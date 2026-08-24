Una semana, dos frentes: Kicillof refuerza la gestión con obras, municipios y agenda federal

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Después de una semana atravesada por la construcción política y su proyección hacia 2027, Axel Kicillof volverá a concentrar su agenda en la gestión bonaerense. El gobernador encabezará durante los últimos días de agosto una secuencia de actividades vinculadas con educación, seguridad, vivienda, financiamiento municipal y servicios públicos.

La hoja de ruta incluye actos en La Plata, Presidente Perón, Florencio Varela, La Matanza, Berisso y Ensenada, además de una jornada de debate en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La primera actividad será la firma de convenios de leasing con 22 municipios por más de $7.130 millones.

Durante la semana anterior, el mandatario estuvo en Chaco, se reunió en Uruguay con el presidente Yamandú Orsi y encabezó en San Martín el lanzamiento de la rama juvenil del Movimiento Derecho al Futuro. También recibió respaldos explícitos desde el PJ y de referentes provinciales que comenzaron a ubicarlo dentro de la carrera presidencial.

Del armado político a la gestión

Kicillof evita hablar formalmente de una candidatura y sostiene que 2026 es un año de construcción, no de campaña. Sin embargo, sus últimos movimientos combinaron recorridas federales, vínculos con gobernadores, articulación sindical y actividades partidarias.

En Chaco se reunió con representantes de la CGT, intendentes y dirigentes locales. En Montevideo mantuvo un encuentro con Orsi en el que abordaron cooperación regional, producción, ciencia y desarrollo. Luego, en San Martín, encabezó un acto de las juventudes del MDF que volvió a quedar atravesado por los cantos de “Axel presidente”.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de La Plata, Julio Alak, lo definió como “la esperanza de la producción y el trabajo en la Argentina” durante un seminario que reunió a dirigentes bonaerenses y representantes de distintas provincias.

La nueva agenda cambia el escenario, pero no necesariamente el sentido político. La semana comenzará en la Casa de Gobierno, donde Kicillof y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, firmarán convenios de Provincia Leasing con 22 intendentes.

Los acuerdos superan los $7.130 millones y permitirán financiar maquinaria vial, camiones compactadores, cargadoras, excavadoras, ambulancias, equipamiento sanitario, luminarias LED, cámaras de seguridad, automóviles y otros vehículos para tareas municipales.

Los distritos alcanzados son Almirante Brown, Balcarce, Bragado, Brandsen, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, Coronel Suárez, General Alvear, General Rodríguez, General Villegas, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Mar Chiquita, Monte Hermoso, Pergamino, San Cayetano, San Isidro, Suipacha y Tornquist.

El listado incluye administraciones peronistas, radicales, vecinalistas y del PRO. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, utilizó esa composición para marcar una diferencia con la Casa Rosada.

“Nosotros trabajamos con los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, sin importar si son del interior, del Conurbano, están gobernados por nuestra fuerza política o por alguna fuerza de la oposición”, sostuvo el funcionario.

Entre los contratos más importantes aparecen los de Chacabuco, por $908 millones; Coronel Suárez, por $810 millones; Pergamino, por $770 millones; General Villegas, por $628 millones; San Isidro, por $539 millones; Bragado, por $481 millones; Carlos Tejedor, por $465 millones; y Mar Chiquita, por $464 millones.

Lomas de Zamora accederá a más de $390 millones para incorporar camiones, utilitarios, maquinaria y 900 cámaras de seguridad. San Isidro destinará su financiamiento a equipamiento médico, motos y automóviles, entre ellos vehículos blindados.

La juventud es una fuerza clave en la construcción del futuro que queremos para la Argentina.



Junto a jóvenes de todo el país acompañamos hoy a @Kicillofok en el lanzamiento del MDF Juventudes.



Estamos organizando la esperanza de los sectores que militan por una patria más… pic.twitter.com/3IPaPjc58j — Carli Bianco (@Carli_Bianco) August 22, 2026

Buena parte de las compras estará destinada a reforzar el equipamiento vial. Bianco vinculó esa decisión con la preparación provincial ante los posibles efectos de una fase intensa del fenómeno de El Niño, mencionada oficialmente como “Súper Niño”.

La Provincia se encuentra coordinando acciones con los municipios y los comités de cuenca frente a la posibilidad de precipitaciones superiores a los valores habituales. El objetivo es mejorar la capacidad para limpiar canales, conservar caminos rurales, movilizar suelo y responder ante anegamientos.

El Gobierno bonaerense anticipó que presentará un plan específico para atender eventuales contingencias climáticas. La existencia del fenómeno no permite determinar con anticipación cuánto lloverá en cada municipio ni garantizar que se producirán inundaciones, pero eleva la necesidad de preparar distintos escenarios.

La compra de maquinaria mediante leasing se inserta dentro de esa estrategia. También permite que las comunas incorporen bienes de capital sin afrontar el desembolso completo de manera inmediata.

No es la primera ronda de acuerdos del año. En mayo la Provincia había firmado contratos por más de $4.019 millones con otro grupo de intendentes. Desde 2020, la herramienta alcanzó a más de cien distritos.

