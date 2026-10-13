Legislatura bonaerense: la mega ley contra las apuestas online marca la semana de comisiones

Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía de la Cámara de Diputados bonaerense.

La Legislatura bonaerense tendrá una semana de intensa actividad en comisiones, con doce reuniones convocadas en la Cámara de Diputados entre el martes 13 y el jueves 15 de octubre. El eje principal estará puesto en la mega ley contra las apuestas online, una iniciativa del oficialismo que busca regular el funcionamiento de las plataformas, prevenir la ludopatía y establecer nuevas obligaciones económicas para las empresas del sector.

El proyecto comenzará a discutirse el miércoles, en una reunión informativa que forma parte de los movimientos parlamentarios para intentar llevar la propuesta al recinto antes de fin de mes. La agenda también incluye iniciativas vinculadas con la crisis de la industria del calzado, la atención sanitaria, los derechos laborales y la protección de los consumidores.

Apuestas online: la mega ley que busca avanzar hacia el recinto

El miércoles 14, a las 12, se reunirá la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, presidida por Micaela Olivetto, de Unión por la Patria. El encuentro tendrá como único expediente de debate el D-3634/26-27, presentado por la propia legisladora junto con Facundo Tignanelli, presidente del bloque oficialista.

La iniciativa propone un régimen integral para prevenir los riesgos asociados a las apuestas en línea y establece nuevas condiciones para las plataformas habilitadas en territorio bonaerense, especialmente en materia de acceso, publicidad, controles y sanciones.

Uno de sus puntos centrales es la incorporación de verificación biométrica facial en tiempo real para comprobar la identidad de los usuarios al abrir una cuenta, iniciar sesión y realizar determinadas operaciones. Las cuentas deberán ser personales e intransferibles y estará prohibido el acceso de menores de 18 años.

El texto también contempla límites al tiempo de juego. Las plataformas deberán cerrar automáticamente las sesiones después de 60 minutos continuos de actividad e impedir el reingreso durante la hora siguiente. Además, establece un bloqueo por 24 horas después del tercer inicio de sesión registrado en un mismo período de 24 horas.

A esas restricciones se suman alertas sobre el tiempo transcurrido, información permanente del dinero apostado, herramientas para fijar límites de depósitos y mecanismos de autoexclusión.

Juegos de azar, apuestas online y ludopatía.

La publicidad constituye otro de los capítulos más amplios. El proyecto prohíbe promocionar apuestas online en la vía pública y en espacios públicos o privados de acceso público. También exige autorización previa del Instituto Provincial de Lotería y Casinos para las campañas permitidas, impide utilizar mensajes dirigidos a menores y elimina incentivos comerciales como los bonos de bienvenida.

En paralelo, propone crear una Fiscalía Especializada en Apuestas Ilegales en Línea, con competencia en toda la provincia y facultades para investigar de oficio la explotación de sitios no autorizados.

Fondos para salud mental, municipios y clubes

La mega ley incorpora además dos mecanismos de financiamiento. El primero establece que las empresas autorizadas deberán realizar un aporte equivalente al 100% de lo que inviertan en publicidad, promoción y patrocinio. Esos recursos integrarán un fondo provincial para la atención de la ciberludopatía: el 70% se distribuirá automáticamente entre los 135 municipios mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD) y el 30% restante corresponderá al Ministerio de Salud bonaerense.

El segundo mecanismo fija una contribución mensual a cargo de las operadoras equivalente al 3% de los premios obtenidos en las apuestas online autorizadas, calculados sobre el importe que supera la apuesta original. De esa recaudación, el 85% se destinará al fortalecimiento de entidades de bien público y el 15% a becas para el deporte de alto rendimiento.

La discusión también tendrá una dimensión política. El oficialismo busca reunir respaldos de otras bancadas para conseguir un dictamen que habilite el tratamiento legislativo. Entre los próximos movimientos previstos aparece un plenario de comisiones para el lunes 19, con la participación del titular de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof. La intención es llevar la propuesta a una sesión proyectada para el martes 20 de octubre.

Industria del calzado, salud y derechos laborales

La actividad comenzará el martes 13, a las 14, con la Comisión de Asuntos de las Personas con Discapacidad, que preside Margarita Recalde, de Unión por la Patria. La convocatoria incluye un encuentro con integrantes de Cardiopatías Congénitas Bonaerense para abordar el proyecto de adhesión provincial a la Ley Nacional 27.713, impulsado por Recalde.

También se analizará una propuesta de Luciana Padulo para garantizar la participación de personas con discapacidad y neurodivergentes en actividades deportivas, mediante capacitación de quienes integran las instituciones del sector.

A las 15 será el turno de la Comisión de Trabajo, conducida por Soledad Alonso, también de Unión por la Patria. Allí sobresale otro proyecto de Tignanelli, que busca declarar la emergencia económica, productiva y laboral de la industria del calzado durante doce meses, con posibilidad de prórroga por un período similar.

