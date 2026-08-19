La Libertad Avanza suma otra ruptura: el mapa de la rebelión en los Concejos

Karina Milei y Sebastián Pareja

La Libertad Avanza sumó otra baja en los concejos deliberantes bonaerenses. La concejala de Junín Belén Veronelli formalizó su salida del bloque violeta y creó el unibloque Libertad y Justicia. El portazo prolonga una secuencia de bloques partidos, pases y desobediencias en la estructura provincial de Javier Milei, conducida por Sebastián Pareja, mientras el oficialismo nacional prepara su apuesta por la Gobernación en 2027.

Junín y un sello propio

Veronelli explicó que la decisión le demandó tiempo y que responde a sus principios, valores e ideas “como ciudadana y mujer de la política”. Aclaró que no abandona la defensa de la libertad, pero marcó diferencias con el rumbo de LLA en el distrito y con medidas de la administración nacional. El nuevo nombre, sostuvo, expresa una identidad asentada en las libertades individuales, la transparencia, el trabajo, la defensa de los vecinos y el desarrollo de Junín.

Con la nueva bancada, la edil conservará su banca y podrá fijar posición proyecto por proyecto sin pertenencia orgánica al mileísmo. “Seguimos defendiendo la libertad, pero entendemos que la libertad debe estar acompañada por justicia, respeto por las instituciones y soluciones concretas para los vecinos, sobre todo aquellos sectores más vulnerables”, afirmó.

El comunicado de Veronelli.

De Balcarce a los sellos de Gebel

El antecedente inmediato ocurrió en Balcarce. El concejal Edgar Foglia, elegido por el PRO en diciembre de 2025 e incorporado luego al armado libertario, dejó la bancada y conformó un monobloque propio. En plena sesión se mudó al sector del oficialismo del intendente radical Esteban Reino.

PRO Oficial Balcarce, mediante un comunicado firmado por Diego Cerono y Carolina Gizzi, atribuyó la ruptura a una decisión “unilateral, inconsulta e impuesta” del presidente del bloque Alianza La Libertad Avanza, Ignacio Capeccio, que había desplazado a Foglia de las comisiones, incluida la de Cultura. “A mí no me van a bajar una línea. El fanatismo es lo peor que nos puede pasar”, había advertido el edil.

Foglia conformó un unibloque del PRO tras su salida de LLA.

En Quilmes, Ricardo Rij renunció diez días después de ser designado presidente de la bancada, creó Renovación Quilmeña y se sumó al armado del Frente Renovador de Sergio Massa. Su salida completó tres jefaturas en pocos meses: antes habían ocupado ese lugar Leandro Goria y Estefanía Albasetti. Desde las Fuerzas del Cielo, el sector de Santiago Caputo, la tropa digital cargó contra Pareja por el pase de Rij.

Consolidación Argentina, impulsada por el pastor evangélico Dante Gebel, también captó exintegrantes de LLA. Mariana Huber armó un monobloque en Escobar y dijo: “No me alejo de mis valores; me acerco a la gente”. Antes se habían sumado Luis Vivas, de Villa Gesell, y Patricia Heltner y Cristian Sebastián León, de Mar Chiquita. El espacio también llegó a San Pedro con el bloque integrado por Martín Rivas, Mauro De Rosa y Fernando Negrete.

Rebeldías, votos cruzados y una pelea

Las disputas también tomaron otras formas. En Lanús, el dirigente Maximiliano Nieva rompió con la conducción de Mariana Ayesa e Ignacio Moroni, ambos alineados con Pareja, y lanzó una mesa para disputar el mando local. En Ezeiza, el concejal José Luis Michelena cuestionó la política económica, las rutas nacionales, a Milei y al entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni, además de defender la universidad pública.

En Vicente López, el edil Andrés Persuh había reclamado la renuncia de Adorni tras la polémica por su situación patrimonial. En Berazategui, según la información reunida, Mario Molver y Jorge Gregorini protagonizaron una pelea física durante una sesión; la presidenta del bloque, Cecilia Franco, intervino para separarlos. La Matanza también figura entre los distritos con conflictos, aunque el material consultado no aporta detalles.

En Azul, el libertario Saúl Lucero votó contra la interpelación al intendente de La Cámpora, Nelson Sombra, pese a que el proyecto había sido presentado por su bancada. Con el acompañamiento del radical Agustín Puyou, el oficialismo lo reemplazó por una comunicación sobre una propiedad rural de Cacharí cedida al municipio, cuyos ingresos deben ir al hospital local. LLA sostuvo que los arrendatarios adeudan más de $100 millones. El bloque afirmó que “la política y sus acuerdos” modificaron la iniciativa y cuestionó a Lucero, que continúa dentro de la bancada.

🚨ESCÁNDALO EN AZUL🚨



El concejal de LLA de Azul, que responde a Sebastián Pareja, Saúl Lucero, salvó de la Interpelación al Intendente de la Campora, Nélson Sombra, votando una vez más con el kirchnerismo.



Saúl Lucero ya había criticado a las políticas de Javier Milei, pese… pic.twitter.com/viUjisUFd7 — JEREMIAS RODRIGUEZ (@JereRodriguezOK) July 30, 2026

En Ayacucho, la concejala libertaria Marisa Darguibel respaldó una iniciativa de Fuerza Patria que analiza habilitar pedidos de allanamiento por motos con escapes antirreglamentarios. En una entrevista radial sostuvo que “todo está normado” y que falta control, aunque reconoció la escasez de inspectores y móviles. El alcance legal de la propuesta sigue en estudio. También cuestionó las demoras del Ejecutivo en responder informes —entre ellos, la rendición de los corsos— y defendió sus reuniones con jóvenes motociclistas: “El vecino necesita saber qué estamos haciendo”.

Pareja ensayó una respuesta con aperturas de locales, el Foro Provincial de Concejales y congresos partidarios. Además, junto con el diputado provincial Pablo Morillo, impulsa una reforma de la Ley 14.523 para bajar de 25 a 18 años la edad mínima de los candidatos a concejal.

El último movimiento llegó desde Junín, donde Veronelli definió el sentido de su nuevo espacio: “El nuevo nombre representa una identidad política propia, basada en la salvaguarda de las libertades individuales, la transparencia, el trabajo, la defensa de los vecinos y el desarrollo de Junín”.