Una nueva encuesta regional volvió a poner el foco sobre la imagen del presidente Javier Milei. El relevamiento de CB Global Data, realizado entre el 5 y el 8 de octubre de 2026, registró que el 59% de los argentinos consultados tiene una valoración negativa del mandatario, frente al 36,1% que expresa una opinión positiva. La diferencia alcanza los 22,9 puntos porcentuales y se inscribe en una investigación que abarcó a los presidentes de 18 países latinoamericanos.

El estudio, difundido este lunes 12 de octubre, también presentó una comparación con septiembre. En ese período, la imagen positiva de Milei pasó del 35,5% al 36,1%, una mejora de 0,6 puntos porcentuales que, por su magnitud, no permite establecer por sí sola un cambio significativo en la opinión pública.

La medición corresponde a la evaluación que los ciudadanos de cada país realizaron sobre su propio presidente. Por lo tanto, no constituye una encuesta en la que todos los latinoamericanos hayan opinado sobre Milei ni una medición directa de intención de voto para las elecciones de 2027.

Los números de Milei: cuánto apoyo y rechazo registró

El informe permite conocer cómo se distribuyen las opiniones de los argentinos sobre el Presidente. Dentro del 59% de imagen negativa, el 43,9% de los entrevistados calificó su imagen como "muy mala", mientras que otro 15,1% la consideró "mala".

En el segmento favorable, el 24,9% respondió que tiene una imagen "muy buena" y el 11,2% una imagen "buena". Ambos grupos suman el 36,1% de valoración positiva. El 4,9% restante manifestó que no sabía o prefirió no contestar.

De esta manera, el grupo que expresa una opinión muy negativa constituye por sí solo el 43,9% de la muestra, mientras que las valoraciones positivas, sumadas, alcanzan poco más de un tercio de los entrevistados.

La evolución mensual presenta un matiz: el Presidente registró una recuperación de seis décimas en su imagen favorable respecto del relevamiento anterior, aunque mantiene una diferencia de casi 23 puntos entre las opiniones negativas y las positivas.

Qué muestra la encuesta sobre otros presidentes de América Latina

El relevamiento también permite observar cómo se distribuyen las valoraciones presidenciales en distintos países.

Entre los datos publicados, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, registró un 69,3% de imagen positiva, mientras que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, obtuvo un 68,3%.

En República Dominicana, Luis Abinader alcanzó el 51,9% de opiniones favorables.

Dentro de América del Sur, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva registró un 45,3% de imagen positiva y un 50,5% de negativa. En Paraguay, Santiago Peña obtuvo un 42,9% de valoración favorable y un 52,7% de desfavorable.

Por su parte, el presidente chileno José Antonio Kast alcanzó un 38,8% de imagen positiva y un 56,8% de negativa.

En Uruguay, Yamandú Orsi registró un 35,2% de opiniones positivas.

Las cifras reflejan diferencias en la percepción de los gobiernos dentro de sus respectivos países, aunque cada resultado corresponde a una muestra nacional distinta y debe interpretarse de acuerdo con su propio contexto político.

La imagen de Milei también presenta diferencias dentro de Argentina

El nuevo estudio regional se suma a otras investigaciones recientes que examinaron la valoración del Presidente entre distintos segmentos de la población argentina.

Como informó recientemente GrupoLaProvincia.com, una encuesta de Proyección Consultores detectó diferencias importantes en la imagen de Milei entre mujeres y varones jóvenes.

Ese estudio, publicado el 10 de octubre, registró que entre las mujeres de 16 a 34 años el Presidente tenía un 57% de imagen negativa y un 31% de positiva.

Entre los varones de la misma franja etaria, la imagen desfavorable alcanzaba el 50%, mientras que la positiva llegaba al 44%.

Aunque las dos investigaciones utilizan metodologías y universos diferentes, ambas aportan información sobre la valoración del mandatario. El estudio de Proyección permite identificar diferencias por género entre los jóvenes, mientras que el de CB Global Data presenta una medición nacional dentro de una investigación regional.

Los resultados no deben compararse como si fueran mediciones sucesivas de una misma población.

Cómo se realizó el relevamiento de CB Global Data

La encuesta fue elaborada mediante el sistema CB CAWI Research, una metodología de recolección digital con muestras estratificadas por distritos nacionales y cuotas de género, edad, nivel socioeconómico y ubicación geográfica.

El trabajo de campo se desarrolló entre el 5 y el 8 de octubre en 18 países de América Latina.

Las muestras nacionales oscilaron entre 1.959 y 3.911 personas mayores de 18 años, con márgenes de error informados de entre 1,6 y 2,2 puntos porcentuales.

En el caso de Argentina, participaron 3.089 entrevistados, con un margen de error declarado de 1,8 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

La metodología permite analizar la evolución de las opiniones en cada país, aunque las diferencias pequeñas entre mediciones mensuales deben interpretarse con prudencia.

El relevamiento de octubre muestra que Milei conserva una imagen negativa mayoritaria entre los argentinos consultados, al mismo tiempo que registra una leve mejora en su valoración favorable respecto de septiembre.

Con un 59% de opiniones negativas, un 36,1% de positivas y una diferencia de 22,9 puntos porcentuales entre ambas, la nueva encuesta aporta una actualización sobre la percepción pública del Presidente a menos de un año de las elecciones de 2027.