“No hay lugar para terceras fuerzas”: Bianco pone PASO, amplitud y territorio en la hoja de ruta para 2027

“No veo espacio para terceras opciones, para terceras fuerzas ”, afirmó Carlos Bianco durante la conferencia de prensa de este lunes en La Plata.

El gobierno de Axel Kicillof tomó la primera vuelta presidencial de Brasil como un nuevo elemento para discutir su estrategia rumbo a 2027. Después de que Flávio Bolsonaro obtuviera el 47,03% de los votos y Luiz Inácio Lula da Silva el 45,16%, Carlos Bianco trazó un paralelo con el escenario argentino, volvió a defender las PASO y planteó que el Movimiento Derecho al Futuro deberá ampliar su construcción política para competir a nivel nacional.

Los dos candidatos brasileños concentraron más del 92% de los votos válidos y deberán enfrentarse nuevamente en el balotaje del 25 de octubre. Para el ministro de Gobierno bonaerense, ese nivel de concentración forma parte de una dinámica que también observa en otros procesos electorales de la región.

“No veo espacio para terceras opciones, para terceras fuerzas”, afirmó Bianco durante la conferencia de prensa de este lunes en La Plata.

Según explicó, trabajos analizados por el Gobierno bonaerense muestran que desde 2018 las fuerzas opositoras se impusieron en 18 elecciones sudamericanas. El ministro utilizó ese dato para fundamentar su lectura regional, sin limitarla a la disputa entre Lula y Bolsonaro.

La primera vuelta brasileña también modificó las expectativas previas. Bolsonaro terminó primero con 47,03%, frente al 45,16% de Lula, pese a que buena parte de los sondeos publicados antes de la elección ubicaban al actual presidente en ventaja.

Bianco volvió entonces sobre un cuestionamiento que ya había formulado respecto de las encuestas electorales. “Hay un nuevo fracaso de las encuestas”, afirmó. Según explicó, la Provincia utiliza relevamientos para conocer demandas vinculadas con la gestión, aunque actualmente redujo ese tipo de estudios por restricciones presupuestarias.

Respecto de las mediciones de intención de voto en Argentina, el ministro sostuvo que resultan prematuras a más de un año de la elección presidencial y cuestionó el uso político que puede hacerse de algunos estudios.

Las PASO vuelven al centro de la estrategia

La lectura sobre Brasil quedó rápidamente vinculada con una discusión que el peronismo mantiene abierta: cómo definir sus candidaturas nacionales para 2027.

En el entorno de Kicillof sostienen que las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias son actualmente el mecanismo previsto para resolver una competencia entre distintos liderazgos, otorgar legitimidad al resultado y evitar que la fórmula presidencial dependa exclusivamente de un acuerdo entre dirigentes.

El sistema continúa legalmente vigente para 2027. Las PASO nacionales fueron suspendidas exclusivamente para las elecciones de 2025 mediante la Ley 27.783. En abril de este año, el Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto de reforma electoral que propone directamente su eliminación.

La iniciativa todavía necesita atravesar el Congreso. La Casa Rosada mantiene conversaciones con gobernadores y bloques aliados para reunir los votos necesarios para modificar el régimen antes de las próximas presidenciales.

La discusión afecta directamente al esquema que viene impulsando el peronismo bonaerense. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner participaron el 11 de agosto de una reunión junto con gobernadores y jefes parlamentarios del PJ en la que hubo un acuerdo para defender las PASO como herramienta para resolver candidaturas en caso de que no exista una lista de unidad.

El segundo eje planteado por Bianco está relacionado con la amplitud del armado electoral. Consultado sobre la identidad del Movimiento Derecho al Futuro, el ministro lo definió como una corriente propia dentro del peronismo, pero sostuvo que pretende reunir sectores con distintas procedencias políticas.

“Sólo con la pureza ideológica no alcanza. Hay que ir a buscar a los más parecidos”, afirmó. Entre los acuerdos que mencionó enumeró la defensa de la producción nacional, la educación y la salud públicas, la ciencia y las universidades.

El MDF comenzó como un espacio referenciado en Kicillof dentro del peronismo bonaerense, pero durante 2026 amplió su despliegue hacia otras provincias y sectores que no forman parte de la estructura tradicional del PJ.

La semana pasada, por ejemplo, Kicillof participó mediante un mensaje del lanzamiento de una mesa del movimiento en Guaymallén, Mendoza. Allí pidió profundizar la expansión territorial del espacio y sostuvo que la discusión política requiere una construcción de alcance nacional.

En las elecciones de este domingo, Flávio Bolsonaro obtuviera el 47,03% de los votos y Luiz Inácio Lula da Silva el 45,16%.

Kicillof y una candidatura todavía sin formalizar

El despliegue del MDF ocurre mientras el gobernador evita confirmar formalmente una candidatura presidencial. El 19 de septiembre, durante un plenario realizado en Avellaneda, Kicillof cerró su discurso con un “cuenten conmigo” dirigido a quienes impulsan su proyección nacional. Dos días más tarde aclaró que las postulaciones deben surgir como resultado de una construcción política y no como punto de partida.

Bianco reforzó después esa posición y sostuvo que 2026 no es el año de las candidaturas, sino de la construcción territorial y programática.

El MDF viene desarrollando plenarios seccionales, estructuras locales y capítulos en otras provincias. En Buenos Aires, el objetivo inicial planteado por sus organizadores fue constituir una referencia del espacio en cada municipio y articular esa estructura con el armado nacional.

La definición presidencial convive con otro debate dentro del peronismo: quiénes estarán finalmente habilitados para competir. En los últimos días, Máximo Kirchner viajó a San Juan y compartió actividades con el senador y exgobernador Sergio Uñac, quien viene desarrollando una agenda nacional enfocada en economías regionales y representación del interior. Durante esa visita, volvió a mencionar a Cristina como la candidata de su espacio.

“Nosotros queremos que Cristina sea candidata, pero eso no quita que un sanjuanino quiera caminar el país”, afirmó. Uñac, que gobernó San Juan entre 2015 y 2023 y actualmente ocupa una banca en el Senado, está desarrollando recorridas y encuentros fuera de su provincia. Su nombre comenzó a aparecer dentro de la discusión peronista por las candidaturas de 2027.

Kirchner evitó plantear una contradicción entre ambas posibilidades. Durante su paso por San Juan recordó que las construcciones presidenciales pueden iniciarse con anticipación y ratificó que su posición actual es impulsar a Cristina, al tiempo que respaldó el derecho de otros dirigentes del espacio a desarrollar recorridos nacionales.