Reunión de la Comisión de Trabajo, conducida por Soledad Alonso.

El orden del día incorpora además una iniciativa de Alonso para promover el empleo formal privado de personas trans y travestis, una propuesta de Lucía Iañez para otorgar licencias laborales por el cuidado de familiares en situación de alto riesgo de suicidio y otra de Evelyn Flores Yanz vinculada con tratamientos de reproducción médicamente asistida.

El miércoles 14, a las 11, la Comisión de Salud Pública, presidida por Jorge Martín Rodríguez Alberti, de Unión por la Patria, tratará una serie de proyectos sobre derechos sanitarios y prevención.

Entre ellos figuran la adhesión bonaerense a la Ley Nacional 27.675 de respuesta integral al VIH, hepatitis virales y otras infecciones, con iniciativas de Federico Fagioli y Romina Braga; propuestas de Ayelén Rasquetti y Fernanda Antonijevic relacionadas con la fibromialgia; y la denominada Ley André, presentada por María Paula Bustos, para crear un programa de prevención y actuación ante la anafilaxia.

La agenda sanitaria también incluye un proyecto de Enrique Dichiara para implementar un sistema de puertas abiertas en unidades de cuidados intensivos de establecimientos públicos y privados.

Puertos, energía y clubes: los otros debates del miércoles

La discusión productiva continuará el miércoles, a las 13, en la reunión de asesores de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca, comisión presidida por María Silvina Nardini, de Unión por la Patria.

Uno de los expedientes, presentado por Juan Martín Malpeli, propone instrumentos de financiamiento e incentivos para fortalecer la industria naval bonaerense. También se abordará una iniciativa de Nardini para denominar Puerto de la Ensenada de Barragán al actual Puerto La Plata, junto con declaraciones referidas a medidas nacionales sobre navegación, cabotaje y actividad pesquera.

A las 14, la Comisión de Energía y Combustibles, encabezada por José Andrés De Leo, de la Coalición Cívica, analizará propuestas de Emiliano Balbín y Matías Civale para promover la movilidad sustentable mediante beneficios impositivos. De Leo también impulsa declarar al sudoeste bonaerense región estratégica para el desarrollo de energías renovables.

En el mismo horario, la Comisión de Clubes y Asociaciones Civiles, presidida por Luciana Padulo, de Unión por la Patria, convocó a una reunión de asesores para abordar el proyecto de Julieta Quintero Chasman, del PRO, que crea un régimen de protección jurídica para acuerdos solidarios de asistencia no laboral.

Diputados bonaerenses en reunión ordinaria de la comisión de Clubes y Asociaciones Civiles.

La actividad del miércoles se completa con Asuntos Culturales, a cargo de José Ignacio Rossi, de Unión por la Patria, que analizará, entre otros temas, la declaración como fiesta provincial de la Fiesta del Caballo y el Carruaje de Chascomús, promovida por el propio Rossi. También se reunirá, a las 12, Asuntos Municipales, presidida por Avelino Zurro, del mismo bloque.

Créditos rápidos, ambiente y memoria en el cierre de la semana

El jueves 15, a las 10, la Comisión de Derechos Humanos, presidida por Juan Martín Malpeli, de Unión por la Patria, tratará el proyecto de Tignanelli que reconoce a las víctimas fatales y sobrevivientes de República Cromañón como destinatarios prioritarios de políticas de memoria, verdad, justicia, reparación integral y acompañamiento.

También se discutirán una iniciativa de Alonso para instituir el 16 de septiembre como Día Provincial de las Juventudes y una distinción póstuma, propuesta por Matías Civale, al dirigente y abogado Sergio “Ruso” Karakachoff.

Por la tarde, a las 15, se reunirá el equipo de asesores de Derechos del Usuario y el Consumidor, bajo la presidencia de Diego Nanni, de Unión por la Patria. El temario incluye un proyecto de Maite Alvado que prohíbe la publicidad engañosa o incompleta de préstamos rápidos, junto con iniciativas de Ana Luz Balor para crear servicios de conciliación en conflictos de alquileres y relaciones de consumo.

En simultáneo, la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible, conducida por Sofía Vannelli, de Unión por la Patria, abordará propuestas sobre el tratamiento sustentable de efluentes, la regulación de especies invasoras y la accesibilidad en áreas naturales protegidas.

Entre ellas aparecen un régimen de incentivos para tecnologías de tratamiento de líquidos cloacales e industriales, de Malpeli; una iniciativa de Sofía Pomponio sobre el control del jabalí europeo; y otra de Recalde para facilitar el acceso de personas con discapacidad a parques, reservas y monumentos naturales.

Mientras Diputados concentra las reuniones previstas entre martes y jueves, la agenda legislativa publicada por el Senado bonaerense no registra convocatorias de comisiones para la semana del 12 de octubre.