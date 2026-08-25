Bloques rotos, votos rebeldes y un concejal detenido: la crisis territorial que sacude a LLA

Sebastián Pareja, diputado nacional y armador bonaerense de La Libertad Avanza.

La Libertad Avanza atraviesa una nueva crisis en su estructura territorial bonaerense. A las rupturas de bloques, los pases hacia otros espacios y las desobediencias legislativas se sumó ahora un episodio de gravedad institucional: la detención de un concejal de Bragado en una causa por presunta comercialización de drogas.

Germán Díaz, edil libertario de 52 años, fue aprehendido durante un allanamiento realizado en su domicilio de la localidad de O’Brien. Después de declarar ante la Justicia, negó las acusaciones. Sin embargo, permaneció detenido y fue trasladado a una dependencia policial de 25 de Mayo mientras se define su situación procesal.

Su detención, no obstante, agregó presión sobre una conducción provincial que ya enfrentaba conflictos en Junín, Balcarce, Quilmes, Escobar, Villa Gesell, Mar Chiquita, San Pedro, Lanús, Azul y Berazategui.

El mapa muestra realidades diferentes y no todas las rupturas responden a una misma causa. Algunas surgieron por desacuerdos con las políticas de Javier Milei; otras, por disputas con los armadores de Sebastián Pareja, peleas por candidaturas o choques estrictamente municipales.

El resultado común es una pérdida de cohesión en los concejos deliberantes, justamente el nivel institucional sobre el que La Libertad Avanza necesita apoyarse para disputar las intendencias y construir una candidatura competitiva a la Gobernación en 2027.

El caso que sacudió a Bragado

Díaz fue detenido el sábado 22 de agosto durante un operativo realizado por la Jefatura de Estación de Policía Comunal de Bragado y la Subestación de O’Brien.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle Rivadavia al 400, por orden del Juzgado de Garantías N.º 3 y a pedido de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 7 del Departamento Judicial de Mercedes.

Según la información incorporada a la causa, durante el allanamiento se secuestraron restos de cocaína, una balanza de precisión y elementos que podrían haber sido utilizados para cortar y fraccionar la sustancia. También fueron incautados dispositivos electrónicos que deberán ser sometidos a peritajes.

La fiscalía investiga una presunta actividad de comercialización de estupefacientes. Díaz fue trasladado a Mercedes para prestar declaración indagatoria ante la fiscal María Laura Cordiviola.

La detención abrió inmediatamente una discusión dentro del Concejo Deliberante de Bragado. El presidente del cuerpo, Mauricio Yaffaldano, convocó a representantes de todos los bloques para analizar las medidas institucionales que pueden adoptarse. Entre las alternativas se encuentran una suspensión preventiva y la creación de una comisión investigadora.

El Frente Renovador pidió que Díaz sea apartado temporalmente de sus funciones hasta que se esclarezca su situación. El bloque sostuvo que respeta la presunción de inocencia, pero remarcó que la gravedad del caso requiere una respuesta del órgano legislativo.

El comité local de la UCR reclamó también una sesión especial y la aplicación de las herramientas previstas en la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Germán Díaz, edil libertario de 52 años, fue aprehendido durante un allanamiento realizado en su domicilio de la localidad de O’Brien.

Junín y una nueva fuga

El escándalo de Bragado apareció pocos días después de otra ruptura en la Cuarta sección electoral. La concejala de Junín Belén Veronelli formalizó su alejamiento de La Libertad Avanza y rebautizó su bancada unipersonal como Libertad y Justicia. La decisión le permitirá votar cada expediente sin responder orgánicamente al mileísmo.

“Tomar esta decisión me ha costado tiempo, pero se corresponde con mis principios, valores e ideas”, explicó la dirigente y aclaró que mantiene su defensa de las libertades individuales, pero incorporó diferencias con el funcionamiento partidario y con distintas decisiones del Gobierno nacional.

“Seguimos defendiendo la libertad, pero entendemos que debe estar acompañada por justicia, respeto por las instituciones y soluciones concretas para los vecinos”, afirmó.

La concejala ya había protagonizado enfrentamientos con la conducción local y denunciado el desplazamiento de dirigentes que integraron el armado original. Su salida formalizó una ruptura que llevaba meses desarrollándose dentro del espacio juninense.

El comunicado de la concejal Belén Veronelli.

De Balcarce a Quilmes

El antecedente inmediato se produjo en Balcarce. Edgar Foglia, electo en 2025 por el PRO e incorporado luego a la alianza libertaria, dejó la bancada y conformó un monobloque propio. Durante una sesión, el concejal abandonó físicamente el sector de La Libertad Avanza y se ubicó cerca de los representantes del oficialismo municipal que responde al intendente radical Esteban Reino.

La ruptura se produjo después de que fuera desplazado de distintas comisiones. El PRO local calificó la decisión como “unilateral, inconsulta e impuesta” por el presidente de la bancada, Ignacio Capeccio. “A mí no me van a bajar una línea. El fanatismo es lo peor que nos puede pasar”, había advertido Foglia.