Dos nuevas escuelas en Presidente Perón

El martes 25, Kicillof viajará a Guernica, cabecera del partido de Presidente Perón, para inaugurar dos edificios escolares y formalizar la apertura de una sede del Registro de las Personas.

La primera actividad será en la Escuela Secundaria N.º 5 del barrio San Pablo. El establecimiento cuenta con 12 aulas, biblioteca, auditorio, laboratorio, taller de informática, cocina y espacios administrativos. La construcción demandó una inversión aproximada de $3.381 millones y fue financiada mediante un crédito de la Corporación Andina de Fomento.

Posteriormente será inaugurado el edificio de la Escuela Secundaria N.º 10, ubicado en el barrio Parque Americano. Tiene nueve aulas y sectores complementarios distribuidos en dos plantas. En este caso, la inversión alcanzó unos $3.024 millones.

Ambas escuelas fueron diseñadas para responder al crecimiento demográfico del distrito y permitir que estudiantes que debían trasladarse puedan completar el nivel secundario dentro de sus barrios.

Durante la recorrida, el gobernador también inaugurará formalmente la nueva delegación del Registro Provincial de las Personas. La dependencia funciona desde febrero y su puesta en valor requirió más de $25 millones.

Despliegue policial en Varela y La Matanza

La seguridad concentrará las actividades del miércoles. La primera escala será Florencio Varela, donde Kicillof inaugurará una base operativa de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas.

La UTOI es una fuerza de despliegue rápido creada para intervenir en zonas con alta conflictividad, reforzar operativos territoriales y apoyar a las comisarías locales. En la nueva dependencia trabajarán aproximadamente 120 efectivos.

Después, el gobernador se trasladará a La Matanza para entregar 40 patrulleros adquiridos por el municipio mediante el Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad.

Ese programa provincial permite a las comunas comprar móviles, cámaras, tecnología y otros recursos operativos. Su ejecución combina financiamiento bonaerense con decisiones locales acerca de las necesidades prioritarias de cada territorio.

La parada en La Matanza tendrá también peso político. Es el municipio más poblado de la provincia, una pieza central del peronismo bonaerense y uno de los distritos determinantes para cualquier estrategia electoral de alcance nacional.

Una vidriera programática en la UBA

El jueves, Kicillof saldrá del territorio bonaerense para participar en una jornada organizada por el Centro de Estudios del Derecho al Futuro en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. La actividad reunirá a más de 300 investigadores, especialistas y representantes de institutos, observatorios y centros de estudio. El gobernador estará a cargo del cierre.

Las mesas abordarán cuatro ejes: “Argentina soberana en el mundo”, “Argentina productiva con trabajo de calidad”, “Argentina justa y humana” y “Argentina democrática y transparente”.

La convocatoria tendrá un perfil distinto del resto de la semana. Mientras las actividades provinciales estarán concentradas en obras, equipamiento y prestaciones, la jornada en la UBA buscará producir definiciones y propuestas para un programa nacional.

Ese objetivo coincide con el discurso que Kicillof viene desarrollando ante el peronismo: no limitarse a denunciar las políticas de Milei, sino elaborar una alternativa con lineamientos sobre producción, trabajo, educación, ciencia y presencia estatal.

Este jueves nos encontramos en Ciudad Universitaria para pensar una agenda de desarrollo para la Argentina.



Si querés formar parte podés inscribirte ingresando a https://t.co/POn8wjoTRb pic.twitter.com/Xqyn5FSCMk — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 24, 2026

El cierre semanal comenzará en Berisso, donde el gobernador participará en la entrega de 530 escrituras del programa Mi Escritura, Mi Casa. La política permite regularizar gratuitamente la titularidad de viviendas. El trámite brinda seguridad jurídica a las familias y habilita la posibilidad de realizar sucesiones, solicitar créditos o transferir legalmente los inmuebles.

Durante el mismo acto se entregarán las primeras cinco viviendas modulares destinadas a familias en situación de extrema vulnerabilidad habitacional.

Las unidades tienen una superficie cercana a los 70 metros cuadrados, tres dormitorios y espacios comunes. La inversión informada para esta primera intervención ronda los $511 millones.

La última parada será Ensenada, donde Kicillof inaugurará una planta embotelladora de agua potable de Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima. La instalación tendrá capacidad para producir aproximadamente 8.400 bidones diarios. Contará además con dos camiones para la distribución de la producción entre distintas dependencias provinciales.

La obra civil, electromecánica y logística requirió una inversión cercana a los $555 millones. El objetivo es reducir las compras de agua embotellada a proveedores privados y abastecer esa demanda mediante la empresa estatal.

ABSA incorporará también 60 camionetas para sus cuadrillas, con una inversión de alrededor de $2.000 millones. A ellas se sumarán dos camiones hidrojet destinados a limpiar y desobstruir colectores cloacales, por aproximadamente $410 millones.

Bianco explicó que, antes de la renovación de la flota, algunas cuadrillas debían trasladarse en remises contratados. Según el ministro, el costo del leasing para adquirir vehículos propios resultaba inferior al gasto generado por esas contrataciones.

La apuesta busca reducir costos operativos y mejorar la capacidad de respuesta de una compañía que presta servicios de agua y saneamiento en 95 localidades bonaerenses.