloques y definir cuáles podrían formar parte de una propuesta común.

Otro resultado concreto fue la definición del canal de diálogo entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura. Bianco señaló que la secretaria general de la Gobernación, Agustina Vila, será la encargada de articular con los legisladores. Galmarini anticipó que mantendrán nuevos encuentros para ordenar el intercambio institucional.

El massismo no cede

La senadora ratificó que el Frente Renovador no acompañará la eliminación del límite vigente para los intendentes. La posición tiene un origen político e histórico. El massismo fue uno de los impulsores de la Ley 14.836, sancionada en 2016 durante la gobernación de María Eugenia Vidal. La norma estableció que intendentes, concejales, legisladores y consejeros escolares pueden ser reelegidos solamente por un período consecutivo.

La ley fue modificada en 2021 mediante la Ley 15.315, que alteró la forma de computar algunos mandatos, pero mantuvo el límite de dos períodos consecutivos. Con el esquema actual, alrededor de 80 intendentes quedarían impedidos de competir nuevamente por el mismo cargo en 2027.

El massismo considera que la alternancia debe preservarse y rechaza el argumento de que el impedimento resulte proscriptivo. También sostiene que la actividad política y territorial de los jefes comunales no depende exclusivamente de conservar indefinidamente sus cargos.

Malena Galmarini, presidenta de la Comisión de Reforma Política y Régimen Electoral del Senado.

El Gobierno bonaerense defiende el criterio contrario. Bianco sostiene que deben ser los ciudadanos quienes decidan si un intendente continúa o no al frente de un municipio.

“Quienes deben elegir a sus gobernantes, sobre todo en el ámbito local, son los ciudadanos”, afirmó el ministro días antes de la reunión. También calificó el límite como “proscriptivo, de alguna forma”, debido a que la Constitución provincial no establece expresamente una restricción para los mandatos municipales.

En el oficialismo consideran que la imposibilidad de competir afecta la capacidad territorial del peronismo y obliga a abrir anticipadamente discusiones sucesorias en decenas de distritos.

El impacto no es menor. Según el relevamiento utilizado por el kicillofismo, 51 de los intendentes alcanzados pertenecen al peronismo y otros 16 a la UCR. El resto se distribuye entre el PRO, espacios vecinalistas y otras fuerzas.

La disputa también se cruza con la estrategia nacional de Kicillof. Los jefes comunales son una pieza central para movilizar estructuras, fiscalizar, ordenar listas y traccionar votos desde los municipios.

El proyecto sigue frenado

La iniciativa en discusión fue presentada en 2025 por la senadora del Movimiento Derecho al Futuro Ayelén Durán. El texto propone eliminar los topes para intendentes, concejales, diputados, senadores y consejeros escolares. Para hacerlo, modifica la Ley Orgánica de las Municipalidades, la Ley Electoral y la Ley de Educación, además de derogar artículos centrales del régimen aprobado en 2016.

El expediente permanece en la Comisión de Legislación General del Senado, presidida por el kicillofista Germán Lago. Galmarini reclama que también sea girado a Reforma Política y Régimen Electoral por considerar que el contenido corresponde específicamente a ese cuerpo.

Esa disputa administrativa encubre una pelea por el control político del tratamiento. En Legislación General, el sector de Kicillof tiene mejores condiciones para conseguir un dictamen. En Reforma Política, en cambio, el oficialismo provincial cuenta con menor peso y el massismo dispone de una posición institucional más fuerte.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la comisión que conduce Lago tiene once integrantes y seis pertenecen a Fuerza Patria, pero solamente cuatro están alineados directamente con el MDF. Eso significa que el proyecto necesita un acuerdo interno incluso antes de enfrentar a los bloques opositores.

Carlos Bianco, ministro de Gobierno.

Una agenda que excede las reelecciones

El encuentro permitió ampliar la conversación hacia otras reformas que podrían reunir consensos diferentes. Galmarini confirmó que se habló sobre Boleta Única. En la Legislatura también existen proyectos vinculados con las PASO, el calendario electoral, el régimen de partidos políticos, la autonomía municipal y los procedimientos de impugnación de candidaturas.

El kirchnerismo propone abordar las reelecciones dentro de un paquete más amplio. Según las posiciones transmitidas en la Legislatura, La Cámpora no cerró la puerta a habilitar nuevas postulaciones, pero pretende discutir simultáneamente otros componentes del sistema electoral.

El massismo, en cambio, acepta construir una agenda común sobre distintos temas, pero mantiene afuera de cualquier negociación su respaldo al límite de mandatos. El desafío será determinar si cada iniciativa seguirá un recorrido separado o si las diferentes corrientes de Fuerza Patria intentarán cerrar un acuerdo integral.

En este contexto, el mensaje más fuerte posterior al encuentro no estuvo relacionado con una ley, sino con la unidad de Fuerza Patria. Galmarini y Balor coincidieron en que las diferencias sobre las reglas electorales no deberían trasladarse al resto de las discusiones internas.