En Quilmes, Ricardo Rij dejó la presidencia del bloque libertario apenas diez días después de asumirla. Creó Renovación Quilmeña y se incorporó al armado del Frente Renovador de Sergio Massa.

Su salida completó una secuencia de tres conducciones en pocos meses. Antes habían encabezado la bancada Leandro Goria y Estefanía Albasetti.

La Libertad Avanza acusó a Rij de traicionar el mandato recibido en las urnas y le exigió que devolviera la banca. Desde sectores vinculados con las Fuerzas del Cielo, la agrupación referenciada en Santiago Caputo, utilizaron el episodio para cuestionar nuevamente la conducción bonaerense de Pareja.

Renuncia de Ricardo Rij.

Las fugas no se dirigieron solamente hacia partidos tradicionales. Consolidación Argentina, el espacio impulsado por el pastor evangélico Dante Gebel, captó a varios dirigentes que habían integrado bloques libertarios.

En Escobar, Mariana Huber conformó una bancada propia y explicó su salida con una definición: “No me alejo de mis valores; me acerco a la gente”. También se incorporaron Luis Vivas, de Villa Gesell; Patricia Heltner y Cristian Sebastián León, de Mar Chiquita. En San Pedro se conformó un bloque integrado por Martín Rivas, Mauro De Rosa y Fernando Negrete.

La aparición de ese espacio agrega una nueva competencia dentro del electorado que acompañó a Milei. Sus dirigentes buscan conservar un discurso crítico de la política tradicional, pero con una identidad menos confrontativa y mayor énfasis en la cercanía municipal.

Rebeliones sin abandonar el bloque

En otros municipios, los conflictos no derivaron todavía en rupturas formales, pero sí en votos cruzados y cuestionamientos públicos. En Azul, el concejal Saúl Lucero votó contra una interpelación al intendente de Fuerza Patria Nelson Sombra, pese a que la propuesta había sido presentada por su propia bancada.

La iniciativa buscaba que el jefe comunal explicara la situación de una propiedad rural ubicada en Cacharí y los ingresos derivados de su explotación, que deberían destinarse al hospital local.

Con el voto de Lucero y el acompañamiento del radical Agustín Puyou, el proyecto original fue reemplazado por una comunicación menos gravosa. La bancada libertaria cuestionó la decisión y afirmó que “la política y sus acuerdos” habían modificado el objetivo inicial.

En Ayacucho, Marisa Darguibel acompañó una iniciativa de Fuerza Patria para estudiar medidas contra las motos con escapes antirreglamentarios. La concejala sostuvo que las normas existen y que el problema central es la falta de controles, inspectores y móviles.

La crisis libertaria tuvo en Berazategui uno de sus episodios más extremos. Los concejales Mario Molver y Jorge Gregorini protagonizaron durante junio un enfrentamiento físico en el ámbito del Concejo Deliberante. La presidenta de la bancada, Cecilia Franco, intentó separarlos y terminó en el piso durante el forcejeo.

El episodio ocurrió después de que el intendente Carlos Balor solicitara a los dirigentes libertarios que gestionaran ante el Gobierno nacional la restitución de programas y prestaciones suspendidas.

No hubo una explicación oficial conjunta acerca del origen del enfrentamiento ni se informaron sanciones internas. Distintos medios locales indicaron que existían diferencias previas entre los protagonistas y que la discusión sobre la respuesta al municipio actuó como detonante.

Pero, no todas las crisis responden al reparto de cargos. Algunos concejales comenzaron a marcar diferencias públicas con decisiones económicas y administrativas de Milei. En Ezeiza, José Luis Michelena cuestionó el estado de las rutas nacionales, defendió la universidad pública y criticó el impacto de la política económica sobre los vecinos.

En Vicente López, Andrés Persuh reclamó explicaciones por controversias que involucraron a funcionarios nacionales. En Lanús, Maximiliano Nieva rompió con la conducción local alineada con Pareja y lanzó una mesa propia para disputar el armado del distrito.

Karina Milei y Sebastián Pareja.

Pareja intenta recuperar el control

Sebastián Pareja respondió al escenario con una estrategia de organización territorial. La conducción provincial multiplicó las aperturas de locales, los congresos partidarios y el Foro Provincial de Concejales. El objetivo es ordenar a los representantes, formar cuadros y establecer una línea común para los debates municipales.

Pareja también impulsa, junto con el diputado Pablo Morillo, una reforma de la Ley 14.523 para reducir de 25 a 18 años la edad mínima requerida para ser candidato a concejal.

La iniciativa busca ampliar la incorporación de jóvenes y fortalecer el recambio generacional del partido. Sin embargo, el desafío de la conducción no consiste solamente en sumar nombres. También necesita evitar que las diferencias por candidaturas, liderazgos locales y decisiones nacionales terminen generando más monobloques.