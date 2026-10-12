El 40° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries se realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2027. La decisión fue adoptada por unanimidad durante el cierre de la edición número 39, desarrollada entre el 10 y el 12 de octubre en Córdoba, donde miles de participantes se reunieron para debatir sobre derechos, desigualdades y distintas problemáticas sociales.

La elección de la sede se produjo este lunes 12 de octubre, durante el acto final del Encuentro. Buenos Aires fue la única ciudad propuesta para recibir la próxima edición y su candidatura fue aprobada por aclamación, mediante el tradicional sistema de aplausos que caracteriza a estas convocatorias.

La definición tiene una particularidad política: el Encuentro regresará a la capital del país en 2027, año de elecciones presidenciales, después de cuatro décadas de la primera convocatoria realizada en Buenos Aires.

Durante el cierre, distintas participantes expresaron críticas hacia el gobierno de Javier Milei y plantearon la necesidad de sostener la organización del movimiento feminista y transfeminista frente a las políticas nacionales.

El Encuentro volverá a Buenos Aires después de cuatro décadas

La elección de CABA representa un regreso al lugar donde comenzó la historia de estos encuentros.

La primera edición se realizó en Buenos Aires en 1986, cuando la convocatoria todavía llevaba el nombre de Encuentro Nacional de Mujeres. Desde entonces, el espacio fue ampliando su participación territorial y sumando nuevas identidades y organizaciones.

El encuentro se consolidó como una instancia de debate, intercambio y articulación entre mujeres y diversidades de distintas provincias, con un funcionamiento autónomo y autoconvocado.

En su edición de 2027, la convocatoria volverá a la capital argentina con una agenda atravesada por las demandas del movimiento y el calendario político nacional.

La propuesta de Buenos Aires fue respaldada por participantes de distintas organizaciones sociales, feministas, de derechos humanos y de la diversidad sexual, que coincidieron en llevar la próxima edición al principal centro político del país.

La decisión se conoció en una jornada marcada por la lluvia, que no impidió la participación en el acto de cierre ni la aprobación de la nueva sede.

Las consignas contra Milei que marcaron el cierre en Córdoba

El posicionamiento frente al Gobierno nacional ocupó un lugar destacado en distintas actividades y movilizaciones del Encuentro.

Durante las jornadas se escuchó la consigna "Fuera Milei", impulsada por sectores participantes que cuestionaron las políticas del Ejecutivo y reclamaron cambios en materia de derechos sociales, económicos y de género.

En el acto de cierre, referentes del movimiento plantearon que la convocatoria de 2027 permitirá visibilizar nuevamente las demandas feministas y transfeministas en la Ciudad de Buenos Aires.

Entre los objetivos expresados apareció la intención de mostrar la capacidad de movilización y organización colectiva durante un año electoral.

Los cuestionamientos políticos también incluyeron pedidos de derogación del DNU 70/2023 y reclamos por el cumplimiento de la legislación sobre financiamiento universitario.

La presencia de esas consignas reflejó el posicionamiento de organizaciones y participantes del Encuentro, que reúne a distintas corrientes políticas, sociales y feministas y no constituye una estructura partidaria única.

Tres días de talleres, marchas y actividades en Córdoba

El 39° Encuentro Plurinacional comenzó el sábado 10 de octubre con actividades culturales, ceremonias de apertura y espacios de debate.

Durante las tres jornadas se desarrollaron talleres sobre diferentes problemáticas, entre ellas las violencias por motivos de género, los derechos sexuales y reproductivos, la situación económica, la soberanía alimentaria, el acceso a la tierra y las demandas de los pueblos originarios.

Las actividades también incluyeron intercambios sobre educación, derechos laborales y participación política.

Uno de los momentos centrales fue la movilización contra los travesticidios, transfemicidios y transhomicidios, realizada el sábado. Ese mismo día tuvo lugar un pañuelazo por el aborto legal.

El domingo se desarrolló la marcha principal del Encuentro, que recorrió las calles de Córdoba con la participación de organizaciones y delegaciones llegadas desde diferentes provincias.

La convocatoria reunió a miles de personas y permitió visibilizar demandas de sectores feministas, transfeministas y de derechos humanos, en una edición marcada por la participación federal y las críticas a las políticas nacionales.

La organización también promovió espacios específicos para las voces de los pueblos originarios y la discusión sobre problemáticas territoriales.

Qué se sabe del Encuentro Plurinacional de 2027

Con la elección de la Ciudad de Buenos Aires, comienza una nueva etapa de preparación para la edición número 40.

La sede fue definida oficialmente, aunque todavía no se anunciaron las fechas exactas, los lugares donde se realizarán las actividades ni el cronograma de talleres y movilizaciones.

La próxima convocatoria mantendrá la dinámica de participación abierta, con espacios de debate y actividades organizadas por los diferentes sectores que integran el movimiento.

La decisión adoptada en Córdoba garantiza que el Encuentro Plurinacional regresará a Buenos Aires en 2027, coincidiendo con un nuevo proceso electoral nacional y con una agenda de reclamos que las organizaciones participantes buscarán mantener en discusión.