Encuesta 2027: la brecha de género divide el voto joven entre Milei y Kicillof

Javier Milei y Axel Kicillof

Una nueva encuesta nacional de Proyección Consultores revela una marcada división en las preferencias electorales de los jóvenes argentinos de cara a las elecciones presidenciales de 2027. En un hipotético balotaje entre Javier Milei y Axel Kicillof, el Presidente concentra mayor intención de voto entre los varones de 16 a 34 años, mientras el gobernador bonaerense obtiene una ventaja similar entre las mujeres de esa misma franja.

El relevamiento, realizado a fines de septiembre y difundido esta semana, muestra diferencias de más de doce puntos porcentuales entre ambos dirigentes según el género de los entrevistados. El contraste también aparece en la valoración de sus imágenes políticas, especialmente en el nivel de rechazo que registra Milei entre las mujeres jóvenes.

Los datos forman parte del último Informe Nacional de la consultora dirigida por los sociólogos Santiago Giorgetta y Manuel Zunino. El estudio incluyó 3.500 entrevistas en todo el país, con cuotas por sexo, edad, ubicación geográfica y nivel educativo.

La investigación incorpora escenarios de primera y segunda vuelta electoral, además de mediciones de imagen, y permite identificar diferencias dentro de una generación que no presenta preferencias políticas homogéneas.

Milei entre los varones, Kicillof entre las mujeres

En el escenario de balotaje, Milei obtiene el 47,8% de intención de voto entre los varones jóvenes, frente al 35,3% que alcanza Kicillof. La diferencia es de 12,5 puntos porcentuales a favor del mandatario nacional.

Entre las mujeres de 16 a 34 años, el orden se invierte. Kicillof registra el 46,6% de las preferencias y Milei desciende al 33,7%, lo que representa una ventaja de 12,9 puntos para el gobernador bonaerense.

Proyección Consultores.

La comparación también expone diferencias en el respaldo que cada dirigente recibe según el género. En el caso del Presidente, la intención de voto entre los varones supera en 14,1 puntos la registrada entre las mujeres. Para Kicillof, el apoyo femenino se ubica 11,3 puntos por encima del masculino.

El estudio identifica, además, un segmento que todavía no definió su posición ante esa eventual segunda vuelta. El 19% de las mujeres jóvenes permanece indeciso, mientras que entre los varones esa proporción alcanza el 16%.

La existencia de esos grupos sin definición introduce otra dimensión en una competencia que presenta diferencias significativas entre los dos segmentos, pero que todavía se encuentra alejada del proceso electoral presidencial.

La división también aparece al examinar la valoración personal de los dirigentes. Allí, el mandatario nacional enfrenta un escenario particularmente desfavorable entre las mujeres menores de 35 años.

La imagen negativa de Milei llega al 57% entre las mujeres jóvenes

Uno de los resultados centrales del informe surge de la evaluación del Presidente. Entre las mujeres de 16 a 34 años, Milei registra un 57% de imagen negativa y apenas un 31% de positiva. El diferencial es de 26 puntos porcentuales en contra.

Entre los varones jóvenes, la valoración también presenta un saldo negativo, aunque considerablemente menor. El 50% tiene una imagen desfavorable del mandatario y el 44% expresa una opinión positiva, una diferencia negativa de seis puntos.

La distancia entre ambos segmentos alcanza así los 13 puntos porcentuales cuando se compara la imagen positiva del Presidente y los siete puntos al observar las valoraciones negativas.

En el caso de Kicillof, los resultados muestran una distribución diferente. Su imagen positiva se mantiene en el 36% tanto entre varones como entre mujeres jóvenes, pero cambian los niveles de rechazo.

Entre las mujeres, el gobernador registra un 35% de imagen negativa, apenas un punto por debajo de su valoración favorable. Entre los varones, en cambio, la imagen negativa asciende al 44%, ocho puntos por encima de la positiva.

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El contraste deja dos situaciones diferenciadas: Milei concentra un mayor respaldo electoral entre los hombres jóvenes, aunque conserva un diferencial de imagen negativo, mientras Kicillof presenta una valoración más equilibrada entre las mujeres, donde también obtiene su mejor resultado ante un eventual balotaje.

La brecha por género ya había aparecido en otros relevamientos sobre el escenario político nacional. El Monitor Socio-Político de septiembre del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA (OPSA-UBA) registró que el 68% de las mujeres consultadas prefería un cambio de gobierno en 2027, frente al 47% de los varones.

Aquella medición, realizada sobre la población general, también detectó diferencias en la evaluación económica: el 61% de las mujeres calificaba negativamente la situación del país, mientras entre los hombres esa proporción alcanzaba el 47%.

El nuevo estudio de Proyección incorpora una dimensión distinta al identificar cómo se distribuyen las preferencias entre candidatos concretos dentro del segmento juvenil.

Primera vuelta: Bregman suma más apoyo entre las mujeres

La investigación también presenta un escenario de primera vuelta presidencial. Allí se mantiene la diferencia por género: Milei encabeza las preferencias entre los varones de 16 a 34 años y Kicillof lo hace entre las mujeres, aunque con distancias más reducidas que las observadas en el balotaje.

Un dato relevante aparece en el desempeño de Myriam Bregman, referente del Frente de Izquierda, que registra niveles de adhesión muy diferentes entre ambos grupos.

Mientras el 7% de los varones jóvenes manifiesta su intención de votar a Bregman, entre las mujeres ese porcentaje asciende al 16%, una diferencia de nueve puntos porcentuales.

La dirigente de izquierda concentra así un respaldo femenino considerablemente mayor, dentro de una distribución electoral donde también tienen presencia el voto en blanco y las opciones todavía no definidas.

En el escenario de primera vuelta, el voto en blanco aparece como la tercera alternativa más mencionada, detrás de Milei y Kicillof, según los resultados difundidos del estudio.

Elecciones 2025.

La presencia de Bregman introduce otra diferencia entre las preferencias femeninas y masculinas: mientras el Presidente reúne una proporción más elevada del voto entre los varones jóvenes, entre las mujeres las adhesiones se distribuyen con mayor presencia de las opciones encabezadas por Kicillof y la dirigente de izquierda.

La encuesta se realizó sobre una muestra nacional de 3.500 casos, mediante un sistema de recolección que combinó 80% de entrevistas digitales y 20% presenciales. La ficha técnica general informa un margen de error de 1,67 puntos porcentuales.

Los resultados corresponden al relevamiento efectuado a fines de septiembre de 2026 y difundido el jueves 8 de octubre, en el marco de las primeras mediciones que examinan las preferencias de los distintos segmentos del electorado frente a la disputa presidencial de 2027.